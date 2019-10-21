 Два маршрутні автобуси зіткнулися у Львові: постраждало 10 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 21 жовтня, о 9:20 на проспекті Чорновола сталося зіткнення двох маршрутних автобусів, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту. Ними керували львів’яни віком 45 та 56 років", - йдеться в повідомленні.

Як попередньо з'ясували правоохоронці, постраждало десять пасажирів автобусів, нині їхні діагнози встановлюється.

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На місці поліції працює слідчо-оперативна група. З'ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.





