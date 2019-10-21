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Все про:ВР (5925) Гетманцев (34) Бюро фінансових розслідувань (4)

 Законопроєкт про Бюро фінрозслідувань може бути розглянутий у другому читанні наступного тижня, - Гетманцев

Верховна Рада може розглянути законопроєкт №1208-2 про Бюро фінансових розслідувань у другому читанні наступного тижня, повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"16 жовтня завершився термін подачі поправок у цей депутатський законопроєкт. Ми розраховуємо наступного тижня рекомендувати комітетом внесення його до порядку денного (засідання парламенту. - Ред.)", - сказав він під час зустрічі з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Гетманцев висловив думку, що повноцінно служба може запрацювати через пів року.

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"Звичайно, податкова міліція буде ліквідована. Звичайно, заберуться функції і повноваження з розслідування економічних злочинів у МВС і СБУ", - додав глава профільного комітету.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань. Однак документ не передбачає ліквідацію яких-небудь підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, хоча до БФР мають перейти повноваження з розслідування економічних злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154936
 
 
 Топ коментарі
 
Так налоговой полиции уже вроде как давно и нет, а упраление К собирались вообще разогнать.
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K04EGR IV

@K04EGR
С таким количеством антикоррупционной ху.....и мы легко могли победить коррупцию во всем мире.. Но что-то пошло не так, и мы заняли первое место в её списке.Законопроект о Бюро финрасследований может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9251
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Зліва відома інвестбанкірша, справа - економіст. Впізнаєте?

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Сива свиня очолювала міністерство економічного розвитку за часів якунєвічя.
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Сколько ещё будут клепать служб с носками по 500 гривен и миллиардным годовым содержанием? Просто проведите аудит эффективности 11 уже существующих и баланс...Сколько они стоили Деньгам налогоплательщиков и сколько реально Вернули в Бюджет украденного!!!
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Так это вместо налоговой полиции и управления "к" СБУ
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Так налоговой полиции уже вроде как давно и нет, а упраление К собирались вообще разогнать.
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K04EGR IV

@K04EGR

"Президенты" меняются, мафия, держащая их за яйца - вечна. Посадит ли Зе своих попередников: порошенка беглого луценка беглую гонтареву беглого кононенка-грановского свинаря гладковского пашинского и шваль по-мельче? Не думаю.
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K04EGR IV

@K04EGR
С таким количеством антикоррупционной ху.....и мы легко могли победить коррупцию во всем мире.. Но что-то пошло не так, и мы заняли первое место в её списке.Законопроект о Бюро финрасследований может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9251
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Недавно прочитал что фактически налоговая полиция формально еще существует.
Управление К собрались разгонять именном потому что их функции будет выполнять Бюро финрасследований. То есть расследование экономических нарушений будет в одних руках, и это правильно.
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Ну если новая служба будет так же работать как НАБУ : ".....Подозревать , мариновать и выдумывать несуществующие грехи " что бы план по заказу преЗедента выполнить-то БИЗНЕСУ ПИСЕЦ!!!!Ё!!!!!А так как судей сократили вдвое....то пока ты дождёшся своей очереди в апеляционный суд(8-12 месяцев!!!!!),а их три!!!!! То и бизнесу писец и сам на нарах сгниёш!!!!
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