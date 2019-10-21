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 Політика України
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Все про:Зеленський (3301) призначення (460) РНБО (580) Демедюк (14)

 Зеленський призначив Демедюка заступником секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний указ №765/2019 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

З 2015 по 2019 рік Демедюк був начальником департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Головою Департаменту кіберполіції було призначено Олександра Гринчака.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Романа Семенченка Уповноваженим з контролю за СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154917
 
 
 Топ коментарі
 
Щодо хору ім. Верьовки.
1. Керівник хору і дівчата мають бути звільнені.
2. Міністр культури має бути звільнений.
3. Має бути розпочато розслідування щодо використання адмін.ресурсу Зеленським щодо організації залучення національного хору України до участі у принизливому шоу.
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Хорошо, конечно. Всё что делает власть Квартала-95 - всё на благо.
6% поступлений в госбюджет уже потеряны. Привет голосователям за Квартал, живущим в Прилуках. Вони зробили це разом.
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Я так понимаю - согласовал с Нарухито.
Вот молодец!
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В таком разе Раду немедленно распустить, потому что нет коалиции. Прецедент уже был; КС одобрил.
Новые выборы, немедленно.
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Щодо хору ім. Верьовки.
1. Керівник хору і дівчата мають бути звільнені.
2. Міністр культури має бути звільнений.
3. Має бути розпочато розслідування щодо використання адмін.ресурсу Зеленським щодо організації залучення національного хору України до участі у принизливому шоу.
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Всі, я повторюю всі т.зв. народні хори має бути знято з державного фінансування! Пора закінчувати з цим сталінським винаходом: співочий бордель для ЦК.
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Ціна приниження 200 грн. Квартал заплатив хору Верьовки 30 000 грн. Колекстив хору складає більше 150 осіб, навіть якщо розділити це порівну то вийде 200 грн. на кожного. Навіть підставки під прапорами на мітингах отримують більше. Ось так продається вікова репутація за 200 грн.
Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 9184 Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 3770
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****! Зганьбитися на весь світ за менш, ніж 8 баксів "на рило"!..

Хотів лизнути царьонишу, та сів голою сракою на піч.
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Хор Веревки - получают деньги из украинского бюджета . Они не имеют права позорить Украину
ВИДИМО ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НАДО УВОЛИТЬ
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200 грн - це сакральна цифра для продажу України титушками...Хор Верьовки - це теж тітушки, етно-культурні медіа тітушки...
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Лишить всех званий от уборщицы до руководителя.
Там же куча народных и заслуженных дармоедов.
Распустить к такой матери и набрать по конкурсу новый хор.
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ШОТО и секретарь СНБО - на "Д" , и заместитель - на " Д"
Два Дебилла - это сила? 😀😀😀
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Честь і гідність на хліб не намажеш, а 8 баксів це завжди 8 баксів. Так малороська алкашня? Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 8866
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Я из Киева. Могу дать тебе, порохобот, в рыльник за оба эпитета. Ну как? И кстати, к чему твой безграмотный высер
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Forza, Verona, алкашня мокшанська та ней би вже нендзу на карпатську смереку вуйки підсадили,з краватом на шиї...
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Forza, Verona, мордва, я чекаю твою домашню адресу і номер телефону.
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А что ты еще чекаешь, быдло безграмотное? Любое место города Киева. Любое время. Можешь взять с собой пару своих рогатых друзей
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Forza, Verona обрыганный ссыкливый ЗЕфилитик да-аа-амой. Тебя уже ждет стекломой!
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😀😀😀блин, НО меня никто в СНБО не назначает и ЗАРПЛАТУ ИЗ НАЛОГОВ УКРАИНЦЕВ НЕ ПЛАТИТ
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СМИ: Фирмы жены главы СБУ наркомана черта Бакланова фигурировали в деле о растрате госимущества на 3,88 млн․ грн

СМИ: Фирмы жены главы СБУ фигурировали в деле о растрате госимущества на 3,88 млн. грн

Зеленский назначил Демедюка заместителем секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 7972
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Хорошо, конечно. Всё что делает власть Квартала-95 - всё на благо.
6% поступлений в госбюджет уже потеряны. Привет голосователям за Квартал, живущим в Прилуках. Вони зробили це разом.
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Очевидно что спонсоры "СН" поняли что авторитет власти Квартала сейчас понесётся вниз стремительным домкратом. Нужен новый демагог, со своей карманной партией.
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Порохососы радуйтесь,за Свинарчука внесли залог,но за пределы не выпустят
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