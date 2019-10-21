 "Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Вакарчука у Facebook.
"Історія з Кварталом і хором - дно. Крапка", - написав нардеп.
Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Або, як світ повинен сприймати Україну...????
Самое странное соревнование
Недавно пришло сообщение, что у зе возжелали провести Олимпийские игры напополам то ли с Зимбабве, то ли с Венесуэлой, и это почему-то напомнило олимпиаду Сочи-2014. Оно понятно, что от этой публики нельзя было ожидать даже намеков на приличие. Тем не менее, сам вопрос каких-то международных соревнований постепенно трансформируется в нечто другое, что трудно было бы себе представить лет 10 назад.
Итак, хлопцы решили использовать режим «олл инклюдет», как они воспринимают полученную ими власть, на всю катушку. Когда еще можно будет на халяву покататься по миру, пофоткать сэлфи и повалять дурака, при этом, проживая в лучших отелях, с полным обслуживанием, включая любой трансфер и питание на выбор.
Что характерно, все эти поездки по Канадам, Штатам, Франциям и прочим Германиям не принесли ни инвестиций, ни контрактов и уж тем более - никакого престижа Украине. Практически везде после этих визитов местная пресса не скрывает своего ржания по поводу визитеров. Но тем - плевать на это. Они катаются за казенный счет для того, чтобы кататься.
Теперь вот стало известно, что предстоит визит в Японию, на церемонию вступления на престол нового императора Страны Восходящего Солнца. В чем ценность или глубинный смысл этого вояжа - трудно даже представить. Но с другой стороны, так оно и должно быть. Покатушки продолжаются в режиме: «а почему бы и нет».
Но такой «стратегической линии» противостоит профессионал и гениальный руководитель - Дональд Трамп, тоже президент, но в США. Он решил устроить саммит лидеров стран G-7 в собственном гольф-клубе «Дорал», расположенном во Флориде, недалеко от Майями.
В общем, это оказалось перебором даже для многих республиканцев, не говоря уже о демократах и прессе. Там поднялся такой хай, что Дональд батькович вынужден был отказаться от этой идеи, но не потому, что осознал всю не фен-шуйность ситуации, а потому, что на него «ни за что накинулись враги». Вот, что он сказал по этому поводу: «Я думал, что делаю что-то очень хорошее для нашей страны, используя "Дорал" в Майами для размещения лидеров G7. Он большой, на сотнях акров, рядом с международным аэропортом Майами, там есть огромные бальные залы и комнаты для переговоров».
То есть, он даже не понимает, что не комильфо президенту страны, прямо во время исполнения своих обязанностей, сливать контракты на обслуживание такого дорогостоящего мероприятия, как подобный саммит. Иногда возникает вопрос о том, что его нападки на ООН, например, на самом деле связаны не с действительной импотенцией этой организации, а с тем, что она заседает не «Трамп-тауэре». Если бы ему удалось сдать его ООН в аренду, то и вопросов бы никаких не осталось.
В общем деятели, волею судеб оказавшиеся в первых креслах своих стран, отжигают уже такие перлы, что иногда складывается впечатление, что они проводят какое-то заочное соревнование в том, кто сможет выкинуть более бестолковый фортель. Пока трудно кому-то взять и присудить победу в этом соревновании, но кажется, что они вошли во вкус и специально придумывают, чем бы таким переплюнуть соперника, и пока у них это получается. На долго ли - посмотрим.https://defence-line.org/2019/10/samoe-strannoe-sorevnovanie/