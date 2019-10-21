 Заклики деяких популістів змінити керівництво Нацбанку непокоять МВФ, - Рожкова

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.

"У першу чергу, у нас діє Закон про Національний банк України, зміни до якого були внесені в 2015 році. Це було якраз однією з умов МВФ, і після того як Верховна Рада проголосувала, Україна отримала транш. Всі гарантії незалежності Національного банку там були прописані",- зауважила Рожкова.

Вона уточнила, що насамперед йдеться про те, що голова НБУ призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента України терміном на сім років, і впродовж цього терміну він не може бути звільнений. Крім того, за законом не можуть бути звільнені й заступники голови НБУ.

"Для чого це робиться? Політика, яку ми розробляємо та імплементуємо, має бути послідовною, передбачуваною і безперервною, і вона не має змінюватися в той час, коли відбуваються зміни в політичних елітах", - пояснила Рожкова.

Водночас, за її словами, у Фонді все ж із занепокоєнням ставляться до певних сигналів.

"Цього року у нас відбулися подвійні вибори – вибори президента і до Верховної Ради. Але й після них можна почути політиків-популістів, таких як, наприклад, Юлія Володимирівна, із закликами "негайно всіх змінити" в Національному банку. Ясно, що такі речі не можуть не турбувати МВФ", - зауважила Рожкова.

Крім того, за її словами, незалежність НБУ забезпечується, зокрема, взаєморозумінням Нацбанку з новим урядом України.

"Сьогодні ми маємо нормальну кооперацію з новим урядом. Більше того, ми підписали меморандум. Ми усвідомлюємо, як ми можемо один одного підтримувати, і наші позиції зрозумілі один одному. Це, в принципі, і є незалежність", - підкреслила перший заступник голови НБУ.

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