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 Політика України
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Все про:НАТО (2108) СБУ (4813) реформи (1703) Кулеба Дмитро (149)

 Проєкт закону про реформу СБУ написано, колеги з НАТО його отримали і вивчають, - Кулеба

У НАТО проаналізують проєкт закону про реформу Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

"Проєкт закону написано, наші колеги з Альянсу його отримали і вивчають", - сказав Кулеба, виступаючи на круглому столі "Україна-НАТО: що на столі переговорів?" у понеділок у Києві.

Він зазначив про наявність діалогу з партнерами з Північноатлантичного альянсу щодо реформи СБУ.

Зі свого боку глава Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков підтвердив, що текст законопроєкту було отримано, перекладено і щодо нього буде проведено аналіз.

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"Наша залученість тут не нова, у нас тривала історія допомоги в реформуванні СБУ. Ми тут не одні, ми працюємо в тісній співпраці з колегами з ЄС і посольства США і як група іноземних радників", - розповів дипломат.

Вінніков також зазначив, що глава української спецслужби Іван Баканов провів розгорнуту презентацію реформи для послів країн G7 в Україні і НАТО.

При цьому представник Альянсу наголосив на необхідності реформування відповідно до закону про нацбезпеку, а також позбавленні СБУ не властивих їй функцій.

Нагадаємо, раніше глава СБУ Іван Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154935
 
 
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вопрос - а почему ты до сих пор - здесь? - не логично как то ))
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Когда я разговариваю с тобой,это не означает,что я тебе доверяю. Я лишь испытываю тебя,на что ты способен и каковы твои слабые места. Видишь,херовая твоя логика ))
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шо, таки кашников ,не будет? не ,не верю)))))
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Ну если образно, то СБУ при НАТО это как полицаи при СС в 41-ом.
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Если образно, то ты не Николай, а Павлик.
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Незалежность, она такая..... Проєкт закону про реформу СБУ написано, колеги з НАТО його отримали і вивчають, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8134 Теперь и НАТО одобряет внутриукраинские законы....
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Не самий поганий варіант. В НАТО хоча б не так все прогнило як в пост-совку.
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Ага.... Да и выборы тогда не нужно проводить - ни президента, на в ВР - пусть западные "коллеги" назначат, кого они считают нужным....
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