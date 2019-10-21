 Керівник хору імені Верьовки Корінець: "Напевно, я маю вибачитися перед Валерією Олексіївною". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Корінець сказав, що рішення про участь у програмі він ухвалив самостійно і назвав його не надто моральним.
"Переговори велися, звичайно, зі мною, бо я генеральний директор. Артисти тут ні до чого. Ми в нашому оточенні сперечалися - може і не треба було, бо текст такий неприємний. Я це розумів. "Квартал" нас, як кажуть, акуратно попросив - мене попросив, хоча з колективом теж обговорювали ... Але я думаю, що я ухвалив не надто моральне рішення і, напевно, я особисто маю вибачитися перед Валерією Олексіївною (ред. - Гонтаревою)...", - сказав Корінець.
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Ніякий ! І тоді на цій підставі я тобі та іншим зебілам теж буду казати -
ви всі злодії !!
інтелегентні люди САМІ йдуть з посади !!
Оливия
@olivia88877
Нет, не стыдно
. Гонтарева :"Это стыд!!! Насмехаться над людских горем-это невозможно представить в цивилизованном обществе" «Она купила за 23 миллиона фунтов дом, знаете где? В Лондоне. Как может гос. служащий получить и купить себе за 23 миллиона фунтов?»-говорит Наливайченко
еновий, в отставку.