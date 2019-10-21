 Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою

Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Є кілька елементів, які не були до кінця виконані в попередніх програмах, і вони логічно переходять у нову. Це стосується, по-перше, питання бюджету – це завжди у фокусі уваги МВФ за будь-яких програм і прогнозів макрофінансової стабільності", - зазначила представниця НБУ.

Водночас, за її словами, обов'язковими елементами є продовження судової та антикорупційної реформ, у тому числі голосування закону про незаконне збагачення.

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У центрі уваги також реформа охорони здоров'я, "яка була розпочата, але не завершена", реформа освіти, земельна реформа, приватизація державних підприємств.

"Крім того, ми говоримо про реформування податкової та митниці, де вже розпочалися зміни, але вони наразі не мають комплексного характеру. Врешті-решт, щодо банківського сектору, в принципі, відбуватиметься продовження імплементації міжнародних стандартів щодо регулювання і нагляду і, по суті, додався небанківський фінансовий сектор", - зазначила представниця НБУ.

Вона підкреслила, що МВФ "підписує меморандум тільки тоді, коли має стовідсоткову впевненість, що ми зробимо все задеклароване, і що це обов'язково матиме позитивний ефект на бюджет, на ВВП, на дефіцит бюджету, на поточний рахунок".