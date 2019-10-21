 Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 р. сягнула $1,8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб", - написав він.
Водночас він зазначив, що Україна зацікавлена в продовженні реалізації інфраструктурних проєктів за підтримки Японії.
"Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації", - додав Президент.
Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.
У Америці - Імпычмент
Бідна Японія!
Где деньги, Зин?
1 млрд? А кто видел эту модернизацию?
договор подписала министр финансов Наталия Яресько
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У неё и спрашивай.
Личные наблюдения:
1. В Сильпо:
- картошка - 25 грн;
- помидоры - 36 грн;
- гречка - 26 грн;
Вокруг ходят зелибобы с выпученными глазами.
Что пи#ары, неожиданно??
Вам при "барыге" цыбуля была занадто дорогая, теперь жри-ТЕ при зеленой шмаркле дешевые продукты.
- Ну пасматрите как живут в Польше, а как у нас. Людям проста надаела тирпеть нищету.
Вы мои дорогие зебилы, что вы знаете вообще о Польше? В Польше сейчас так живут, потому что в 1990 году президентом выбрали Порошенко, а не Зеленского. Учите материал прежде чем говорить.
Е#ланы необучаемые.
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Roshen розмістив 300 мільйонів у банку власників "Сільпо"
ПОНЕДІЛОК, 22 СЕРПНЯ 2016, 12:17
Кондитерська корпорація Roshen підписала генеральну угоду про співпрацю з ПАТ "Банк Восток" (Дніпро) і розмістила на депозиті в кредитно-фінансовій установі 300 млн грн.
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ПОМСТА МАРОДЕРА І МАРОДЕРІВЦЯВ ГОЛОДНОМУ І СКРИВАВЛЕНОМУ НАРОДУ УКРАЇНИ.
- сколько с меня?
- сто гривен!
- случайно не подскажите номер телефона НАБУ?
- а зачем вам?
- сообщить об отсутствии кассового аппарата!
Выражение ее лица, сделало мой день.
3. «Может хоть кого-нибудь посадят?»,- неуверенно затянула сегодня утром ватная соседка, услышав от другой такой-же, что арестовали Гладковского.
Причём, кто он и в чём его вина они не знают. В этом вся суть этих глистов совка - «кого-нибудь». Их **** во все щели, а они всё ждут посадок.
5. Не перестаю удивляться людям. Как автомеханика, врача, плиточника, бухгалтера и т.п. , так подай им самого лучшего. Как руководить страной, так и тупой клоун-****-по-роялю подойдёт...пзд....
ФОПовцы, таксисты, врачи, учителя, пенсионеры, которых лишили субсидий, рабочие закрывшихся предприятий, киношники, которых лишили дотаций, ITшники, дети с онкологией, военные, волонтеры, вообще думающие люди, все они, по мнению зекоманды, ПОРОХОБОТЫ, которых "надо раскулачивать".
"Дурень думкою богатіє".
Неожиданно оказалось, что это был главный лозунг зе-лохтората.
Когда у Дьявола спросили - как ему так легко удается обманывать людей, он ответил: Очень просто, я даю им пустой крючок, а наживку для себя они выбирают сами.
Вот так, на пустой крючок и взяли 73% болванов, которым ничего никто не обещал - их поймали на их собственные фантазии.