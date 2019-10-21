 Номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - міністр економіки Милованов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.
"Нещодавно "95 квартал" та хор Верьовки виступили з номером "Горіла хата" про пожежу у Гонтаревої. Для зовнішніх інвесторів це має дуже поганий вигляд. Поясню чому. Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. За її керівництва НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це технічні терміни, які описують, яким чином НБУ сьогодні ухвалює рішення. Новий тип ухвалення рішень дозволив, на думку експертів та інвесторів (і я погоджуюсь), забезпечити низьку інфляцію і стабільність курсу сьогодні. В той же час, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева перебуває під тиском від Коломойського через рішення щодо "Приватбанку". Також вони не розуміють наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. "95 квартал" асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматися як підтвердження зв`язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність. Тому номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні і цей вплив негативний", - заявив міністр.
Нагадаємо, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві.
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Зеленський підпалив будинок Гонтаревої.
Дострокові президентські і парламентські. Вовік і Пєця - одна і та шобла. Нас знову пошили в дурні.
Насправді: ВЖЕ, ЗАЙВИЙ РАЗ підтверджують залежність зебільної влади від олігархів беніного клану
Воровать - хорошо!
Высмеивать потуги воров уйти от ответственности - табу.
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
Ми будемо жити гарно і добре.
P.S. Як будете жити ви, не знаю.
А шо Коломойський вже не олігарх?
А шо.... в США всех президентов песочат и в хвост и в гриву..... и что то это на инв климат ну никак не влияет!
Или вы просто нашли отмазку почему инвестор не идет?
Голимая отмазка....... Не катит......
Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые.
Кто загадке даст ответ, тот получит десять лет.
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Я думал что времена этой шутки канули в лету.
Укр777
@zsusso777
Два министра извинились перед гонтаревой, я бы на их месте пошел бы в отставку в знак протеста, ждем еще пополнения списка и надеюсь вылета нах, уй из кабмина.
Укр777
@zsusso777
Вот вам уровень кабмина
@PMHoncharuk
от
@ZelenskyyUa, это пишет целый министр, который полностью уверен, что после выступления хор Веревки провалил инвестиции в страну, создает предпосылки для инфляции и негативный имидж для реформатора Гонтаревой. Дно где-то рядом
Кто придет, идиоты, кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов, с которыми вы заодно?
Что больше всего бесит в этих выдающихся адептах Винницкой школы экономики, так это их поистине яростная вера в зарубежных инвесторов.
Такое мнение, не скрывая раздражения, озвучил сегодня политолог Юрий Романенко.
Но я хочу спросить у этих святых истинноверующих одну вещь - какой серьёзный инвестор придёт сюда, если видит, что сами украинцы не хотят вкладывать в украинскую же экономику. Этот инвестор что, идиот?
Как этот мифический инвестор может пойти с инвестициями в страну, где министр экономики направо и налево радостно раздаёт сентенции по поводу ухода табачной кампании, кот заплатила в бюджет 16 ярдов налогов, мол, «уходит и ничего страшного, придут другие, это ж рынок».
В тему - Милованов обвинил табачные компании в шантаже правительства
Кто придет, идиоты, кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов, с которыми вы заодно?
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Зачем инвестору головная боль в виде еженедельно изменяющегося законодательства в угоду местным долб@**ам?
Он же бабло хочет заработать, а не благотворительностью заниматься.
Но чем больше видишь этот цирк, тем больше проникаешься мыслью, что никакого смысла в существовании этого государства, кроме комических представлений, нет.
Современная Украина - это один большой цирк, где нет никаких других функций, кроме развлекательно-истерических.