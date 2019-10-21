EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  4193  52
Матеріали за темою:
Все про:декларація (581) Омелян (550) Антикорупційна прокуратура (981) Антикорупційний суд (471)

 Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП

У понеділок, 21 жовтня 2019 р., прокурор САП в Антикорупційному суді на черговому судовому засіданні оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього міністра інфраструктури України в декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

Зазначається, що колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів у справі.

Наступне засідання відбудеться о 10:00. 28 жовтня 2019 року.

Як вже повідомлялось, колишній високопосадовець обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП

Разом з тим в САП нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 27 травня 2019 року в Солом'янському районному суді Києва за участю прокурорів САП відбулося чергове судове засідання у справі про обвинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

Так, на засіданні прокурор САП оголосив обвинувальний акт. Крім того, судом було визначено порядок і обсяг дослідження доказів.

Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154927
 
   
 Топ коментарі
 
А сколько ЗЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГОВ в Украине ( и при этом мог купить много квартир и Две виллы в Италии) - общественность до сих пор не знает.
И поверьте, ЭТО НЕ мизерные 3 млн гривен Омеляна .
 показати весь коментар
 
Любой математик , в отличии от журналистов , сложит стоимость всей недвижимости, и найдет Х- который и есть налоги .
Мало того - в Италии фискалы тоже интересуются ОТКУДА ДЕНЬГИ ИЗ СОВКА. Можно спокойно привезти 2000 евро в зарубежный банк. НО НЕЛЬЗЯ - миллион. А при покупке недвижимости в ЕС - расчет производится только через банк!
НУ , и как он конвертировал наличку с концертов в зарубежный банк?
 показати весь коментар
 
Ты адвокат ЗЕ ? Я верю справкам из фискальной службы. А НАЛОГОВАЯ МОЛЧИТ - бо ей ответить нечего. ЗЕ РАБОТАЛ ЗА НАЛИЧКУ ВСЕГДА
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А сколько ЗЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГОВ в Украине ( и при этом мог купить много квартир и Две виллы в Италии) - общественность до сих пор не знает.
И поверьте, ЭТО НЕ мизерные 3 млн гривен Омеляна .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Много квартир" и уже "2 виллы"?)) Ты как всегда изолгалась. Зе не тот человек, чтоб не платить налоги, у него 1 вилла в Италии и он купил её на честно заработанные, так как не был чинушей, в отличии от этого засранца и вора омеляна...И куда ты подевала еще 8 лимонов? Не дочитала? И ты серьезно считаешь, что любой чиновник с фиксированной зарплатой может вот так спокойно заработать 11 000 000 лямов в год?
 показати весь коментар
 
 
Ты адвокат ЗЕ ? Я верю справкам из фискальной службы. А НАЛОГОВАЯ МОЛЧИТ - бо ей ответить нечего. ЗЕ РАБОТАЛ ЗА НАЛИЧКУ ВСЕГДА
 показати весь коментар
 
 
Любой математик , в отличии от журналистов , сложит стоимость всей недвижимости, и найдет Х- который и есть налоги .
Мало того - в Италии фискалы тоже интересуются ОТКУДА ДЕНЬГИ ИЗ СОВКА. Можно спокойно привезти 2000 евро в зарубежный банк. НО НЕЛЬЗЯ - миллион. А при покупке недвижимости в ЕС - расчет производится только через банк!
НУ , и как он конвертировал наличку с концертов в зарубежный банк?
 показати весь коментар
 
 
3 млн, 8 млн - це вже достатньо, щоб відкрити справу, але ми всі прекрасно розуміємо, що через Омеляна йшли сумми значно, значно більші. Інше питання, що ті суми вже не докажеш, але ось ці маленьки - без питань.
Нагадаю вам, як раніше у США хапали мафіозі: вони йшли по якійсь іншій статті (незареєстрована зброя чи маріхуана), бо по інших просто не було доказів. Але це не означає, що ці мафіозі не були вбивцями.
 показати весь коментар
 
 
Рыба гниет с головы- СКОЛЬКО НАЛОГОВ ЗАПЛАТИЛ ЗЕ?
Проанализируйте его декларацию
 показати весь коментар
 
 
ви що йому платили, що знаєте? все то вона знає.
 показати весь коментар
 
Почем семечки, баба базарная?
С вашими представлениями о жизни , вам не на политическом сайте быть, а семечками торговать
 показати весь коментар
 
 
ПОРОХОБОТКА Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП - Цензор.НЕТ 9804 Sophia-Maria Duglass Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП - Цензор.НЕТ 515

ТВОЙ ХАЗЯИН ПАРАШЕНКО и ЕГО ХОЛУИ СЛЕДЯТ ЗА КАЖДЫМ ШАГОМ ЗЕЛЕНСКОГО

И ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО ТАК КАК В ВАШЕЙ МЕТОДИЧКЕ ТО УЖЕ БЫ ДАВНО ПОДАЛ В СУД

ТЫ ПИШЕШЬ - ФЕЙКИ!!!
 показати весь коментар
 
Я пишу , что пора посчитать налоги , которые ЗЕ заплатил . А ТО ТЕБЕ, фаршированной рыбе ЗЕбобиков, не заплатят за твои посты. Спасибо бы сказал. Ну от вас НЕ ДОЖДЕШЬСЯ- вы примитивные жлобы
 показати весь коментар
 
 
P.S. - ( переведу для ЗЕбилов- ПОСТ СКРИПТУМ)

😀😀😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Не ври ,по всем декларациям студия 95 и канал г+г убыточные предприятия,(это можно посмотреть в открытом реестре),так откуда деньги на квартиры и виллу?
 показати весь коментар
 
 
Да они нищие люди , получают из налогов украинцев копеечные зарплаты и строят из себя знает. А НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЗНАЮТ ГДЕ НАЛОГОВАЯ НАХОДИТСЯ, а не то чтобы еще и налоги в казну заплатить
 показати весь коментар
 
 
если зе честный парень и платит налоги то зачем зарегистрировал фирму которая владеет кварталом и многим другим на кипре а не в кривом роге?
 показати весь коментар
 
 
Так зачем платить в Кривом Роге. ТАМ, ПО ПОНЯТИЯМ КВАРТАЛА, ЖИВУТ ЧЕРТИ.
Лучше платить людям - киприотам 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Гнилая отмазка зеленой плесени. 42 млн. дол. Моника получила на оффшорный счет при разворовывании Беней Привата. За виллу в Италии шмаркля лепила горбатого, что это собственность фирмы. Помойный квартал всегда показывал убытки. А за свои выступления у богатых клиентов оно всегда брало наличкой.
 показати весь коментар
 
 
вот я написала про это- квартал работал за нал .
А ТЕПЕРЬ ВСЕ ЗЕЛЕНЫЕ ТРОЛИ ЗДЕСЬ СЛЮНИ РАЗМАЗЫВАЮТ
 показати весь коментар
 
 
Источник сообщил, что Портнов не указал в декларации $1.5 млрд. похищенных из бюджета денег.
 показати весь коментар
 
 
Всему свое время! Надо пока подождать.
 показати весь коментар
 
ПОРОХОБОТКА Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Омеляна, - САП - Цензор.НЕТ 3651 ТАК НАПИШИ СКОЛЬКО И ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

А НЕ СВОИ ВЛАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ.
 показати весь коментар
 
А сколько ты, МАЛОРОС упоротый, заплатил в бюджет Украины ВОЕННОГО СБОРА?
 показати весь коментар
 
 
Былота мерзенная!!! Давайте позубоскальте!!!! Коррупционера нашли???!!! На шутках Квартала про спаленный дом Гонтаревой не наржались???
 показати весь коментар
 
 
а что у тебя так подгорает? да пусть садят(вот сильно сомневаюсь-получит условно-максимум)..смениться власть-начнут садить зеленых-и это нормально..правда пока еще никого РЕАЛЬНО не посадили-так, информационный шум
 показати весь коментар
 
 
В тюрьме будет из ЛЕГО Гиперлуп строить для маляв из камеры в камеру. Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна, - САП - Цензор.НЕТ 6753
 показати весь коментар
 
 
вместо гипер-лупа есть теперь гипер зе-луп
 показати весь коментар
 
Томила Луговской fc21f7fa. В Красноярском крае прорвало дамбу похлеще гиперлупа.
 показати весь коментар
 
 
Значит рыгами, Портновым, Богатыревой, Бойко, Коломойским они заняться не хотят? Реванш полным ходом.
 показати весь коментар
 
 
Это у него в медодичке ошибка, накажут спитчрайтера на карамельки.
 показати весь коментар
 
 
Что значат запятые между словами знаешь?
 показати весь коментар
 
 
никогда - зато петя был - и дружбанов там полно!!!
как и счас с попоблоками и бабой наташей )))
 показати весь коментар
 
 
А что за 5 лет всей полноты власти и "потужной судебной реформы" , своей ГПУ, СБУ не занимались???
 показати весь коментар
 
 
Папередники были плохие, их уже нет. Проехали. Вы проголосовали за зелень, которые, по вашему мнению наведут порядок. И где посадки рыгов и бени?
 показати весь коментар
 
 
ща порохоботы подтянутся - " политические репрессии" завопят.
 показати весь коментар
 
 
Репрессии? Если не задекларировал (что нужно сначала доказать) - виноват, посадить.
Репрессии? Может, да, может, нет. Посмотрим, будут ли посадки, по каким обвинениям и с какими доказательствами. Если будет что-то типа того, как овощь сажал Юльку и Луцика - то да, репрессии.
А вот избирательность налицо. Беня, укравший 5.5 лярда зелени, причем об этом знают все, считается "порядной людиною" в КолоБоОфисе преЗЮдента, Портнов спокойно сидит, строчит свои доносы и никуда не спешит валить, Ефремова выпустили. Скоро будут сажать за создание незаконных бандформирований и свержение законной власти во время Революции Достоинства.
 показати весь коментар
 
 
"Беня, укравший 5.5 лярда"__________в этой стране только "беня" крал???? сесть должны ВСЕ кто разворовывал Украину последние 28 лет.
 показати весь коментар
 
Т.к. беня украл больше, он должен сесть раньше. А его садить наш преЗЮдент не собирается, а собирается подарить ему еше 1-2 лярда зеленых.
 показати весь коментар
 
 
"Т.к. беня украл больше"__________не уверен! и мои сомнения подтверждают подсчёты "форбса"!
 показати весь коментар
 
Незалежний аудит закордонної фірми Крол був обгрунтуванням для націоналізації Приватбанка. З банка за 10 років на підставні фірми, повязані із власниками, виведено 5.5.млрд. дол.
 показати весь коментар
 
Опять патриотов по тюрьмам таскают.... Такими темпами и патриотов скоро не останется!
 показати весь коментар
 
 
Вот он!
Вот он, Магучий Рывок Антикаруцыонного Пракурора в Антикарупцыонный Суд!
Машина брата Омеляна, то ли брат машины Омеляна, вобщем ездили на ней оба,
К АТВЕТУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору