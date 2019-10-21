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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (598) НБУ (510) Рожкова Катерина (42)

 Заклики деяких популістів змінити керівництво Нацбанку непокоять МВФ, - Рожкова

Для подальшої взаємодії з Україною МВФ прагне отримати додаткові гарантії незалежності Нацбанку, насамперед щодо виконання закону, що регламентує призначення керівництва НБУ і забезпечує послідовну політику банку попри зміни політичного керівництва в країні.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.

"У першу чергу, у нас діє Закон про Національний банк України, зміни до якого були внесені в 2015 році. Це було якраз однією з умов МВФ, і після того як Верховна Рада проголосувала, Україна отримала транш. Всі гарантії незалежності Національного банку там були прописані",- зауважила Рожкова.

Вона уточнила, що насамперед йдеться про те, що голова НБУ призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента України терміном на сім років, і впродовж цього терміну він не може бути звільнений. Крім того, за законом не можуть бути звільнені й заступники голови НБУ.

"Для чого це робиться? Політика, яку ми розробляємо та імплементуємо, має бути послідовною, передбачуваною і безперервною, і вона не має змінюватися в той час, коли відбуваються зміни в політичних елітах", - пояснила Рожкова.

Водночас, за її словами, у Фонді все ж із занепокоєнням ставляться до певних сигналів.

"Цього року у нас відбулися подвійні вибори – вибори президента і до Верховної Ради. Але й після них можна почути політиків-популістів, таких як, наприклад, Юлія Володимирівна, із закликами "негайно всіх змінити" в Національному банку. Ясно, що такі речі не можуть не турбувати МВФ", - зауважила Рожкова.

Крім того, за її словами, незалежність НБУ забезпечується, зокрема, взаєморозумінням Нацбанку з новим урядом України.

"Сьогодні ми маємо нормальну кооперацію з новим урядом. Більше того, ми підписали меморандум. Ми усвідомлюємо, як ми можемо один одного підтримувати, і наші позиції зрозумілі один одному. Це, в принципі, і є незалежність", - підкреслила перший заступник голови НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154925
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос только один, почему она не сидит?
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Сидит....но не там. Она смотрящая от Гонтаревой и соответственно до сих пор процессом руководит Порошенко.
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а что, МВФ не было "обеспокоено", когда НЫНЕШНИЕ МЕНЯЛИ ПРОШЛЫХ??????
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Вопрос только один, почему она не сидит?
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Сидит....но не там. Она смотрящая от Гонтаревой и соответственно до сих пор процессом руководит Порошенко.
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а что мешает ГлавЗебилу убрать эту Рожкову?
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Она должна давно сидеть в тюрьме. Еще когда у Савика Шустера 100 лет назад была представлена запись с ее криминальными разговорами. Но все покрылось паутиной и замяли это.
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У блаЗЄнського цілий вагон доказів проти неї. Але він домовився, що вона йому підкине з десяток мільйонів доларів. Мабуть тому й не сидить. Чей же Баканов, поставлений в СБУ Порошенком, не яЄртЄй ловить? Еге ж?
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Охренело! Сама о себе!!! Внешнее управление рулит. Бомбанулись...Там в Раде ещё не отменяют 24 августа День уже типа Независимости. То рашка. то америкашка.........Все со своими интересами. А где интересы граждан Украины???
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Пиши полностью хотя бы. А где интересы граждан Украины - Коломойского и Боголюбова???
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Ты жене указывай как и в какой позе, тупенькое.
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ну бл@дь, прям "не заменимые"...
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а что, МВФ не было "обеспокоено", когда НЫНЕШНИЕ МЕНЯЛИ ПРОШЛЫХ??????
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Популізм - це демагогія. По значенню абсолютно ідентичні слова.
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линк на высказывание представителя МВФ,а иначе это ат-та-та для спасения своей шкуры
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До чего ж на сепаршу с жопоблока бондаренко похожа.
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сменить рук-во НБУ и ....обязательно судить этих шулеров вместе с гонтарихой.
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не знаю, как МВФ, а вот эту вот РОЖковУ беспокоят точно. и очень сильно.
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Этот вопрос беспокоит только нынешнее руководство. Буд то бы МВФ не все равно кто руководит кичманом.
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А що, злодійка Рожкова ще не в буцегарні...?! Недопрацьовує Зелень, ой, недопрацьовує...
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Коли заступницю Гонтаревої посадять за держзраду
Зміст опублікованих аудіозаписів з нібито розмовами заступниці голови НБУ Катерини Рожкової має ознаки не лише корупції
23 листопада 2016 09:00


У ЗМІ продовжують з'являтися все нові й нові докази незаконних дій з боку керівництва Нацбанку. Цього разу мова йде про співпрацю НБУ з російськими банками попри оголошення проти них санкцій.
https://www.depo.ua/ukr/politics/koli-zastupnitsyu-gontarevoyi-posadyat-za-derzhzradu-22112016133000

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