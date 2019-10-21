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Все про:Квартал-95 (35) підпал (264) Гонтарева (338)

 "Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував номер студії "Квартал 95" про підпал будинку колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Вакарчука у Facebook.

"Історія з Кварталом і хором - дно. Крапка", - написав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)",  "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154909
 
   
 Топ коментарі
 
Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

"История с Кварталом и хором - дно", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6424

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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Дно еще впереди, зебилы только начали триумф быдла
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Однозначно! Кто еще может желать разрушения своей стране?!
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Чому, всі президенти України були на фоні державних кольорів і тільки ЗЕ в сірій зоні? Символічно? Чи, всім готуватись!
Або, як світ повинен сприймати Україну...????

"Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7288

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шо й то все как-то забеспокоились, взвыли как шакалье, заелозили задницей по асфальту - вакарчуки, бородянские, миловановы, порохоботы... пойдите лучше на улице мусор уберите, чище станет...
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Как оживились порохоботы! А ролик с тем как автомобиль сбивает Зеленского вас не возмутил? А то что Гонтарева доллар с восьми подняла почти до тридцати вас не возмущало?На ваши деньги они учатся по Англиях и там живут безбедно! А Илловайск, Дебальцево, контрабанда, мародерство на крови патриотов вас не возмущали? А убийства Шеремета, Гандзюк как вам? А убийства на Майдане?Кто то может расследовал за пять лет? За пять лет правления Барыги вы стали жить может лучше? Тот дом сгорел от стыда!
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КЛАССНЫЙ НОМЕР, КЛАССНЫЕ ДЕВКИ, КЛАССНАЯ ПЕСНЯ, А СМЫСЛ-ВООБЩЕ БОМБА! А РЕАКЦИЯ ПОРОХОВНИ- АТОМНАЯ БОМБА! КВАРТАЛ- ВПЕРЕД!
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И шо Вы хотите от человека с таким ником? И так всё ясно...
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А викаблучуватись в Енергодарі в 2008 році на єврейській свайбі за гроші як якийсь циган це не дно, Сява? Або зараз вибиратись на гроші Пінчука, ворога України і давнього лобіста Росії хіба це не дно, Сява?
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І щоб не бути голослівним, нагадаю Енергодар: "Історія з Кварталом і хором - дно", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4576
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славик дно - "История с Кварталом и хором - дно. Точка". прикольно...
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Пф, ще не вечір! Все тільки починається...
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и нечего удивляться и негодовать на шутку задорнова про самолет. чем лучше народный (!) хор? Скоты!
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anti-colorados
Самое странное соревнование

Недавно пришло сообщение, что у зе возжелали провести Олимпийские игры напополам то ли с Зимбабве, то ли с Венесуэлой, и это почему-то напомнило олимпиаду Сочи-2014. Оно понятно, что от этой публики нельзя было ожидать даже намеков на приличие. Тем не менее, сам вопрос каких-то международных соревнований постепенно трансформируется в нечто другое, что трудно было бы себе представить лет 10 назад.
Итак, хлопцы решили использовать режим «олл инклюдет», как они воспринимают полученную ими власть, на всю катушку. Когда еще можно будет на халяву покататься по миру, пофоткать сэлфи и повалять дурака, при этом, проживая в лучших отелях, с полным обслуживанием, включая любой трансфер и питание на выбор.
Что характерно, все эти поездки по Канадам, Штатам, Франциям и прочим Германиям не принесли ни инвестиций, ни контрактов и уж тем более - никакого престижа Украине. Практически везде после этих визитов местная пресса не скрывает своего ржания по поводу визитеров. Но тем - плевать на это. Они катаются за казенный счет для того, чтобы кататься.
Теперь вот стало известно, что предстоит визит в Японию, на церемонию вступления на престол нового императора Страны Восходящего Солнца. В чем ценность или глубинный смысл этого вояжа - трудно даже представить. Но с другой стороны, так оно и должно быть. Покатушки продолжаются в режиме: «а почему бы и нет».
Но такой «стратегической линии» противостоит профессионал и гениальный руководитель - Дональд Трамп, тоже президент, но в США. Он решил устроить саммит лидеров стран G-7 в собственном гольф-клубе «Дорал», расположенном во Флориде, недалеко от Майями.
В общем, это оказалось перебором даже для многих республиканцев, не говоря уже о демократах и прессе. Там поднялся такой хай, что Дональд батькович вынужден был отказаться от этой идеи, но не потому, что осознал всю не фен-шуйность ситуации, а потому, что на него «ни за что накинулись враги». Вот, что он сказал по этому поводу: «Я думал, что делаю что-то очень хорошее для нашей страны, используя "Дорал" в Майами для размещения лидеров G7. Он большой, на сотнях акров, рядом с международным аэропортом Майами, там есть огромные бальные залы и комнаты для переговоров».
То есть, он даже не понимает, что не комильфо президенту страны, прямо во время исполнения своих обязанностей, сливать контракты на обслуживание такого дорогостоящего мероприятия, как подобный саммит. Иногда возникает вопрос о том, что его нападки на ООН, например, на самом деле связаны не с действительной импотенцией этой организации, а с тем, что она заседает не «Трамп-тауэре». Если бы ему удалось сдать его ООН в аренду, то и вопросов бы никаких не осталось.
В общем деятели, волею судеб оказавшиеся в первых креслах своих стран, отжигают уже такие перлы, что иногда складывается впечатление, что они проводят какое-то заочное соревнование в том, кто сможет выкинуть более бестолковый фортель. Пока трудно кому-то взять и присудить победу в этом соревновании, но кажется, что они вошли во вкус и специально придумывают, чем бы таким переплюнуть соперника, и пока у них это получается. На долго ли - посмотрим.https://defence-line.org/2019/10/samoe-strannoe-sorevnovanie/
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це не дно - це ще тільки мул.. далі буде.. у жирних зебілів велика інерція, проще сказать - они тормоза
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Хор Верьовки, всім складом, разом з керівником, може спокійнісенько тепер просили політичного притулку хоч у Лондоні, хоч у Канаді! за політичні переслідування з боку неадекватно-агресивного нетолерантного суспільства і влади.
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Славко , дно когда начинаешь прислуживать своему хозяину а не служить народу .
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