 Очікую, що конкурс на посаду глави НАЗК буде оголошено цього тижня, - Гончарук

Про це заявив під час брифінгу голова уряду Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Конкурс на голову НАЗК буде оголошено так швидко, як це можливо, з огляду на бюрократичні процедури. Я очікую, що він буде оголошений цього тижня", - зазначив Гончарук.

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