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Все про:пожежа (1834) ДСНС (2105) вода (292)

 Упродовж тижня під час пожеж в Україні загинуло 19 осіб, на водних об'єктах - 13, - ДСНС

Упродовж минулого тижня з 07.10 по 13.10 під час пожеж загинуло 19 осіб, на водних об'єктах - 13.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

За даними відомства, протягом тижня виникло 2 надзвичайні ситуації, унаслідок яких загинули 3 людини.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 401 надзвичайну подію. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 18 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 986 пожеж, врятовано на пожежах 15 осіб і не допущено знищення вогнем 514 будинків та 44 од. техніки. На пожежах загинуло 19 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 36 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 288 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 735 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 13 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154914
 
 
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Кто-то еще купается в октябре? 13 человек. бедные моржи....
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Жду на эту тему новых шуток от 95-го квартала. Возможно, при участии какого-нибудь ансамбля песни и пляски. Кривой Рог, не останавливайся! Хами и юродствуй напропалую, пока ЗЕ президентствует.
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