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Все про:пожежа (1834) свинина (10) Запорізька область (417) ДСНС (2105)

 Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС

На території фермерського господарства в Запорізькій області сталася пожежа, унаслідок якої загинули 180 голів поросят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"21 жовтня о 00:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території фермерського господарства на вул. Дачна в с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах свиноферми на загальній площі 2000 кв. м. На момент виникнення пожежі, за словами охоронця, у приміщенні було 200 свиней. Унаслідок пожежі загинуло близько 180 голів поросят. Точна кількість наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

О 1:28 пожежники локалізували загоряння, а о 3:00 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154899
 
 
 Топ коментарі
 
Ферму порохоскота спалили, кто будет хвалебные оды свыням на цензоре петь, ой горюшко. Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1405
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і куди тільки Порося дивився? Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 439
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Зачем платить охраннику, который не мог выпустить свиней и спасти, а ждал пожарников? Чем он там занимался? За что бабло получает?
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А как насчет 95-го? Сбацают что-нибудь по этому поводу, или как?
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Показалось, что на "ботоферме". Главсвин хоть не пострадал?
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он проведовал свиноматку на лондонщине Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9521 Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9521 Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9521 Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9521
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Ферму порохоскота спалили, кто будет хвалебные оды свыням на цензоре петь, ой горюшко. Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1405
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як куди на заграницю - куди свалить от генацида Унаслідок пожежі на свинофермі в Запорізькій області загинуло близько 180 голів поросят, - ДСНС - Цензор.НЕТ 387
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а поросят в отличии от Порося- пэти чет жалко.....
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А ольгинские троли сразу на порохоботов переводят, но на цензоре то все знают кто у нас русиш швайне))
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Вот это дейстивтельно таргадия, а порохоботы уже два месякца смакуют как Гонтараева свой дом сожгла.
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Той випадок, коли поросяток більше шкода, чим Лєрку-Золоту Ручку!
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Власник не захотів платити. Мешкаю в Запорізькій в Гуляйполі, це у нас така нова (стара) тенденція, рекет прокинувся і набирає обертів, навіть у моєму містечку. Не будеш платити-граната на подвір'я або фаєр шоу. Раніше платили або мєнтам, або братві, зараз і тим і тим. Мєнти, складається таке враження, що втрачене за 5 років доганяють, наче з ланцюга зірвались
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Лучше бы зебыдло сгорело во главе со главсоплёй!
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Скоро в магазинах Запорожья - колбаса СК "С дымком".
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