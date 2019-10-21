 Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 р. сягнула $1,8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб", - написав він.

Водночас він зазначив, що Україна зацікавлена ​​в продовженні реалізації інфраструктурних проєктів за підтримки Японії.

"Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації", - додав Президент.

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Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.