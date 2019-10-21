EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1459  23
Все про:застава (223) Гладковський (112)

 За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн

За арештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Про це повідомив телеканалу "112 Україна" адвокат Гладковського Руслан Волинець, передає Цензор.НЕТ.

За словами Волинця, за Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень. Він уже сьогодні може вийти на свободу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підозра Пашинському "була частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - Рябошапка. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Читайте також: Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154924
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну хоть таким макаром деньги в казну возвращаются.
 показати весь коментар
 
 
не возвращаються..казна вернет эти деньги Свинарчуку.(если он не убежит- а бежать он и не собирается)..и даже после обвинительного приговора(в чем я сильно сомневаюсь) эти деньги Свинарчуку вернут..это же мера пресечения, залог, который возвращаеться подозреваемому..
 показати весь коментар
 
 
вернет..человек не убежал, ходил на допросы,получил приговор и сел(я сильно в этом сомневаюсь, но процедура такова)..все-залог свою роль выполнил-подозреваемый , что бы не потерять деньги ходил на допросы- в этом то и смысл залога..
 показати весь коментар
 
вот на этом все и закончиться..так было, так есть и так будет..печально все это..
 показати весь коментар
 
 
за Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3154924

Хто вніс? Подільники, чи "сім"я з скарбничку-поросятко розбила і мідяки "на чорний день" зібрала? За Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 40
 показати весь коментар
 
 
там 10 мільярдів треба було застави виставляти. Дядько іржавим гівном заповнив усю Україну - так що вистачило б.
 показати весь коментар
 
 
Он бы и стольник внёс...Второй эшелон крупнейшего ворья Украины представляет.. За Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 999
 показати весь коментар
 
круговая порука -круговая рыба короче ...украл миллиард - плотиш 10 лямов и ты святой ...украл мешок кукурузы -5 лет в Качановской колонии
 показати весь коментар
 
 
Хороший бизнес в Украине украл 100 лимонов откатил 10 лимонов в прибыли 90 лямов кто ворует тот живет девиз этой управленческой структуры страны
 показати весь коментар
 
 
а чего нацжёны не протестуют под судом? они ж больше всех хотели свинарчука посадить..
 показати весь коментар
 
Та кто бы сомневался... З торбою по миру ходили мабуть, що б зібрати... За Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2489
 показати весь коментар
 
 
Ничего не меняется! Как выпускали - так и выпускают! Украл - заплатил - на свободу!
 показати весь коментар
 
 
вор внес смехотворный "залог" и на свободе - браво "антикоррупционному" "суду"(именно в кавычках)!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 



Укр777

@zsusso777

Давайте спросим Лизу и президента почему СН до сих пор не принял закон о отмене залогов, для топ коррупционеров, нет ли здесь злого умысла, что бы элиту коррупции специально выпускать за смешные залоги в сравнении с тем что они украли.
@ZelenskyyUa
 показати весь коментар
 
Вот теперь я понимаю поговорку: "Если красть то миллион"
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору