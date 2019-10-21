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Все про:Зеленський (3301) Олімпіада (224) Японія (183) безвізовий режим (796)

 Будемо вдячні, якщо Японія продовжить розгляд питання про безвіз для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував владі Японії за рішення про пом'якшення із 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Високо цінуємо рішення Японії щодо пом'якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання щодо безвізового режиму для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020", - написав він.

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Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.

Будемо вдячні, якщо Японія продовжить розгляд питання про безвіз для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154894
 
   
 Топ коментарі
 
нет, на давайте безвиз Япония.. эти 73% лучше никуда не выпускать с Украины
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И этот до безвиза скатился,заняться нечем? Будем благодарны, если Япония продолжит рассмотрение вопроса о безвизе для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1348
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цікаво, а шМєндєль знає яка столиця Японії?
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нет, на давайте безвиз Япония.. эти 73% лучше никуда не выпускать с Украины
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Например чем можно по-вашему заняться в Японии Президенту Украины?
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чайною церемонією.
саке випити, локшини поїсти
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Тупо фотографуватися. Адже саме для того він туди поїхав?
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прежний ездил и выпрашивал санкций против Кацапии

а этот туристами на олимпиаду озабочен
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цікаво, а шМєндєль знає яка столиця Японії?
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Столица Японии Хиросиме и Нагасаки, - подытожил Зеленский. Трампу это мы не забудем не простим Будемо вдячні, якщо Японія продовжить розгляд питання про безвіз для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3790
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А Украины по твоему Харьков или Днепр?
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Ну всем известно, со слов Зе!, что столица Канады не Оттава, а Торонто Будемо вдячні, якщо Японія продовжить розгляд питання про безвіз для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9410
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вы батенька гнилое свиночолое троллоло
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вот я тебя оскорблял хоть раз, Сеня? чо ж ты злой такой. Ах да, я знаю чего. Потому что ты и твои побратимы выбрали зеленую шмарклю президонтом, а теперь не знаете как от этого отмыться:
Будемо вдячні, якщо Японія продовжить розгляд питання про безвіз для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4435
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Зе, злітай ще в Японію, може й там станеш персоною нон грата. Дурник безтолковий.
Да і, хор Верьовки з Жекой прихвати.
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Я не зрозумів... То це якого дідька цей рояліст поперся зі своєю брєндованою чувіхою аж до Японії, щоб там свої дєлішкі порєшать? А хто платити буде за цей черговий туристичний "вояж" цього недоумка ?! 😕
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смотри на свиночолую свинью и кланяйся
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Японці розумні люди, і принципово не хочуть бачити у власній країні громадян іншої раси. І, здається, вони мають рацію, з огляду на переповнену "біженцями" конаючу Европу, що колись була двигуном прогресу, на деградацію і розвал кадировсько-иммигрантської зпившоїся Росії, яка втратила навіть ті невеликі культурно-наукові здобутки, що мала, і на втрачаюці міць і потяг до розвитку лівацько-декадантські США, де скоро комуністи прийдуть до влади під червоними прапорами з серпом і молотом, хіба що додадуть на прапор листок канабісу, малюночек тату і кілечко для пірсінгу. От всі кажуть, що прогрес США пов'язаний з ємігрантами. Це так, але з білими емігрантами, і майже виключно европейцями! Навіть прогрес від ємігрантів з Китаю і Японії дуже сумнівний в конкретному історичному контексті, а негри і індіанці, пакистанці чи сомалійці ніякого прогресу в США не несуть точно, навпаки, вони приносять і генерують відсталість
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Я мрію жити в Україні, і бажано без носіїв узкоязика, таких, як Ви. У цьому українці з японцями дуже схожі ментально. Але, на жаль, Бог створив Україну не на островах, подалі від загарбників.... до речі, стати громадянином Японії іноземцю майже неможливо.
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"Будем благодарны, если Япония продолжит рассмотрение вопроса о безвизе для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020, - Зеленский"
для даунбасовцем особенно актуально. для еще живых моторыл и прочих хероев,
они в японию и поедут русский мир продвигать ))))) а японцы рады их принять )))
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