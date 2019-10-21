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 Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною". ВIДЕО

Гендиректор Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки Зеновій Корінець вибачився перед ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою за участь учасників колективу в програмі "Квартал 95".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Корінець сказав, що рішення про участь у програмі він ухвалив самостійно і назвав його не надто моральним.

"Переговори велися, звичайно, зі мною, бо я генеральний директор. Артисти тут ні до чого. Ми в нашому оточенні сперечалися - може і не треба було, бо текст такий неприємний. Я це розумів. "Квартал" нас, як кажуть, акуратно попросив - мене попросив, хоча з колективом теж обговорювали ... Але я думаю, що я ухвалив не надто моральне рішення і, напевно, я особисто маю вибачитися перед Валерією Олексіївною (ред. - Гонтаревою)...", - сказав Корінець.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154919
 
 
 Топ коментарі
 
Репутацію хору вже не повернути.
Ви опустились до квартального гоп-культурного рівню.
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Станцюй ще для неї, дурню
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Ой господи извиняться. Что сделано то сделоно. А получается гадость человеку сделал а потом ему сказал ИЗВИНИ "Я принял не очень моральное решение. Наверное, я должен извиниться перед Валерией Алексевной", - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 2545
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Столько возни и визгу - у воровки сарай сгорел.
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Симон - ще раз питаю у вас зебілів- який суд визнав що вона злодійка ??
Ніякий ! І тоді на цій підставі я тобі та іншим зебілам теж буду казати -
ви всі злодії !!
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Закон шоу бизнеса - чем больше сканадал тем лучше! Огромное сапасибо пророхоботам от "Квартала"
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Коринець - ПИШИ ЗАЯВУ ПРО ВІДСТАВКУ !! Ти й тут показав себе лйном - бо в такій ситуації
інтелегентні люди САМІ йдуть з посади !!
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Оливия

@olivia88877

Нет, не стыдно
. Гонтарева :"Это стыд!!! Насмехаться над людских горем-это невозможно представить в цивилизованном обществе" «Она купила за 23 миллиона фунтов дом, знаете где? В Лондоне. Как может гос. служащий получить и купить себе за 23 миллиона фунтов?»-говорит Наливайченко
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а справа не в гонтаревій. Справа у рівні сортирного гумору 95-го кварталу та в тому що в сортирному шоу прийняв участь легендарний український хор, якому тепер від цього лайна 100 років відмиватися.
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Наверное, ты должен со стыда и позора пойти повесится на своей веревке.
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