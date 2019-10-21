EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  2269  5
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2564) Львів (1108) маршрутки (169)

 Два маршрутні автобуси зіткнулися у Львові: постраждало 10 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

У Львові на проспекті Чорновола зіткнулися два маршрутні автобуси. Попередньо встановлено, що по медичну допомогу звернулося десятеро осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 21 жовтня, о 9:20 на проспекті Чорновола сталося зіткнення двох маршрутних автобусів, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту. Ними керували львів’яни віком 45 та 56 років", - йдеться в повідомленні.

Два маршрутні автобуси зіткнулися у Львові: постраждало 10 осіб, - поліція 01

Як попередньо з'ясували правоохоронці, постраждало десять пасажирів автобусів, нині їхні діагнози встановлюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії, 10 осіб госпіталізовано. ФОТО

На місці поліції працює слідчо-оперативна група. З'ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Два маршрутні автобуси зіткнулися у Львові: постраждало 10 осіб, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154931
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Где этих водятлов набирают? В автобусах стало страшно ездить.
 показати весь коментар
 
Ими руководили львовяне возрасте 45 и 56 лет", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3154931\\\\\\\\\\\

Тоже хочу быть руководителем маршрутки. Но там же и педали есть? Тогда буду руконоговодителем. А еще нужно смотреть по сторонам, то есть тройная "ставка" - глазоруконоговодитель Два маршрутных автобуса столкнулись во Львове: пострадали 10 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 1752
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору