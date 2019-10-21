 Трамп підриває стабільність світової економіки, - ексглава МВФ Лагард

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", в ефірі телешоу 60 Minutes на телеканалі CBS Лагард, минулого тижня затверджена на посаді глави Європейського центрального банку (ЄЦБ), сказала, що непередбачувані вчинки Трампа змушують інвесторів утримуватися від ризиків.
"Стабільність ринку не має залежати від того чи іншого повідомлення в Twitter. Вона вимагає міркувати, думати та ухвалювати спокійні, зважені і раціональні рішення", - сказала Лагард.
Лагард також попередила, що торговий конфлікт США і Китаю матиме великі наслідки для світової економіки.
"Якщо ви скоротите зростання економіки майже на один процентний пункт, це призведе до зменшення інвестицій і кількості робочих місць, зростання безробіття та послаблення зростання. Звичайно, у цього є наслідки", - сказала Лагард.
Лагард також прокоментувала ситуацію навколо виходу Великої Британії з Європейського Союзу, сказавши, що якщо Brexit все-таки відбудеться, то наслідки відчуватимуться не тільки у Великій Британії та ЄС, але й у США.
то що ви хотіли...
тож буду довіряти вашим судженням
А Трамп, яким би поганим для мене він не був, але відповідальний лише перед платниками податків США. Наскільки він добре виконує свої обов'язки покажуть наступні вибори.
Источник: https://censor.net.ua/n3154928
А я всегда считала, что "рискуют"
инвестициямиспекуляциями только спекулянты, а вот поди же ты...
P.S. Письма от пенсионного фонда с советами "увеличить риски и вложиться в акции-шмакции" я сразу отправляю по назначению - в помойку.
Редакційна колегія Hearst Connecticut Media (штат Коннектикут) закликала Трампа піти у відставку з посади за поведінку, що не відповідає нормам лідера демократів.
Эквадор вон повелся - получил кредит и по приказу поднял цены на бензин больше чем в 2 раза - в стране бунт, закрыты все уч. заведения , захвачены народом нефтепредприятия , президент сидит в бункере у моря ....
Нафиг такой мвф !