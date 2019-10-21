 Голик показав на відео відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Замість колискової - релакс-відео поїздки по відремонтованій трасі... "Дорога життя", як називають цю трасу жителі Маріуполя, перетворилася з напрямку на нормальну дорогу. Далі – по всій країні", – написав він у фейсбуці.
В іншому своєму пості Голик нагадав, що траса Запоріжжя-Маріуполь була побудована в 1962-1965 роках. З 90-х років минулого століття вона не ремонтувалася. У 2016 році почали її ремонт, але за три роки відремонтували 70 км.
19 липня на нараді в ОП за участю Президента було вирішено знайти рішення щодо того, як зробити цю трасу всю цього року. В результаті 130 км взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "по асфальту" були закінчені за 68 днів, що стало рекордом України.
На трасі працювали: 637 одиниць техніки та 1086 осіб.
"Спасибі кожному, хто працював на цій трасі, і тим, хто зробив все, щоб вона була відремонтована вся", – додав радник прем'єра.
Нагадаємо, раніше Юрій Голик заявив, що будівництво хороших доріг – стратегічне завдання для країни. За його словами, побудувати в Україні хоча б ключові дороги і зробити їх на рівні передових європейських країн – означає автоматом зробити для розвитку країни більше, ніж більшістю можливих реформ.
Ти такий смішний ЗЕфілітік)
Різниця суттєва.
А Грося - конечно, утвердил - у него работа такая. Вот только утверил он это только в июле 2019го, хотя ремонт там с 2016го шел.
В 2016 году начали ее ремонт, но за три года отремонтировали 70 км.
19 июля на совещании по дорогам в ОП с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. В результате 130 км взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней, что стало рекордом Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3154921
Умойся своим говном.
Що? Oleksii Zahoruiko не розумію твоєї свінособачей мови.
Малорос, спробуй ще раз.
Якби у тебе було хоч трохи мізків то ти б розумів що таке бюджет на будівництво і коли він розписується.
Ви, дешевки соєві, такі примітивні...
Керівник хору Верьовки про виступ у "95 кварталі": Мені незручно, ми просто повелися
2 вапроса да голика -
1. пачем за 1 кв метр дароги??
2. нах она вообще нужна в бамбас ента дарога??
зачем туда ездить??
ахметка будет железо свое возить??
дебилоиды-распилоиды бюджетов.
ибо
уже показали рюкзаки авакова -
шили по 240 грн по подвалам, потом в колонии по 142 грн,
в армию продали по 2800 грн - с 10-20 кратным наваром.
-мародерство во время войны.
тут то же самое -
могли построить 10 дарог, но ссуки пастроили 1 дарогу и 10 дач на кончезаспах.
но ты давай тут про евродароги и т д .
сойдет весной твоя дарога вместе со снегом
ахахаха
Отсутствие развязок, вместо них перекрёстки, значит будут трупы и битое железо.
А так конечно молодцы...
"деньги не пахнут" Зиновий Конирец
Ай, да молодцы?
Или это все-таки Гройся с Пецэй постарались?
Значит либо Голик "мутит", либо область ватная)
деребан на садиках-параллельно строили виллы на кончезаспах.
но ты давай тут про порохов -
не забудь про мальдивские каникулы.
за 500 000$ неделя.
не на последние гулял неделю мальдивский .