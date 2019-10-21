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 Політика України
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Все про:Міноборони (2865) Загороднюк (56)

 Перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція: Загороднюк розповів про результати роботи Міноборони за 50 днів

Міністр оборони Андрій Загороднюк поділився першими результатами нової команди Міноборони за 50 днів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Загороднюка, міністерству вдалося провести експрес-аудит стану будівництва житла (йдеться, зокрема, про казарми поліпшеного планування і гуртожитки для контрактників).

"За результатами цього аудиту вивільнено кошти з т.зв. "провальних" об’єктів та спрямовано їх на введення в експлуатацію тих, що мають перспективу завершення вже до кінця року. Крім того, оптимізовано кошти для проведення конкурсів на закупівлю понад 300 квартир штатно-посадового житла для військовослужбовців" , - зазначив міністр.

Розроблено та погоджено концепцію нового закону про оборонні закупівлі.

"Цей документ має забезпечити конкурентність у сфері закупівель та знизити рівень "закритості" держоборонзамовлення. Що це дасть? Можливість більш ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на закупівлю на модернізацію зброї і техніки. Це також зведе до мінімуму корупційні ризики у цій сфері", - пояснив Загороднюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загороднюк нагородив військовослужбовців і працівників Збройних Сил відомчими нагородами з нагоди Дня захисника України. ФОТОрепортаж

"Ініційовано внесення змін до постанови Уряду від 23 квітня 2014 р. № 117, які відкриють нам шлях для здійснення закупівель товарів та послуг через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. Ці інновації дозволять за більш конкурентними цінами закуповувати сучасні та якісні продукти харчування та сухпайки для військовослужбовців. Таким чином наші захисники під час виконання завдань зможуть отримати продукт, що цілком відповідатиме стандартам армій держав-членів НАТО", - підкреслив Загороднюк.

Окремо міністр відзначив кроки та ініціативи в межах запровадження у військах нової системи управління кар’єрою військовослужбовців.

"Завдяки співпраці з депутатським корпусом ухвалено зміни до законодавства, які відкривають можливості створити в Українському війську повноцінний сержантський корпус. Відтепер маємо нові військові звання, такі як: "рекрут", "старший майстер-сержант", "старший майстер-старшина", "головний майстер-сержант" та "головний майстер-старшина", що відповідає стандартам Альянсу", - розповів Загороднюк.

"Крім того, за цей час було розпочато оновлення команди міністерства. На ключові посади залучили фахівців, досвід і справи котрих говорять самі за себе. Найближчим часом розповім детальніше про кожного із них, і те, за яку саме сферу кожен з них відповідатиме", - підсумував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорочення в Збройних силах наразі не планується, - Загороднюк

Перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція: Загороднюк розповів про результати роботи Міноборони за 50 днів 01
Перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція: Загороднюк розповів про результати роботи Міноборони за 50 днів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154932
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, черговий міністр розкаже, як він боєздатність армії підіймає створенням умов для її відпочинку. Сміхота.
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ні. зроблять якісь парадні беззубі війська, кількістю меншою за ментів і все.
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так что добровольно выезжаем и отдаем избранному народу всю территорию Украины
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звучить обнадійливо. Так він же (народ, в сенсі) обраний для вигнання й гнання, а не для того, щоб хтось від нього втікав. Нонсенс.
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"****** экономики и доходов", неплохо, неплохо. фрейд одобряет.
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Какой, какой? Человекоцентрической???!!! Переход на стандарты НАТО, построение человекоцентрической армии и антикоррупция: Загороднюк рассказал о результатах работы Минобороны за 50 дней - Цензор.НЕТ 9360
Цуко у зеленых дебилоидов приход не проходит.

Есть стандарты и требования НАТО. В них, как и в любых других бэст практиках все описано до каждого пука и чиха. Все зарегламентировано и стандартизировано.

Но зеленые бибизянки изобретают велосипед...
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А где вооружения, боевое обучение и готовность к войне??? Где это?
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Порох и порохоботы строят может не идеальную, но реальную и боеспособную армию, а маладая ******* всехсадителей зеленонепонятливых мызамирщиков вообще боится любой армии, даже срочником. Они служат в смартфонах, играх и вебинарах, без "государственных" дипломов, берутся за всё, не собираясь ни за что отвечать. Даже за слова не отвечают, потому что у них всё легко, так, как они привыкли видеть в Сватах и Квартале.
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Она не боеспообная она похоже на окопную армию но и не совсем похоже на реальную армию
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а поповоду реальности то я сброшу тебе инфо

40 членов Конгресса США подписали обращение к Государственному секретарю США Майклу Помпео с требованием внести полк Азов и две праворадикальные организации из Швеции и Великобритании в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на письмо конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения.
Обращение подписали 39 конгрессменов из разных штатов, все они принадлежат к Демократической партии.
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Американцы не делают определения с оглядкой на кого-нибудь. Они делают то, что им выгодно, точнее выгодно одной из партий. Демократов республиканцы могут обзывать demorats, но ставать на чью-то партийную сторону неблагодарное дело. Вот, где нужно настоящее дипломатическое мастерство, чтобы свести на минимум выгоду любой партии в США выступать с требованиями по Азову.
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Читаю о великих подвигах и свершениях этого уряду технократов и почему-то вспоминаются строчки из стихотворения - Идиоты хорошие в общем ребята,
Только идти с ними в одном строю
Как-то страшновато.
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""По результатам этого аудита высвобождены средства с т.н. "провальных" объектов и направлены на ввод в эксплуатацию имеющих перспективу завершения уже до конца года."
Тов. Загороднюк, а что такое "Тришкин кафтан"?
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Абсолютно непрофессиональная власть Перехід на стандарти НАТО, побудова людиноцентричної армії та антикорупція: Загороднюк розповів про результати роботи Міноборони за 50 днів - Цензор.НЕТ 8900
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Гитлер эти стандарты за неделю завоевал.
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Ну зашибись, пайки НАТО будем покупать. Валюти дохера есть, а у нас же не растет ничего.
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"...вивільнено кошти з т.зв. "провальних" об'єктів та спрямовано їх на введення в експлуатацію тих, що мають перспективу завершення вже до кінця року. Крім того, оптимізовано кошти для проведення конкурсів на закупівлю понад 300 квартир штатно-посадового житла для військовослужбовців". Вже не соромляться !!! Цей дірєктор Фунт визнає,що грошей на нові гуртожитки,сховища,та ін НЕМАЄ.Їм хоча б добудувати те,що на стадії завершення ! (розкажіть про збільшення оборонного бюджету). Трохи грошей виділили на квартири вірним кварталу і Бєні "паркетникам".
Ото і вся "людиноцентричність".І зрозуміло,що на розробки і випуск в серію ракетного озброєння вже не йдеться.
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Статистику не знаю, сужу по розмовам знайомих контрактників; за "зелених" пів року відвернули від армії велику кількість людей - як тих хто хотів підписувати контракт, так і тих, хто відмовився його продовжувати.
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Это уже норма для зебилов, приписывать себе достижения "режима Барыги".
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