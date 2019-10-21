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Все про:Квартал-95 (35) Гонтарева (338) Корінець Зеновій (1)

 "Нас запевнили, що це такий стьоб", - керівник хору ім. Верьовки Корінець про участь у номері "Кварталу 95" про Гонтареву (оновлено)

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець прокоментував скандальний номер студії "Квартал 95" про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

За словами Корінця, ідея номера належала режисерам "Кварталу". Він додав, що певною мірою піддався на вмовляння і погодився на участь хору імені Верьовки в скандальному номері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони ж з усіх стібаються. З президента, політиків. Нас попросили заспівати разом з Кварталом", - наголосив Корінець.

Він також зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, цього разу "Квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук

Водночас керівник хору наголосив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про щось антиукраїнське.

На уточнювальне запитання журналістки, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, він відповів: "Так, можливо, на жаль".

"Це був стьоб... Вони подзвонили, прийшли. Я не погодився спочатку з тим текстом. Але мені заперечили: тут нічого такого немає, ми тільки те й робимо, що над усіма жартуємо. У нас така програма, ви нічого такого не думайте. Ми стібаємося над усіма — і над президентом, і над іншими". Мене просто переконали, і ми якось не сприйняли це всерйоз. І ми з режисером, до речі, сперечалися: що текст непристойний - як можна стібатися, якщо в людини щось згоріло?.. Я, знаєте, мабуть, до кінця не подумав. І ми потрапили в нехорошу ситуацію. Мені дуже-дуже незручно", - сказав Корінець, пише Укрінформ.

Він розповів, що це вперше артисти хору були запрошені до участі у виступі "95 кварталу", пропозиція надійшла тиждень тому.

"В концерті "95 кварталу" ми вперше. Ми на Майдані з ними працювали, на стадіоні, де звучали проукраїнські речі. Ми стільки позитиву вносимо у все проукраїнське. Не тільки в державних заходах беремо участь... І, зрештою, в цій пісні нічого антиукраїнського не було. Але це неприємний стьоб над людиною. Я тут згоден. З усіма в цьому згоден. Ми просто повелися. Я не подумав. Що тут виправдовуватися?.. Це рішення приймав я, а не колектив", - зазначив гендиректор.

Також читайте: "Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої

Корінець також додав, що не очікував такої гострої реакції, "що це так неприємно відгукнеться", і весь інтернет про це заговорить: "Мені неприємно. І тоді було неприємно, бо, чесно, колектив теж не хотів це співати. Не мав бажання цього робити. На жаль, таке сталося..."

Як повідомлялося, 19 жовтня в ефір на телеканалі "1+1" вийшов черговий випуск програми "Вечірній квартал", в якій актори студії "Квартал 95" представили номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зокрема в ефірі прозвучала пісня, яка починається зі слів "горіла хата, палала, а в Лондоні жінка плакала" із прозорим натяком саме на Гонтареву, яка на сьогодні живе та працює в британській столиці. Цю пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки був заснований в 1943 році в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору присвоєно ім'я його засновника. Основу репертуару становлять український фольклор, пісні і танці інших народів, а також твори українських композиторів. За радянських часів хор презентував українське мистецтво. Уже після здобуття Україною незалежності хор традиційно є учасником великих державних заходів.

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154911
 
 
 Топ коментарі
 
Кто-то слышал стеб "95-го" над тем, что кое-кого в мире называют Моникой Зелински?... "Нас заверили, что это такой стеб", - руководитель хора им. Веревки Коринец об участии в номере "Квартала 95" о Гонтаревой - Цензор.НЕТ 1396
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Народ, маятник - страшная вещь, на самом деле. ЗекоМанда настолько раскачала его в свою сторону, буквально ногами запинала, что ответка однозначно будет, и очень скоро. И за "проститутку Украину", и за "эбонитовые палочки" с "термосом", и за "сгоревшую хату".
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на скажу, будет для тебя сюрприз. читай про гонтареву.
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А что там читать ? Про решение суда Лондона? Что Коломойский признал что выводил средства с банка и если бы не она то во всем был бы виноват порох...Да ?
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Плачу 40000 и песню про Беню в бане . Какие дешевые певуны.
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Чего мне плакать? Я свое отработал . Получаю порошеновскую пенсию 17 тыш и тебя дурачка читаю.
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Хор им. Веревки и коллектив скоморохов им. Коломойского.
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Авжеж це стьоб. тільки тема гнила, як твоя душа. "Нас запевнили, що це такий стьоб", - керівник хору ім. Верьовки Корінець про участь у номері "Кварталу 95" про Гонтареву - Цензор.НЕТ 1196
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эта "песня" - не антиукраинская. Она АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ.

30 тысяч, говорите? как символично...
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Гарно заспівали. Єдине зауваження до Корінця - щоб душевне соло виконував саме хор, бо дівчата все одно краще співають.
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Ось і названа кількість "серебряників" за які продається наша культура.
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Недорого. Даже по 1000 на рыло не выходит. 30 серебреников
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Сторонники ЗЕ не понимают почему люди возмущены этой шуткой 95 квартала. Они думают что украинцы по мелочи цепляются к Зеленскому.
Если взять эту грубоватую шутку про дом Гонтаревой в отдельности, то вроде как это бестактно, глупо и примитивно и ниже плинтуса - но вроде как не так страшно и простительно для шутов в шоу. НО ведь эта шутка появилась не в вакууме. Она является 1001 ляпом и оскорблением в НАКОПИВШЕЙСЯ череде других ляпов команды ЗЕ.
Критическая масса ляпов и оскорблений ЗЕ в адрес разных страт населения - начала просто зашкаливать!! Именно поэтому возникла такая острая реакция общественности на шуточки 95 квартала.
Завтра ЗЕ что-то не от большого ума ляпнет в СМИ и мы получим опять острое неприятие и возмущение общественности! Это будет 100%.
Острая реакция общества лишь показывает что ПОРОГ ТЕРПЕНИЯ БЕСКУЛЬТУРЬЯ и ДЕБИЛИЗМА команда ЗЕ уже перешла.
Еще немного и их просто начнут бить ногами.
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Зачем он высрал о 30-ти тысячах не подумав?
1) Мог бы сказать шо за миллион - тут коментов было бы тысяч 5 во всех статьях об этом(преимущественно завистливых).
2) Веропитеки воют о "30 сикелях"(комикс такой есть) - тошно читать.
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Краще скажи скіки бєня тобі відслюнив, від того, що вкрав в тебе ж, довбодятел??? І приберіть звання «національний» з назви - ви його просрали...
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Этот кретин - худрук думал.... Типичный совковый работничек с руссишь культуришь- а- ***** в голове. А ведь по должности, *****, он ОБЯЗАН быть столпом культуры, непререкаемым моральным авторитетом, пускай даже с консервативным мышлением (кое в чём это очень даже хорошо!). Неужели ХАЛТУРА (какой нахер юмор, это злостная *******, которая была там изначально!) 95- отого херпоймчего, нынче называется стёбом? Неужели этого не видно, или бабосики важней чести и достоинства?
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Как то Елена Кравец заявляла что Зе вычитывает шутки квартала сам лично. А на эту "шутку" Зе давал добро?
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Она сказала, что Зеленский вычитывает шутки, если в них есть он лично и его супруга.
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"Нас запевнили, що це такий стьоб", - керівник хору ім. Верьовки Корінець про участь у номері "Кварталу 95" про Гонтареву - Цензор.НЕТ 3346Керівник хору Верьовки про виступ у "95 кварталі": Мені незручно, ми просто повелися

21.10.2019 11:03https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2802740-kerivnik-horu-verovki-pro-vistup-u-95-kvartali-meni-nezrucno-mi-prosto-povelisa.html. За скільки повелись в касу і в кишеню керівника хору поза (мимо) касою ? Це державний хор, йому платять гроші з податків ЗЕвиборців, ПЕвиборців, противсіхів і даже ватніків. А для чого державні хори ? Хто знає про державний хор США, Франції, ФРН ?
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Ти Горе-керівник з себе то дурня то не клей!! Не зрозумів... він нас запевнили.. Досить з України ОДНОГО дурня то що тепер ВСЯ країна повинна зарости дурнями?? "Нас запевнили, що це такий стьоб", - керівник хору ім. Верьовки Корінець про участь у номері "Кварталу 95" про Гонтареву - Цензор.НЕТ 8186
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Хор імені Коломойського. Курячі голови.
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"Нас заверили, что это такой стеб" Хор им.Веревки превратился в набор кукол из секс-шопа- думать не надо, а только иметь хорошо открытый ротИсточник: https://censor.net.ua/n3154911
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Не знаю,кто палил дом Гонтаревой,может она и сама подпалила,но стебать с горевшего дома любого человека,это грех
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А дівчата на замовлення виїжджають??? Скіки у годину??? А на всю ніч???
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Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

"Нас запевнили, що це такий стьоб", - керівник хору ім. Верьовки Корінець про участь у номері "Кварталу 95" про Гонтареву - Цензор.НЕТ 1

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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И почти 30 тысяч дизлайков под видео на ютубе.
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Так может хор споет про Украину - порноактрису,зеленский считал что это тоже стеб.
Стеб над Украиной от капитулянта и уклониста,Вовы кипрского..
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...за 30 серебрянников кошерных славу нажитую несколькими поколениями продали ...что с народом то случилось?...сначала выборы одни, вторые, что мир аж присел, теперь вот это... ...
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Отличный номер выдал 95-ый квартал! А жалеть нужно не лерку-воровку, скрывающуюся в Лондоне от украинского правосудия, а простых украинцев, которых эта лярва вместе соевым мародером довела до тотального обнищания
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Придурок, весь мир уже знает, что страну обворовали бывшие владельцы Приватбанка.
И только наш "мудрый нарид" считает, что обворовала Гонтарева.
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Як співак співакам я вам скажу, що Кошовий у цьому хорі був зайвим. Я б із ним у підспівках і за мільйон співати не згодився б. але за 3 мільйони... )))
За таке сольну ганьбу він тепер повинен Хору Вірьовки як земля колгоспу!
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як художник -художнику--це стьоб, а не голос країни.
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Хор Веревки - це голос. Народный. Академический. Заслуженный. Коту под хвост. Игра на пианино без рук.
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Ну а шо делать? Верьовошники ни на платиновые, ни на золотые диски пока шо не напели, а жрать-то шото надо. В шоу-бизе нет лучше пиар-хода, чем скандальная реклама - одна захудалая песенка, а хай до неба поднялся. Тем более, плюнуть в Гонтареву - это ж святое дело. Лучше б Лера не жлобилась, а заказала Верьовошникам совместно, например, с Дизелями в ответочку какую-нибудь пакость про КолоМойшу - пипл бы и это на ура бы схавал.
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Цена репутации -30 000 гр ? Был уважаемый хор и ...жидко обделался ! Тьфу!
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какой репутации? перед жалкой кучкой порохобыдлоты им не отчитываться.
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Дурака не включай. Бабла дали немного, так ты и мать родную охаять готов был.
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быдло -это те кто экс чиновинкам челом бьют и срут ртами когда их обстебали.
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я ориентируюсь не на персоналии, а на поступки. конкретно этот экс чиновник спас страну от дефолта. а нынешние чиновники (по сути экс чиновники времен януковича) опять все пускают по *****. и ты сейчас бьешь им челом. кто ты после этого?
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проспись, пьянь! обвалить гривну с 12 до 27 и прихлопнуть сотню банков -это позорище. иди лондонской алкашной тварюке поклонись, раб позорный!
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"обвалить с 12 до 27", или тебе методичку кацабское жлобье в ольгино пишет или тебе в глеваху пора на пмж, дегенерат. курс 13 накачивался рыгоаналами за счет звр и кредита взятого у ********** реальный курс мы увидели зимой, это было около 40 только после проведения реформы он догреб до 27.
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жаль что эта тварь гонтарева сама в хате не сгорела, шмара алкорылая.
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жаль что когда тебя мамка в 4-й раз на голову роняла мозг остался не задет.
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Ну чтож зюзики и хористы, если кто-то из вас спалит себе хату, мы будем знать , что это вам ответка пришла в карму.
Уж не взыщите.
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Да я вас умоляю, что даже во время генеральной репетиции не могли осмыслить, как он выразился, « стеб»? На квартал особо никто не обратит внимания так как известны своей тупизной, а вот хор подставился сам, и страну подставил. Думаете Гонтарева этот «стеб» своим коллегам и международной общественности не покажет? Ага, продолжение следует.
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Теперь противно будет думать, что этими же ртами этот хор может петь гимн Украины.
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2000 лет назад - 30 серебрянников.
Сейчас - 30 тысяч гривен.
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Это ж сколько дармоедов в хоре надо кормить. Пожалейте их. И это ничего, что они никого не жалеют.
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Після першої шлюбної ночі : " Галю, а ти ж мені казала, що незаймана..." " Я таке казала? Ой, як невдобно получилось"..
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во сколько любителей валерки -алкоголички собралось ...помню 20014 год гонтарева сделала ремонт в кабинете звукоизоляционный что б демонстрантов на Банковой не было слышно
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95 квартал дорвавшись до власти, теряет берега, далі буде....
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сторонники гонтаревой- совконутый рабский челом бьющий скот,для которых чиновничья харя-это святое
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Почему хор не шутит против Путина, против оккупантов, против войны... Почему против своих руководителей, которые удержали гривню на краю краха, удержали от дефолта?
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ты больной? свалить гривню в 2.3 раза? и угробить сотню банков- это достижение? а чего эта шмара позорная в лондон свалила? ссыт-значит есть за что ее посадить
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Повелися на гроші, а тепер не відмитися. А жаль, культовий колектив. Як перед футболом з Португалією співали гімн, аж мурашки по шкірі...
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перед кем они должны отмываться перед жалкой кучкой порохостада?)) только порохостадомычит недовольно..остальным пофиг
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Дом спалили по заказу, никто не пострадал, кроме грудной жабы Гонтаревой.
Это был не просто стёб, а дешёвая постановка.
Если не заметание следов мадам Сатановской.
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иди челом перед лондонской шмарой хлопнись, совковый чинопочитатель!
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скоро такое от многих зебилов услышим - "мы думали что выбрать голобородько это стёб"
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Вірьовка покійний точно в гробу перевернувся від таких академічних правонаступників в хорі!!!
Україну не жаль, не жаль хохлуїнської вати, не жаль захоплених територій, але невимовно жаль захисників і закотованих за Україну від часів Хмельниччини до захисників Донбасу!!!
Жаль, жаль, жаль!!!!!!!!!
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Це ти, лайновий Корінчику стеб, і вже - назавжди...
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..а "мытця" не смутило, что Вошьдь зебилов, он же Гидрант, он же През, он же Фюрер.. до сих пор за Украину-"порноактрису", как минимум, не извинился и ему и дальше - пох на украинцев..?
а как это кривороженое тело без роду-племени подставляет ещё и евреев, на которых ему тоже плевать и он это тоже уже продемонстрировал.. по-нормальному сами евреи должны были поставить шута на место, для общей пользы..
нормальная Рада давно бы начала процедуру импичмента за антиукраинскую деятельность тупорылого Вошьдя, клоуна на весь мир
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Коринец, а ты дебил или дурака включил?
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