 Зеленський призначив Демедюка заступником секретаря РНБО

Відповідний указ №765/2019 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Демедюка Сергія Васильовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.
З 2015 по 2019 рік Демедюк був начальником департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони.
Головою Департаменту кіберполіції було призначено Олександра Гринчака.
Вот молодец!
Новые выборы, немедленно.
1. Керівник хору і дівчата мають бути звільнені.
2. Міністр культури має бути звільнений.
3. Має бути розпочато розслідування щодо використання адмін.ресурсу Зеленським щодо організації залучення національного хору України до участі у принизливому шоу.
Ціна приниження 200 грн. Квартал заплатив хору Верьовки 30 000 грн. Колекстив хору складає більше 150 осіб, навіть якщо розділити це порівну то вийде 200 грн. на кожного. Навіть підставки під прапорами на мітингах отримують більше. Ось так продається вікова репутація за 200 грн.
Хотів лизнути царьонишу, та сів голою сракою на піч.
ВИДИМО ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НАДО УВОЛИТЬ
Там же куча народных и заслуженных дармоедов.
Распустить к такой матери и набрать по конкурсу новый хор.
Два Дебилла - это сила? 😀😀😀
СМИ: Фирмы жены главы СБУ фигурировали в деле о растрате госимущества на 3,88 млн. грн
6% поступлений в госбюджет уже потеряны. Привет голосователям за Квартал, живущим в Прилуках. Вони зробили це разом.