 Два маршрутні автобуси зіткнулися у Львові: постраждало 10 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
"Сьогодні, 21 жовтня, о 9:20 на проспекті Чорновола сталося зіткнення двох маршрутних автобусів, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту. Ними керували львів’яни віком 45 та 56 років", - йдеться в повідомленні.
Як попередньо з'ясували правоохоронці, постраждало десять пасажирів автобусів, нині їхні діагнози встановлюється.
На місці поліції працює слідчо-оперативна група. З'ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Тоже хочу быть руководителем маршрутки. Но там же и педали есть? Тогда буду руконоговодителем. А еще нужно смотреть по сторонам, то есть тройная "ставка" - глазоруконоговодитель