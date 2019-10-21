 Будемо вдячні, якщо Японія продовжить розгляд питання про безвіз для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Високо цінуємо рішення Японії щодо пом'якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020", - написав він.
Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.
саке випити, локшини поїсти
а этот туристами на олимпиаду озабочен
Да і, хор Верьовки з Жекой прихвати.
для даунбасовцем особенно актуально. для еще живых моторыл и прочих хероев,
они в японию и поедут русский мир продвигать ))))) а японцы рады их принять )))