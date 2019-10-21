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 Суспільство, За кордоном
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Все про:МВФ (598) економіка (301) Лагард (39) Трамп (2157)

 Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард

Колишня очільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард назвала президента США Дональда Трампа відповідальним за багато ризиків для світової економіки. Вона вважає, що непередбачувані вчинки Трампа змушують інвесторів утримуватися від ризиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в ефірі телешоу 60 Minutes на телеканалі CBS Лагард, минулого тижня затверджена на посаді глави Європейського центрального банку (ЄЦБ), сказала, що непередбачувані вчинки Трампа змушують інвесторів утримуватися від ризиків.

"Стабільність ринку не має залежати від того чи іншого повідомлення в Twitter. Вона вимагає міркувати, думати та ухвалювати спокійні, зважені і раціональні рішення", - сказала Лагард.

Лагард також попередила, що торговий конфлікт США і Китаю матиме великі наслідки для світової економіки.

"Якщо ви скоротите зростання економіки майже на один процентний пункт, це призведе до зменшення інвестицій і кількості робочих місць, зростання безробіття та послаблення зростання. Звичайно, у цього є наслідки", - сказала Лагард.

Лагард також прокоментувала ситуацію навколо виходу Великої Британії з Європейського Союзу, сказавши, що якщо Brexit все-таки відбудеться, то наслідки відчуватимуться не тільки у Великій Британії та ЄС, але й у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білому домі визнали, що тиснули на Україну для розслідування проти демократів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154928
 
   
 Топ коментарі
 
понаобирали клоунів скрізь...
то що ви хотіли...
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Курдов слил, перед рашкой прогнулся, перед пхеньяном обосрался.
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МВФ є великим експердом в тому як робити економічне зростання Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард - Цензор.НЕТ 9487
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понаобирали клоунів скрізь...
то що ви хотіли...
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так - очень похоже на правду,версия которая присутствует в британском фильме - Brexit - на мой взгляд и у нас была использована так же технология,а как победил Трамп, то же есть сериал ,про американский канал Фокс Ньюс и его руководителя - то же ,очень похоже на правду - как то так ,если есть время и желание
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я не дивилась.
тож буду довіряти вашим судженням Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард - Цензор.НЕТ 7763
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Ще мультікі про путінські рокєти не забудь подивитись розширити світогляд, дітьо прерій Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард - Цензор.НЕТ 3752
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Шо, только дошло? Пуйло дал задачу Трампушке посеять хаос в мире, иначе видео с несовершеннолетними будут в Конгрессе
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да, такая у него задача и он честно ее выполняет..., не знаю работает ли трамп на фсб добровольно или по принуждению, но от почти всех его действий во внешней политике - раша в выигрыше, а все остальные - наоборот...
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почему-то "экс-ы" всегда такие "вумные" становятся после отставки.
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Вона не ex-. Пішла на підвищення. І зразу почала шукати винних Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард - Цензор.НЕТ 3182
А Трамп, яким би поганим для мене він не був, але відповідальний лише перед платниками податків США. Наскільки він добре виконує свої обов'язки покажуть наступні вибори.
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ее уже переназначили президентом Европейского центробанка
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Курдов слил, перед рашкой прогнулся, перед пхеньяном обосрался.
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от безнадеги...были б силы, юзал бы Меланью и горя не знал...ходил бы румяный и жизнерадостный... а так, как пойдет утром мочиться, так и печаль одолевает...
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какой-то тренд...клоуны, геронтофилы, шоумены... в знаменитой крылатой фразе, кроме зрелищ, было еще одно условие... да и изначально panem et circenses переводилась как "хлеб и цирк"... цирк с клоунами... .
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"непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков. "
Источник: https://censor.net.ua/n3154928

А я всегда считала, что "рискуют" инвестициями спекуляциями только спекулянты, а вот поди же ты...

P.S. Письма от пенсионного фонда с советами "увеличить риски и вложиться в акции-шмакции" я сразу отправляю по назначению - в помойку.
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Вчера смотрел по Discovery Science программу о Трампе. Там говорилось о том, что ***** им умело управляет. А еще о том, что какая-то телка, родственница влиятельного холопа ***** приехала в США и лично передала Трампу черную шкатулку внутри которой лежало письмо от его. Что было в письме никто не знает. Вот такие-то пироги с ягелем...
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Да, забыл, там еще говорилось, как Трамп сидел в Москве на "Мисс Вселенная" в 2013 и ждал, когда к нему придет *****. Очень-очень ждал. Это в фильме подчеркнули. Но, позвонил Песков и сказал, что ***** занят. После этого Трампу ***** отправил посыльную с черной шкатулкой с письмом неизвестного содержания. А еще говорилось, как Трамп сильно хотел иметь бизнес в Мордоре и часто публично хвалил *****, называв его "великим лидером".
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Стабильность когда многие страны 3-го мира по гроб должны МВФ - это тоже сомнительная стабильность.
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Alex Rozhenko, МВФ це не монстр, а своєрідна кредитна спілка. Вона створена багатьма державами для надання позик, під низькі проценти, країнам, що розвиваються. Сказане вами, нагадує лозунги соціал-комунячки Н. Вітренко
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МВФ є великим експердом в тому як робити економічне зростання
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як витягувати гроші з країни, до чого тут ріст?
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Так це добре, від нестабільності гівну не так легко плавати зверху .
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Мумия уже Европейский центробанк курирует. От таких только осиновый кол и серебряная пуля помогают. Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард - Цензор.НЕТ 4893
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Так он и не обещал поднимать мировую экономику. Эта дура, что читать не умеет?
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''Звинувачують' вже 3 роки, ті самі люди. Не зважайте.
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Якщо коротко - США і Англія скидують баласт і забирають з собою бабки. А інши починають нервувати.
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при демократах було відчуття,що Штатами правлять професіонали,кожне слово вивірене,не було скандалів при перемовинах...при трампі що не перемовини то скандал,міняє по два рази на день свою думку,невидимі лінії здержувань і противаг в світі розвалюються на очах,світова система вийшла із стану рівноваги і все далі всі важливі країни засмоктує невидимий вир турбулентності...аплодує цьому всьому стоячи *****,він найбільший бенефіціар всього цього безладу...і якщо можна придумати найбільш несприятливі умови на зовнішній арені для України то це вони...здається,ще пару кроків на світові шахові дошці і на любу агресію з боку мордору на Україну світ буде тільки перелякано дивитися і висловлювати занепокоєння...ось так працюють трильйони нафтових доларів в руках гебні...і якщо буде ще один термін трампа,***** показово розправиться з непокірною Україною і ніхто й не пікне...
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Демократи-глобалісти злили Америку по всім фронтам, зруйнували економічно, політично, скоротили збройні сили. Клан Обам - Клінтонів - одні з найкорумпованіших політиків в історії США.
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- экс-глава МВФ Лагард должна обяснить простую видимую истину- почему страны ,которым надает кредиты МВФ живут в нищете,и почему друзья США те же поляки.Южная-Корея ,Япония.Израиль живут как цивилизованные люди...
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Ото ж - не , мвф дает конечно деньги- но ставит условия )
Эквадор вон повелся - получил кредит и по приказу поднял цены на бензин больше чем в 2 раза - в стране бунт, закрыты все уч. заведения , захвачены народом нефтепредприятия , президент сидит в бункере у моря ....
Нафиг такой мвф !
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Трамп перешкоджає глобалістам сформувати тіньовий уряд світу, зруйнувавши нації та кордони. За це його і ненавидять. Хоча персона він не надто приємна сам по собі, але глобалістам став кісткою в горлі.
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