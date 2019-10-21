 Очікую, що конкурс на посаду глави НАЗК буде оголошено цього тижня, - Гончарук

Про це заявив під час брифінгу голова уряду Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Конкурс на голову НАЗК буде оголошено так швидко, як це можливо, з огляду на бюрократичні процедури. Я очікую, що він буде оголошений цього тижня", - зазначив Гончарук.
дибілів на посади порозпихати чи й не важка справа.
ще лишається час на перегляд, правку та затвердження щотижневих квартальних шоу.
а також на вичитування соцмереж.
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Тільки є підозра, що знову призначать якогось шахрая чи просто колоду (брэвно) - щоб було, лежало й нікому не заважало плигати навколо рояля.