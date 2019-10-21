 Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.
Зазначається, що колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів у справі.
Наступне засідання відбудеться о 10:00. 28 жовтня 2019 року.
Як вже повідомлялось, колишній високопосадовець обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.
Разом з тим в САП нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, 27 травня 2019 року в Солом'янському районному суді Києва за участю прокурорів САП відбулося чергове судове засідання у справі про обвинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).
Так, на засіданні прокурор САП оголосив обвинувальний акт. Крім того, судом було визначено порядок і обсяг дослідження доказів.
И поверьте, ЭТО НЕ мизерные 3 млн гривен Омеляна .
Мало того - в Италии фискалы тоже интересуются ОТКУДА ДЕНЬГИ ИЗ СОВКА. Можно спокойно привезти 2000 евро в зарубежный банк. НО НЕЛЬЗЯ - миллион. А при покупке недвижимости в ЕС - расчет производится только через банк!
НУ , и как он конвертировал наличку с концертов в зарубежный банк?
Нагадаю вам, як раніше у США хапали мафіозі: вони йшли по якійсь іншій статті (незареєстрована зброя чи маріхуана), бо по інших просто не було доказів. Але це не означає, що ці мафіозі не були вбивцями.
Проанализируйте его декларацию
С вашими представлениями о жизни , вам не на политическом сайте быть, а семечками торговать
ТВОЙ ХАЗЯИН ПАРАШЕНКО и ЕГО ХОЛУИ СЛЕДЯТ ЗА КАЖДЫМ ШАГОМ ЗЕЛЕНСКОГО
И ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО ТАК КАК В ВАШЕЙ МЕТОДИЧКЕ ТО УЖЕ БЫ ДАВНО ПОДАЛ В СУД
ТЫ ПИШЕШЬ - ФЕЙКИ!!!
😀😀😀😀😀
Лучше платить людям - киприотам 😀😀😀
А ТЕПЕРЬ ВСЕ ЗЕЛЕНЫЕ ТРОЛИ ЗДЕСЬ СЛЮНИ РАЗМАЗЫВАЮТ
А НЕ СВОИ ВЛАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ.
как и счас с попоблоками и бабой наташей )))
Репрессии? Может, да, может, нет. Посмотрим, будут ли посадки, по каким обвинениям и с какими доказательствами. Если будет что-то типа того, как овощь сажал Юльку и Луцика - то да, репрессии.
А вот избирательность налицо. Беня, укравший 5.5 лярда зелени, причем об этом знают все, считается "порядной людиною" в КолоБоОфисе преЗЮдента, Портнов спокойно сидит, строчит свои доносы и никуда не спешит валить, Ефремова выпустили. Скоро будут сажать за создание незаконных бандформирований и свержение законной власти во время Революции Достоинства.
Вот он, Магучий Рывок Антикаруцыонного Пракурора в Антикарупцыонный Суд!
Машина брата Омеляна, то ли брат машины Омеляна, вобщем ездили на ней оба,
К АТВЕТУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!