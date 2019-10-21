 "Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Вакарчука у Facebook.

"Історія з Кварталом і хором - дно. Крапка", - написав нардеп.

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Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".