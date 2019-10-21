 Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"21 жовтня о 00:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території фермерського господарства на вул. Дачна в с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах свиноферми на загальній площі 2000 кв. м. На момент виникнення пожежі, за словами охоронця, у приміщенні було 200 свиней. Унаслідок пожежі загинуло близько 180 голів поросят. Точна кількість наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

О 1:28 пожежники локалізували загоряння, а о 3:00 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

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