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 Жінка завдала ножових поранень трьом своїм дітям і намагалася вчинити самогубство на Запоріжжі, - Нацполіція

На Запоріжжі жінка кухонним ножем завдала поранень трьом своїм дітям і намагалася вчинити самогубство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

"Учора о 21:42 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку по вул. Ігоря Сікорського жінка завдала ножових поранень своїм малолітнім дітям та спричинила тілесні ушкодження собі", - повідомили в поліції.

Встановлено, що жінка, 1989 року народження, перебуваючи вдома, кухонним ножем завдала ножових поранень своїм дітям, 2010, 2012 та 2016 років народження. Після цього вона намагалася накласти на себе руки, перерізавши передпліччя. Дітей негайно доставили у лікарню.

Жінку після надання допомоги госпіталізовано до спеціалізованого медичного закладу.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154912
 
 
 Топ коментарі
 
Вот что квартал, скоты сваты, лига смеху и слуга животворящий с людьми делает Женщина нанесла ножевые ранения троим своим детям и пыталась покончить с собой в Запорожье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1026
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Чем больше обнищание народа, тем больше подобных случаев будет и от этого никуда не деться. От тех подачек государства, чтобы хоть как-то исправить демографическую ситуацию толку ноль.
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Сейчас З2 ,будут говорить ,что такого при Порошенко не было.
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The information about the incident you share is excellent. I think the woman just got depressed.

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Excuse me, did you bumped your head or something? What do you call an " excellent" information? That is a horrible figure of speech along with a pathetic tone.
Это ужасная новость непонятно какова цель такой публикации - это поможет как то бедной семье?
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У нас в Украине 73% населения оказались "depressed", а в г.Запорожье - 86.55%. кстати, происшествие имело место в Шевченковском р-не города, где на выборах в ВР победил свадебный фотограф. Убивать своих детей - преступление, а убивать свою страну?
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Вот что квартал, скоты сваты, лига смеху и слуга животворящий с людьми делает Женщина нанесла ножевые ранения троим своим детям и пыталась покончить с собой в Запорожье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1026
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Да ты полный дебил. У людей горе, а ты хрень пишешь.
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У всех горе , Война! я удивляюсь что в 13 км от фронта где убивают каждый день, в городах и посёлках на Донбассе,люди веселятся и чувствуют себя в безопасности как перед 22 июнем 1941 г
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Сейчас З2 ,будут говорить ,что такого при Порошенко не было.
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Да не было, это я вам точно заявляю. И потом, зачем населению баксы? Предприятия за предприятием закрываются, волноваться надо не за баксы а за желудок.
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Чем больше обнищание народа, тем больше подобных случаев будет и от этого никуда не деться. От тех подачек государства, чтобы хоть как-то исправить демографическую ситуацию толку ноль.
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