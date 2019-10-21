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 Суспільство
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Все про:Лавра (67) США (5682) УПЦ КП (210) Епіфаній (187) ПЦУ (456)

 Нині Києво-Печерська лавра перебуває в духовній окупації, але ми віримо, що православні об'єднаються, а святині належатимуть Українській Церкві, - Епіфаній у США

Митрополит Епіфаній уперше як Предстоятель Православної Церкви України зустрівся з українською громадою в Нью-Йорку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи перейде найближчим часом Києво-Печерська лавра в Православну Церкву України, він зазначив, що всі українські святині належать українському народові.

"Зараз і Києво-Печерська лавра, і інші національні святині тимчасово перебувають в духовній окупації, але ми віримо, що вони будуть належати визнаній помісній Українській Православній Церкві. Поки сьогодні важко сказати, яким чином це відбудеться. Я як Предстоятель завжди свідчу, що православні українці повинні об’єднатися. Двері нашої Церкви – відкриті, але без примусу, все повинно відбуватися мирно, спокійно і добровільно. Основи повинні бути закладені на любові, а Господь створить відповідні умови. Якщо ми з вами озирнемося на рік назад, то хто вірив в те, що ми отримаємо Томос про автокефалію? Більшість людей не вірили і говорили, що цього ніколи не відбудеться. Але ми вірили, ми були переконані й робили все задля того, щоб це сталося, тому в майбутньому ми також повинні бути переконаними, що Господь створить такі умови, що всі православні об’єднаються, а всі українські святині будуть належати Українській Церкві і, відповідно, українському народові", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд не визнавав ліквідацію УПЦ КП незаконною, - ПЦУ

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Раніше Епіфаній повідомив, що в Православну церкву України (ПЦУ) з моменту набуття нею синодального патріаршого Томосу про автокефалію увійшли 7 тисяч парафій, 77 монастирів та 47 єпархій.

Нині Києво-Печерська лавра перебуває в духовній окупації, але ми віримо, що православні обєднаються, а святині належатимуть Українській Церкві, - Епіфаній у США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154903
 
   
 Топ коментарі
 
Мокшанській сатанистській секті РПЦ-ФСБ не місце в Україні
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Что верим, Епифаний? Выгоняйте кацапов из украинских святынь.Они вот вам втирают Бог один и терпи кацапа -цапа. Там оккупантам не место. Позор той недолугой власти,что упорото терпит кацапские церкви, кацапских пропагандистов, кацапский бизнес на своей земле во время войны и еще торгует с кацапами и безвиз не отменяет. Зеленые слуги потерянные, бессовестные, без морали и чувства собственного достоинства, позорят Украину и украинцев. Ганьба!
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И кстати, кацап - цап, а цап - это образ сатаны, не даром украинцы дают такие поганяла, они в курсе. А вы терпите сатану,это грех.
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задолбала поповская война-БОГ ОДИН
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Что верим, Епифаний? Выгоняйте кацапов из украинских святынь.Они вот вам втирают Бог один и терпи кацапа -цапа. Там оккупантам не место. Позор той недолугой власти,что упорото терпит кацапские церкви, кацапских пропагандистов, кацапский бизнес на своей земле во время войны и еще торгует с кацапами и безвиз не отменяет. Зеленые слуги потерянные, бессовестные, без морали и чувства собственного достоинства, позорят Украину и украинцев. Ганьба!
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И кстати, кацап - цап, а цап - это образ сатаны, не даром украинцы дают такие поганяла, они в курсе. А вы терпите сатану,это грех.
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вообще то их миллионы были только в одной Индии.
ну да, сейчас Будда один!!!111 как и Кетцалькоать - тоже один. как и Один - тоже один Нині Києво-Печерська лавра перебуває в духовній окупації, але ми віримо, що православні об'єднаються, а святині належатимуть Українській Церкві, - Епіфаній у США - Цензор.НЕТ 2888
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Мокшанській сатанистській секті РПЦ-ФСБ не місце в Україні
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А можно православные, исламские и прочие сектанские новости размещать на специальных ресурсах, а не здесь?
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Когда сатанисты вошли в Лавру, первым делом сожгли ее библиотеку.
Поиски библиотеки Ярослава напрасны.
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\\\\\\Но мы верили, мы были убеждены и делали все для того, чтобы это произошло, поэтому в будущем мы также должны быть уверены, что Господь сотворит такие условия, что все православные объединятся, а все украинские святыни будут принадлежать Украинской Церкви и, соответственно, украинскому народу Источник: https://censor.net.ua/n3154903\\\\

Поп, а что там было в 32-33-х? Тоже "верили и были убеждены" что Яхве посрамит Сралина и тот станет очень бобрым, да?
Катись ты ко всем "святым" со своими дурацкими мракобесными сказочками. И ведь не стыдно такой бред нести то Нині Києво-Печерська лавра перебуває в духовній окупації, але ми віримо, що православні об'єднаються, а святині належатимуть Українській Церкві, - Епіфаній у США - Цензор.НЕТ 6260
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а не сходил бы ты ТО, в мовзолей ТО к самому живому ТО
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Бог - един!
Чистота веры, зависит от чистоты верующих.
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ну если для тебя 20млн. = 1, то твоя училка по математике наверное - жена Януковича.
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Хитрожопый Ботвинник Блаженнейший Епифаний не корысти ради, но Божьим соизволением убыл в печали утоляющее кругосветное паломничество.
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Thông tin bạn chia sẻ rất hay và hữu ích với tôi và nhiều người khác. Nó liên quan chặt chẽ đến công việc của tôi và đã giúp tôi phát triển.

vex 3
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Ким, да знаю я шо тебе провели Интернет, но тут не Твиттер Трампа, уверен, за день поисков Ты найдешь его. Вроде у Путина тоже есть Твиттер? Вот и ищи.те, периодически постреливая из пулемета по своих гулаговцах.
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Все що розташоване на території України повинно належати Україні а не якимсь кацапам.
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Какие "громкие" слова.....которые них.я не значат!
Что такое д окупация? В каких книгах почитать?
Обычное церковное бла бла бла.... когда пытаются отжать кормушку!
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вот и нужно отжать, нех кацапов кормить!... превратили в Лавру в дом терпимости, настоятель, прием паствы женского пола только с секс. игрушками и проводит, завалил все опочивальни этим непотребом, ганьба..и куда лютые бабули тамошние тока смотрят..... ..
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украинский поп нажаловался американскому попу на московских попов,занявших украинскую церкву...

вот это дно ...поповъе.
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