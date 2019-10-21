 Проєкт закону про реформу СБУ написано, колеги з НАТО його отримали і вивчають, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

"Проєкт закону написано, наші колеги з Альянсу його отримали і вивчають", - сказав Кулеба, виступаючи на круглому столі "Україна-НАТО: що на столі переговорів?" у понеділок у Києві.

Він зазначив про наявність діалогу з партнерами з Північноатлантичного альянсу щодо реформи СБУ.

Зі свого боку глава Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков підтвердив, що текст законопроєкту було отримано, перекладено і щодо нього буде проведено аналіз.

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"Наша залученість тут не нова, у нас тривала історія допомоги в реформуванні СБУ. Ми тут не одні, ми працюємо в тісній співпраці з колегами з ЄС і посольства США і як група іноземних радників", - розповів дипломат.

Вінніков також зазначив, що глава української спецслужби Іван Баканов провів розгорнуту презентацію реформи для послів країн G7 в Україні і НАТО.

При цьому представник Альянсу наголосив на необхідності реформування відповідно до закону про нацбезпеку, а також позбавленні СБУ не властивих їй функцій.

Нагадаємо, раніше глава СБУ Іван Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ