EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  596  22
Матеріали за темою:
Все про:НБУ (507) Рожкова Катерина (42) Приватбанк (332)

 Сподіваюся, в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена тільки юрисдикція, - Рожкова про справу "Приватбанку"

У Національному банку України очікують, що в результаті розгляду справи щодо "Приватбанку" проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в судах Лондона та американського штату Делавер кошти будуть повернуті українській державі.

Так прокоментувала ситуацію перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, у "Приватбанку" є своя юридична стратегія, як повернути понад 200 млрд гривень позик, що були розподілені попереднім керівництвом та не обслуговуються зараз. Ми це вітаємо, і я сподіваюсь, що в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена лише юрисдикція", - зауважила перший заступник голови НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою

Вона також висловила сподівання на позитивне рішення у справі в американському суді.

"Ми очікуємо, що і в Сполучених Штатах відбудуться слухання щодо кейсу, поданого в Делавері. Це дасть змогу відновитися банку й повернути кошти державі, а також узагалі збалансувати цю ситуацію", - підкреслила Рожкова.

Вона підтвердила, що справа "Приватбанку" є одним із аспектів, на який звертають увагу у МВФ на переговорах щодо нової програми розширеного фінансування для України. Передусім ідеться про повернення державі втрачених коштів.

"Не тільки МВФ, але й усі наші міжнародні фінансові партнери та інвестори чітко розуміють: якщо країна має бюджетний дефіцит, позичає кошти на зовнішніх ринках, на внутрішньому ринку, вона не може закривати очі на те, що є боржники перед країною. І що деякі з цих боржників продовжують володіти активами, мати прибутковий бізнес, і при цьому вони навіть не хочуть розглядати питання повернення всіх своїх боргів державі", - підкреслила представниця НБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Госпсуд Києва призупинив розгляд позову ексвласників "Приватбанку" про повернення їм акцій, - НБУ. ВIДЕО

Крім того, це питання визначатиме, яким шляхом Україна розвиватиметься далі. "Чи буде вона олігархічною державою з чітко окресленими монополіями, де відсутнє верховенство права? У Фонді очікують, що країна має визначитися, бо власники банків-банкрутів є також власниками заводів, фабрик, футбольних клубів, і вони продовжують нормально почуватися", - зауважила Рожкова.

У МВФ наголошують, що вони не є політичною організацією, а фінансовою структурою. Але, позичаючи кошти країнам для того, щоб вони відновили свою економіку, Фонд вимагає реформ.

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154915
 
 
 Топ коментарі
 
Беня конечно сыграл свою роль в 2014 и помог не расползтись кацапсячей заразе на днепропетровскую и запорожскую области, помог заправить боевые машины и накормить ребят-героев. Но он скорее всего защищал свое богатство, а не Украину. Но потом в нем проснулся настоящий еврей Беня и он решил, что государство ему должно, и решил получить гешефт. Вот он его и получил и еще получит...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Смотрите, не давайте Рожковой спички
 показати весь коментар
 
 
Необходимо сотрудничество и подтверждения от ГПУ.
 показати весь коментар
 
Беня конечно сыграл свою роль в 2014 и помог не расползтись кацапсячей заразе на днепропетровскую и запорожскую области, помог заправить боевые машины и накормить ребят-героев. Но он скорее всего защищал свое богатство, а не Украину. Но потом в нем проснулся настоящий еврей Беня и он решил, что государство ему должно, и решил получить гешефт. Вот он его и получил и еще получит...
 показати весь коментар
 
 
Вот это точно. Он то понимал что рашка придёт и всё отберёт.
 показати весь коментар
 
А в это время нефтепродукты Курченко Плешинский продавал нашару своему подельнику под видом ...жидкость жёлтого цвета с запахом...и бытро...быстро...
 показати весь коментар
 
Когда горячая фаза АТО закончилась и он понял, что сберег свое и ***** ему уже не опасен. Зрозумів?
 показати весь коментар
 
Настоящий еврей беня в немне засыпал. Ты сам частично все объяснил: защищал свое богатство, а не Украину. А после того, как однажды, заправил на шару вертолеты и накормил ребят, успешно эти бабки слихвой компенсировал на дальнейших поставках топлива армии по завышенным ценам.
 показати весь коментар
 
В 2010 фирташу проиграли 11 млрд. Кубов. И тут сольются. Зеленский первый, кто разведет руками. Ну вы же понимаете, это суд в Лондоне, ну да то что никто не представляет интересы, так это коррупция....
 показати весь коментар
 
Сейчас зебилы хором взвоют, что в этом виноваты порохоботы
 показати весь коментар
 
 
"Не только МВФ, но и все наши международные финансовые партнеры и инвесторы четко понимают: если страна имеет бюджетный дефицит, заимствует средства на внешних рынках, на внутреннем рынке, она не может закрывать глаза на то, что есть должники перед страной. И что некоторые из этих должников продолжают владеть активами, иметь прибыльный бизнес, и при этом они даже не хотят рассматривать вопрос возврата всех своих долгов государству", - подчеркнула представитель НБУ.
Источник: https://censor.net.ua/n3154915

Натяк на бабоси коломойського,які би треба було повернути в бюджет.
 показати весь коментар
 
 
200 млрд. Гривен займа. Если расписать по годам и по курсу на тот момент, совсем не 5 лярдов получится. А 25. Тут думайте или не думайте, а бабок нет
 показати весь коментар
 
 
От украинцам радость что лондонский суд, лондонские адвокаты, лондонские юристы и прочая шушера заработает на судебном процессе от Украины.
 показати весь коментар
 
 
а у нас нет судебного процесса - как нет и суда
 показати весь коментар
 
ЗАГАДКА:
Если гражданин ИКС бросился в речку и спас тонущую старушку, даёт ли это ему право сбросить с моста старичка и утопить его?
 показати весь коментар
 
 
Загадка:
Продай мне свою квартиру за 1 гривну. Потом я там сделаю евроремонт и скажу что за ремонт ты должен заплатить.
 показати весь коментар
 
 
хочу судится в лондоне Сподіваюся, в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена тільки юрисдикція, - Рожкова про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9160
пусть петеботы заносятся в петемуды сами - эти рожи видеть не желаю!!!!! Сподіваюся, в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена тільки юрисдикція, - Рожкова про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9070
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору