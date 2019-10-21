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Все про:дороги (790) Запоріжжя (528) Маріуполь (594) Голик (41)

 Голик показав на відео відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик опублікував у своєму Facebook відеоролик, у якому видно, який вигляд має траса Запоріжжя-Маріуполь після ремонту.

"Замість колискової - релакс-відео поїздки по відремонтованій трасі... "Дорога життя", як називають цю трасу жителі Маріуполя, перетворилася з напрямку на нормальну дорогу. Далі – по всій країні", – написав він у фейсбуці.

Голик показав на відео відремонтовану Дорогу життя Запоріжжя-Маріуполь 01
Голик показав на відео відремонтовану Дорогу життя Запоріжжя-Маріуполь 02
Голик показав на відео відремонтовану Дорогу життя Запоріжжя-Маріуполь 03

В іншому своєму пості Голик нагадав, що траса Запоріжжя-Маріуполь була побудована в 1962-1965 роках. З 90-х років минулого століття вона не ремонтувалася. У 2016 році почали її ремонт, але за три роки відремонтували 70 км.

19 липня на нараді в ОП за участю Президента було вирішено знайти рішення щодо того, як зробити цю трасу всю цього року. В результаті 130 км взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "по асфальту" були закінчені за 68 днів, що стало рекордом України.

На трасі працювали: 637 одиниць техніки та 1086 осіб.

"Спасибі кожному, хто працював на цій трасі, і тим, хто зробив все, щоб вона була відремонтована вся", – додав радник прем'єра.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик заявив, що будівництво хороших доріг – стратегічне завдання для країни. За його словами, побудувати в Україні хоча б ключові дороги і зробити їх на рівні передових європейських країн – означає автоматом зробити для розвитку країни більше, ніж більшістю можливих реформ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154921
 
   
 Топ коментарі
 
Опухоль на голове? Сделали капитальный ремонт. Каждую неделю езжу по ней теперь ибо другие - полный отстой. Или то такая традиция - только ныть?
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Это при нем как раз и сделали. При твоем "зе" в лучшем случае ток разметку доделывали
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гнилозубий малорос, цю дорогу 4 роки будували саме за Петра. Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь - Цензор.НЕТ 8371
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покажешь эту дорогу через год, если ее состояние останется примерно таким же значит тогда можно сказать что да построили дорогу а не распилили бабло!
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Опухоль на голове? Сделали капитальный ремонт. Каждую неделю езжу по ней теперь ибо другие - полный отстой. Или то такая традиция - только ныть?
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если асфальт не уплывет с дождями то сделали ремонт а если уплывет что ты лошара бушь писать?!
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Дорога супер.Не гірше ніж Дніпро-Запоріжжя або Кривий Ріг - Дніпро перші 40 км з Кривого ..
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Ага, теперь с Днепра до Мариуполя только в путь. Главное не уснуть от такой езды теперь Голик показав на відео відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 1437
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я таких класных дорог видел вагон+вагон а через пол года асфальт трескался ломался и уплывал с ливнями или снегом! так что жизнь научила я на новую дорого не сильно ведусь я жду пока пройдет минимум год, а потом делаю вывод класная дорога или нет!
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Я видел как ее делали. Я бы даже это ремонтом не назвал - чуть ли не новую положили. А что и где ты там видел, то твои проблемы и догадки
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ты инженер по строительству дорог? что сразу на вид можешь определить что там ложат и как ложат?! так что что там видел оставь себе! тебе что ЛОШАРА тяжело год подождать?!
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Перекресток сфоткали красиво конечно, но там ток 2 направления новые Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь - Цензор.НЕТ 6747 Но вообще - дорога супер конечно.
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гнилозубий малорос, цю дорогу 4 роки будували саме за Петра. Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь - Цензор.НЕТ 8371
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канешна - до петра жизни не было, а после петра нет! как строили дороги "при петре" может рассказать мой автомобиль.
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Гнилозубий ніщеброд у тебе є авто?
Ти такий смішний ЗЕфілітік)
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Так, за 4 роки за Петра побудували 70 км, а за 2,5 місяці за Зелі - ще 130 км.
Різниця суттєва.
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Еще Грося в июле утвердил новый ускоренный способ строительства этой дороги, заложили деньги, нагнали технику и понеслась
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"19 июля на совещании по дорогам в ОП с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. Источник: https://censor.net.ua/n3154921"

А Грося - конечно, утвердил - у него работа такая. Вот только утверил он это только в июле 2019го, хотя ремонт там с 2016го шел.
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Зебіл, покласти асфальт це вже кінцевий етап. А до асфальту треба зробити дуже багато.
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Ты, поросятко, хотело сказать, шо 4 года они зарабатывали на этой дороге?)))

В 2016 году начали ее ремонт, но за три года отремонтировали 70 км.
19 июля на совещании по дорогам в ОП с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. В результате 130 км взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней, что стало рекордом Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3154921

Умойся своим говном.
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Ти диви, як кучно пішли...

Що? Oleksii Zahoruiko не розумію твоєї свінособачей мови.

Малорос, спробуй ще раз.
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Що? Гнгилозубий тупоголовий помнихуй- малорос Oleksii Zahoruiko я не розумію російської мови. Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового. В 2019 населення РФ 140 млн, ВВП 1.5% світового. Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю. Класно вас американці зробили, а?
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У тебея всі гнилозубі, як я подивлюся...це вже жещо про тебе говорить - як казала колись давно моя ще шкільна вчителька "у кого що болить - той про те й говорить". Зрозуміло, що у тебе є великі проблеми із гнилими зубами, чи ці проблеми були і ти нещодавно їх таки частково вирішив.
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Это при нем как раз и сделали. При твоем "зе" в лучшем случае ток разметку доделывали
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"При нем" с 2016го года сделали 70 км, еще 130 км сделали после июля 2019 года уже при Зеле и при его участии.
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Tierre гнилозубий ти таке верзеш ... Голик показав на відео відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 3

Якби у тебе було хоч трохи мізків то ти б розумів що таке бюджет на будівництво і коли він розписується.
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Так-так, ми вже знаємо - все, що робиться доброго - то все заслуга Порошка, а от все погане - навіть - якщо це те, що лишилося незмінним від часів Петра - то все Зеля винен.
Ви, дешевки соєві, такі примітивні...
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Гнилозубий малорос Tierre невже це аванс за будь які наступні вибори, де явка буде 146%?Каже ми повелись, тому що 30 000 заплатили на рахунки і ще тридцулік мні в гаманець...А так дуже не зручно - бо знав би що буде такий зашквар - вимагав би 100 000...

Керівник хору Верьовки про виступ у "95 кварталі": Мені незручно, ми просто повелися
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Зуби чистити треба регулярно, а також їсти здорову їжу із достатнім вмістом кальцію - тоді у тебе не буде проблем із гнилими зубами, ботяра дешева. Голик показав на відео відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 963
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будемо сподіватись, що на весну вона не зійде разом зі снігом.
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Хорошо делали. Это еще старые фото - там обочины еще полностью прочистили от мусора и лишних кустарников.
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На ділянці "Кропивницкий - Умань" є одна лиш ділянка (Хмельове), де асфальтове покриття в стані, як і десять років тому, коли збудували. В решті...
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это европа- сам ездил, очень рад ,мы же украинцы
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Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



2 вапроса да голика -

1. пачем за 1 кв метр дароги??

2. нах она вообще нужна в бамбас ента дарога??

зачем туда ездить??

ахметка будет железо свое возить??

дебилоиды-распилоиды бюджетов.





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народ - вот типичный случай зебилизма обыкновенного - особо понравилось - дебилоиды-распилоиды бюджетов - нам дороги не нужны ,а то кто то заработает ))))))))
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Тут не зебилизм, а близкий вам зрадофилизм - удивлен, что вы лайк не поставили.
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пачем за 1 мерт дароги - енто Главный вапрос,

ибо
уже показали рюкзаки авакова -

шили по 240 грн по подвалам, потом в колонии по 142 грн,
в армию продали по 2800 грн - с 10-20 кратным наваром.
-мародерство во время войны.

тут то же самое -
могли построить 10 дарог, но ссуки пастроили 1 дарогу и 10 дач на кончезаспах.

но ты давай тут про евродароги и т д .
сойдет весной твоя дарога вместе со снегом

ахахаха
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Комбайны своим ходом без сопровождения, до 34 тыс. штрафа.
Отсутствие развязок, вместо них перекрёстки, значит будут трупы и битое железо.
А так конечно молодцы...
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Вас дивує, що Квартал потягнув хор Верьовки на дно? Особисто мене - ніяк. Вони країну тягуть на дно....

"деньги не пахнут" Зиновий Конирец

Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь - Цензор.НЕТ 290 Голик показал на видео отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь - Цензор.НЕТ 5220
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Дороги завжди мають бути класні, так має бути завжди, як в Європі, поки існують автомобілі. Звідки ви взагалі взяли, що дороги мають бути з колдобинами?
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И это все зеленая власть за месяц с небольшим сделала?!
Ай, да молодцы?
Или это все-таки Гройся с Пецэй постарались?
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Друзі перевізники говорять. А скільки доріг за останні роки зробили як автобами, а як гарно коли децентралізація.... та все одно голосують за зеленку.
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А перекрёсток нельзя было сделать двухуровневый? В виде путепровода?
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Можно. Но это были бы совершенно другие деньги и время.
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именно. за такие перекрестки надо руки-ноги отрывать
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за такое накуй садить надо или они думают что машин сейчас в Украине как в СССР...
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Я тоже обратил внимание на 2 фото это лютый пи*дец, ждём фото с ДТП ...
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Голик у ся в области десятками строил детсады, ремонтировал школы и т.д., но почему-то область дала громадный процент против "Пороха" - забоек и замервечуков(о как завернул))
Значит либо Голик "мутит", либо область ватная)
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почем строили твои д сады за 1 кв метр??

деребан на садиках-параллельно строили виллы на кончезаспах.

но ты давай тут про порохов -
не забудь про мальдивские каникулы.
за 500 000$ неделя.
не на последние гулял неделю мальдивский .
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