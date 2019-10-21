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 Політика України
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Все про:Зеленський (3301) допомога (905) Японія (183)

 Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд

Президент Володимир Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу яка з 2014 року сягнула 1,8 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 р. сягнула $1,8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб", - написав він.

Водночас він зазначив, що Україна зацікавлена ​​в продовженні реалізації інфраструктурних проєктів за підтримки Японії.

"Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації", - додав Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Японії надасть Україні $2,8 млн для підтримки людей, які постраждали від війни на Донбасі

Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.

Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154897
 
 
 Топ коментарі
 
Ты зеленский тогда еще, в 2014, косил от военкомата 4 раза, так что можешь ниндзь не благодарить!!! Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь Украине, которая с 2014 г. достигла $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 3126
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Так это при Пете было, а чем ЗЕ похвастаться может ?
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Ты зеленский тогда еще, в 2014, косил от военкомата 4 раза, так что можешь ниндзь не благодарить!!! Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь Украине, которая с 2014 г. достигла $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 3126
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У тебя уже дупа зажила?
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к чему вопрос? и почему вас интересует моя дупа?
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Ну тебя же в 14 ранили в дупу под Иловайском! Сам же утверждал
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Ну не в дупу, а в стегно. И я хотя бы не отпердывался на диване как ты, а защищал родину... Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 2278
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Знаем мы твою родину, тунеядец. Там где стегно (жопа) в тепле
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В 14 году зеля сотрудничал с оккупантами ,имея свой шоу бизнес в кацапии и офшоры на Кипре,вместо помочь армии покупал дома и квартиры по всему миру. Сколько не искала ,так и не нашла причин,почему зелюки считают себя патриотами Украины, выбрав "это" в президенты.
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Так это при Пете было, а чем ЗЕ похвастаться может ?
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При Пеце соседская ***** 8 щенят принесла... Слава Мародёру и мародёровцам!
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Многим. Зеля усилил торговлю с оккупантом, хочет продать украинскую газотранспортную систему ради условий Путина,хочет распродать по дешевке украинскую землю, не садит в тюрьму олигархический криминал и не возвращает ими наворованное в бюджет.Сократил военный бюджет на 50%. Не платит учителям зарплату 4 мес. На ТВ рос. пропаганда сплошь и рядом.Не отменил безвиз с рос. убийцами, торгует с ними аж гай шумит. Не делает НИЧЕГО хорошего, одни трепни, болталки и обещания.
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Всьо чістая правда. А друзєй Пеці свинарчуков, приньосшіх врєд на сотні міліонов, косюка, получівшего дотації з бюджету на міліарди, фонду Маріначькі, куди перекинуто з бюджету мільярд гривень - нікоґда і нє било, вифсьоврьотєзільониє.
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Зеля начал принимать во всех позах. Ха-ха-ха!
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Нотр-Дам - згорів.
У Америці - Імпычмент
Бідна Японія!
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Учись клоун у Великого Президента і політика,як треба працювати,а ти вмієш тільки смішити.
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а кто это -Великий Президент? Рузвельт? или Вашингтон?
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Ти там зубы не заговаривай, прохфесор
Где деньги, Зин?
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Похоже , Зеленский вернется из Японии с новьіми инвестициями...
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я бы был доволен если бы Моника осталась в Японии навсегда(играл бы там на рояле и не делал бы мне нервы здесь).и, кстати, это бы была лучшая инвестиция Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 937
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1 млрд долларов на модернизацию СТАНЦИЮ БОРТНИЧИ?
1 млрд? А кто видел эту модернизацию?
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Цитата:
договор подписала министр финансов Наталия Яресько
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У неё и спрашивай.
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А "мародера" згадав при якому ці гроші в Україну прийшли? При тобі зелена жаба, поки все виходить з країни і розруха в усіх напрямках!
Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 9288
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Чудово було б, якби тютюнові фабрики дійсно закрились. Десятки тисяч українців не вмерли б від раку легенів.
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Ivan Luti II з Иваном Лютыєм.

Личные наблюдения:

1. В Сильпо:
- картошка - 25 грн;
- помидоры - 36 грн;
- гречка - 26 грн;

Вокруг ходят зелибобы с выпученными глазами.
Что пи#ары, неожиданно??
Вам при "барыге" цыбуля была занадто дорогая, теперь жри-ТЕ при зеленой шмаркле дешевые продукты.
- Ну пасматрите как живут в Польше, а как у нас. Людям проста надаела тирпеть нищету.
Вы мои дорогие зебилы, что вы знаете вообще о Польше? В Польше сейчас так живут, потому что в 1990 году президентом выбрали Порошенко, а не Зеленского. Учите материал прежде чем говорить.
Е#ланы необучаемые.
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В Сільпо все дороге? Так ось розгадка:
--------------------
Roshen розмістив 300 мільйонів у банку власників "Сільпо"
ПОНЕДІЛОК, 22 СЕРПНЯ 2016, 12:17

Кондитерська корпорація Roshen підписала генеральну угоду про співпрацю з ПАТ "Банк Восток" (Дніпро) і розмістила на депозиті в кредитно-фінансовій установі 300 млн грн.
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ПОМСТА МАРОДЕРА І МАРОДЕРІВЦЯВ ГОЛОДНОМУ І СКРИВАВЛЕНОМУ НАРОДУ УКРАЇНИ.
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зєбобку, тобі лише залишилось пояснити - яким чином на ціни в "Сільпо" впливає рашен, якщо вони користуються послугами одного і того ж банку, при умові що рашен розміщує 300 млн на рахунках того банку. Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 3780
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2. Выходя из салона-парикмахерской, подхожу к администратору:
- сколько с меня?
- сто гривен!
- случайно не подскажите номер телефона НАБУ?
- а зачем вам?
- сообщить об отсутствии кассового аппарата!
Выражение ее лица, сделало мой день.
3. «Может хоть кого-нибудь посадят?»,- неуверенно затянула сегодня утром ватная соседка, услышав от другой такой-же, что арестовали Гладковского.
Причём, кто он и в чём его вина они не знают. В этом вся суть этих глистов совка - «кого-нибудь». Их **** во все щели, а они всё ждут посадок.
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4. В Днепре приостанавливают один из крупнейших металлургических заводов в стране, знаменитую "Петровку" (завод им. Петровского). Людей собираются везти в Киев, касками стучать. Лучше бы себе по пустым макитрам постучали. Дебилы ***...
5. Не перестаю удивляться людям. Как автомеханика, врача, плиточника, бухгалтера и т.п. , так подай им самого лучшего. Как руководить страной, так и тупой клоун-****-по-роялю подойдёт...пзд....
ФОПовцы, таксисты, врачи, учителя, пенсионеры, которых лишили субсидий, рабочие закрывшихся предприятий, киношники, которых лишили дотаций, ITшники, дети с онкологией, военные, волонтеры, вообще думающие люди, все они, по мнению зекоманды, ПОРОХОБОТЫ, которых "надо раскулачивать".
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А ведь вам оворили, вам, идиотам объясняли, ролики в ютюбе показывали, писали, что мясо у вас заберут, вернут обглоданную кость. Напоминали вам, что оно ненавидит все украинское, что оно совок тупорылый, но вы предали свое будущее, будущее своих детей, не пойми за что.
"Дурень думкою богатіє".
Неожиданно оказалось, что это был главный лозунг зе-лохтората.
Когда у Дьявола спросили - как ему так легко удается обманывать людей, он ответил: Очень просто, я даю им пустой крючок, а наживку для себя они выбирают сами.
Вот так, на пустой крючок и взяли 73% болванов, которым ничего никто не обещал - их поймали на их собственные фантазии.
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Эта помощь позволила Бубочке прикрыть эти художества. На этот год.
Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд - Цензор.НЕТ 6269
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це все було за бариги, бубочка тут яким робом????
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Я хренею. Япония ОДНА выделила нам почти 2 лярда зелени помощи! Молча. Без помпы, условий в стиле "уничтожьте своих пенсионеров" и "отдайте последнее- свои земли". Без воспевания того, чего на самом деле в Украине никто не видел- барыгиных "рехформ". Без лицемерия и "выставления счетов". В отличие от целого ЕС с их АЖ 18 лярдами, из которых львиная доля- просто льготные кредиты! Пипец....
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