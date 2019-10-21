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Все про:конкурс (492) НАЗК (655) Гончарук_Олексій (176)

 Очікую, що конкурс на посаду глави НАЗК буде оголошено цього тижня, - Гончарук

Цього тижня можуть оголосити конкурс на зайняття посади глави Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це заявив під час брифінгу голова уряду Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Конкурс на голову НАЗК буде оголошено так швидко, як це можливо, з огляду на бюрократичні процедури. Я очікую, що він буде оголошений цього тижня", - зазначив Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154942
 
 
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та яке там..
дибілів на посади порозпихати чи й не важка справа.
ще лишається час на перегляд, правку та затвердження щотижневих квартальних шоу.
а також на вичитування соцмереж.
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Ждун с дипломом "негосударственной формы".............опять таки МАУП как и Грося, а тут ещё и Соросовские гранты.
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конкурс на главу комисии по конкурсам попал под наблюдение набу но там не все однозначно так как глава временно в отпуске и под следствием но он через суд докажет свою невиновность а пока комитет вр по конкурсам совещается с комитетом по комитетам, тем временем невозможно регламентировать данное положение ибо закон не принят в третьем чтении и отправлен в комитет по законам но там временная задержка так как проходят консультации во фракциях
З#А#Е#Б@А#ЛИ Г#А@Н@Д#О@Н@И
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Хто хоче побороти корупцію в Україні - тому сюди. Хто хоче знищити чиновників-хабарників, продажних поліцаїв, олігархів шахраїв - тому сюди дорога.
Тільки є підозра, що знову призначать якогось шахрая чи просто колоду (брэвно) - щоб було, лежало й нікому не заважало плигати навколо рояля.
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