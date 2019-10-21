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 Політика України
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Все про:МВФ (594) Рожкова Катерина (42)

 Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою

Нова програма розширеного фінансування МВФ передбачає такі умови для України, зокрема, як ухвалення бюджету на наступний рік, продовження боротьби з корупцією, а також більш глибокі структурні реформи в ключових секторах.

Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Є кілька елементів, які не були до кінця виконані в попередніх програмах, і вони логічно переходять у нову. Це стосується, по-перше, питання бюджету – це завжди у фокусі уваги МВФ за будь-яких програм і прогнозів макрофінансової стабільності", - зазначила представниця НБУ.

Водночас, за її словами, обов'язковими елементами є продовження судової та антикорупційної реформ, у тому числі голосування закону про незаконне збагачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ сподівається досягти угоди з МВФ до кінця року, - Рожкова

У центрі уваги також реформа охорони здоров'я, "яка була розпочата, але не завершена", реформа освіти, земельна реформа, приватизація державних підприємств.

"Крім того, ми говоримо про реформування податкової та митниці, де вже розпочалися зміни, але вони наразі не мають комплексного характеру. Врешті-решт, щодо банківського сектору, в принципі, відбуватиметься продовження імплементації міжнародних стандартів щодо регулювання і нагляду і, по суті, додався небанківський фінансовий сектор", - зазначила представниця НБУ.

Вона підкреслила, що МВФ "підписує меморандум тільки тоді, коли має стовідсоткову впевненість, що ми зробимо все задеклароване, і що це обов'язково матиме позитивний ефект на бюджет, на ВВП, на дефіцит бюджету, на поточний рахунок".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154901
 
   
 Топ коментарі
 
Схоже, МВФ не вірить у 40% ВВП за 5 років, інакше б завалив кредитами. Головне щоб маси вірили - свято популізму...
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Петрушки соевые, я вот одного не пойму. Вы что не работаете нигде и никогда. Круглосуточно одни и те же тупаки строчат всякую муть с десяти аккаунтов. Засрали ресурс по уши. Что тут комментировать, с кем тут дискутировать. Был нормальный форум когда-то...
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Непотопляемая подельница Гонтаревой! ей СИЗО давно прогулы ставит. Когда уже их хотя бы уберут из НБУ!
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Поясню еще раз для дегенератов (избирателей зэ).
Взяли в долг 25% всего бюджета. а еще это в 3 раза больше всех расходов на образование в 2020-м.
Куда это все ушло?
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я не знаю, просто Зе! обещал зарплату учителям 4000$, а я айтишник по профессии и думал, что бы не напрягаться сильно, ну код писать сами знаете, да и уже не 20 лет мне - пойду работать в школу простым учителем информатики. Дитишек учить Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою - Цензор.НЕТ 3719. Уже и рассчитываться собирался. А он взял нас и обманул Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою - Цензор.НЕТ 6053
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да шучу я. Я за Пороха голосовал, это я так шучу в стиле 95го
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Оно и видно, что ты недалекий человек...
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А шо там із веріфікацією субсидій? Лєнку моніторіть будуть, чи вона як обично відкараскається тільки мінєтом Богдану?
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Если зарплаты и пенсии не увеличивают, а затраты на оборону срезали, то куда же пошли 200 млрд. грн долга по ОВГЗ?
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Ага! Розкажіть як 95 квартал (команда ЗЕ) незаконо обогатилась на 40ьлн$ під час обкрадання вкладників "приватбанку"!
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Схоже, МВФ не вірить у 40% ВВП за 5 років, інакше б завалив кредитами. Головне щоб маси вірили - свято популізму...
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К сожалению у зе команды борьба с корупцией больше похожа на сведение счетов и политическое преследование,неужели зелюкам нравиться Мертвейчук? но у жопоблока достаточно рыл в Раде чтобы сделать все для того чтобы ничего не делалось ,а зебенины ставленники сделают все чтобы это не коснулось кало - мойского, так что все это одна сплошная театральная говорильня
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Непотопляемая подельница Гонтаревой! ей СИЗО давно прогулы ставит. Когда уже их хотя бы уберут из НБУ!
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Альо, зелені ЗЕбіли!
Картопля при Зенарко вже в три рази дорожча, ніж при Порохові. Яблука - вдвічі. Щось не чую возмущєній по цьому поводу.
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шмякнись об стенку и целуй дупу мародёру-барыге.
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За що? Довела, що Беня пограбував Україну, і не дала статися дефолту? То зараз бубочка це виправляє. Шаленими темпами руйнує економіку. З зовнішньою політикою вже закінчив
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новое ЗЕленое дерьмо поплыло из "свежего" и вонючего выступления 95 квартала... в ту е бенину мерзость и ницость еще и хор Веревки вымазали...
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Петрушки соевые, я вот одного не пойму. Вы что не работаете нигде и никогда. Круглосуточно одни и те же тупаки строчат всякую муть с десяти аккаунтов. Засрали ресурс по уши. Что тут комментировать, с кем тут дискутировать. Был нормальный форум когда-то...
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ЗЕбіле, наркоман Semen Semenich не хвилюйтесь, сьогодні ввечері Наталка Мосійчук розкаже про те, як одіозний експрезидент нацькував свою ботоферму на державний національний хор у трусіках.
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ну вот... наглядный пример того, о чем писал выше... тьфу.
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Ну что зефилитики?
Зеленскій нагадує актрису з німецького порнофільму, готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку?
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яркий представитель упоротых ботов, наглядный пример тех, о ком писал выше...
вася... что тут добавить Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою - Цензор.НЕТ 5556 работу бы нашло, чудо. вася
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Semen Semenich мордва не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
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Із озвучених Рожковою вимог МВФ відсутня (мабуть тому, що не висувалася самим МВФ) дуже важлива вимога - деолігархізація країни. Мабуть МВФ розуміє, що у разі висування такої вимоги, співпраця по ініціативі України не просто буде припинена (вимога не буде виконана), а й буде оголошено дефолт щоб не платити борги тому ж МВФ. Але без такої вимоги, а точніше її реалізації, перспектив позитивних змін у країні немає, усі зміни будуть враховувати інтереси тих чи інших олігархів (на даний час Коломойського, Пінчука і не тільки).
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Порошенко жалуется свите ПЕС...В клозет сходить покакать не могу...А шо такое хозяин? Порохоботы и моя свитата депутатская зализала дупу нах. Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою - Цензор.НЕТ 1886
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Потужне гундосіння... Ну хоч малороси Евгений Калашников та Semen Semenich палають... Можна сальця смажити... Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою - Цензор.НЕТ 7203
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Тафай песню нудную...ахенты кремля, рука мацквы, раскачиваем яхты Косюка.........
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Кто будет бороться с корупцией,и реформировать судебную систему,вот эти?
Первый жрал, второй д-очил, третий - карандаш точил,
Эта - губки красила, та - в смартфоне лазила.
Тот билеты продавал, этот - кнопки нажимал.
Шото приняли - а шо? Да какая разница!
Главное, шо лохторату эти Слуги нравятся!

Закон про незаконне збагачення, судова та антикорупційна реформи, - Рожкова про умови МВФ для України за новою програмою - Цензор.НЕТ 2957
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"В конце концов, по банковскому сектору, в принципе, будет проходить продолжение имплементации международных стандартов регулирования и надзора и, по сути, добавился небанковский финансовый сектор"

Млять! Так будут отдавать Приват Бене или не будут?
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Вот и отлично, беню фбр передать и сразу станет лучше
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