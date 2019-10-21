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 Політика України
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Все про:порушення (265) партія (170) НАЗК (655)

 НАЗК виявило порушення у звітності 58 політичних партій. СПИСОК

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило аналіз звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за другий квартал 2019 року: за результатами аналізу затверджено 121 висновок за вказаний звітний період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

З них 58 висновків містять інформацію про виявлені порушення порядку подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 КУпАП.

Зокрема, порушення виявлені у звітах парламентських політичних партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" та "Голос".

"У звітах політичних партій, які увійшли до Верховної Ради України ІХ скликання і мають відповідні депутатські фракції, виявлені факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом, що заборонено законом. Протоколи про адміністративні правопорушення будуть складені уповноваженими особами Національного агентства на фізичних осіб-внескодавців", – зазначила член Національного агентства, координатор напряму запобігання політичній корупції Наталія Корчак.

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Інформація про виявлені порушення також міститься у висновках таких політичних партій: "Бджола", "Біла Церква разом", "Відродження України", "Влада народу", "Воля", "Всеукраїнське об’єднання "Вільність і справедливість", "Всеукраїнське об’єднання "Громада", "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Громадський рух "Народний контроль", "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Громадянська позиція", "Громадянський рух "Хвиля", "Громадянський союз", "Демальянс (Демократичний альянс)", "Єдина сила", "За конкретні справи", "За Україну!", "Комуністична партія України", "Конгрес українських націоналістів", "Контроль. Порядок. Справедливість", "Лейбористська партія України", "Ліберально-демократична партія України", "Народно-трудовий союз України", "Національний корпус", "Наші", "Наш край", "Об’єднання "Самопоміч", "Партія ветеранів Афганістану", "Партія захисників Вітчизни", "Партія національного відродження", "Партія поляків України", "Партія Шарія", "Патріот", "Поруч", "Правий сектор", "Право народу", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Республіканська платформа", "Рідне місто", Рух нових сил Михайла Саакашвілі" "Сила і честь", "Сила людей", "Сім’я", "Слов’янська партія", "Соборність", "Соціал-демократична партія України (Об’єднана)", "Соціалісти", "Соціал-патріотична асамблея слов’ян", "Справжні дії", "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка", "Українська морська партія Сергія Ківалова", "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю", "Українська стратегія Гройсмана", "5.10".

Загалом за ІІ квартал 2019 року до Національного агентства надійшли 269 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154937
 
 
 Топ коментарі
 
Тут внутри у него в команде столько саботажников, агентов влияния. просто полезных кому то идиотов, один состав кабмина только посмотреть и другие назначения...что и расеи напрягаться не надо.
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Надвигается операция Шатун. Путиноиды и порохоботы вместе с нацистскими карателями подрывают рейтинги Всенародно Выбранного Презедента Вовы.
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Ну и что?! Уже сколько "выявляли" и у особей и у партий? Крохи конечно за столько лет и столько потраченного на дармоедов бабла. Что БЫЛО? Большой ПУК!
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Украинский дипломат и эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара заявил, что власти Российской Федерации преследуют цель всеми силами подорвать доверие граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому, пишет Диалог.UA.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192656_1571644718
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Тут внутри у него в команде столько саботажников, агентов влияния. просто полезных кому то идиотов, один состав кабмина только посмотреть и другие назначения...что и расеи напрягаться не надо.
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Надвигается операция Шатун. Путиноиды и порохоботы вместе с нацистскими карателями подрывают рейтинги Всенародно Выбранного Презедента Вовы.
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Не просто "шатун", а вся "шатун_з_поршнем" НАЗК виявило порушення у звітності 58 політичних партій - Цензор.НЕТ 775 та "колінвалом"
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Завтра по берегам Японии ударят два мощных тайфуна - "Неогури" и "Буалой". Это я так, на всякий случай.
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а что такое? инфа интересная. Оказывается у СН нарушения есть, а у ЕС - нет
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Це для того, мовляв, дивіться: ми_самІ_сЄбЙА_акі_вдова_унтЄрАфіцерская...
Смішно.
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Факт есть факт: у этой шоблы нарушения есть, а у ЕС - нету. Так и буду ботве говорить.
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Ваша "ботва" буде до кінця свого життя вважати, що у блаЗЄнських це лише єдине порушення НАЗК виявило порушення у звітності 58 політичних партій - Цензор.НЕТ 2311
І вважатиме це блаЗЄнське збіговисько за найчесніших політиків, що навіть себе викривають. НАЗК виявило порушення у звітності 58 політичних партій - Цензор.НЕТ 2603
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Гм...
"Комуністична партія України",Источник: https://censor.net.ua/n3154937

А она разве не запрещена?
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