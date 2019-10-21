 Законопроєкт про Бюро фінрозслідувань може бути розглянутий у другому читанні наступного тижня, - Гетманцев

"16 жовтня завершився термін подачі поправок у цей депутатський законопроєкт. Ми розраховуємо наступного тижня рекомендувати комітетом внесення його до порядку денного (засідання парламенту. - Ред.)", - сказав він під час зустрічі з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Гетманцев висловив думку, що повноцінно служба може запрацювати через пів року.

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"Звичайно, податкова міліція буде ліквідована. Звичайно, заберуться функції і повноваження з розслідування економічних злочинів у МВС і СБУ", - додав глава профільного комітету.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань. Однак документ не передбачає ліквідацію яких-небудь підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, хоча до БФР мають перейти повноваження з розслідування економічних злочинів.