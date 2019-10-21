 Будемо вдячні, якщо Японія продовжить розгляд питання про безвіз для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Високо цінуємо рішення Японії щодо пом'якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Японії з робочим візитом. ФОТОрепортаж

Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.