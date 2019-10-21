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Все про:Квартал-95 (35) Гонтарева (346) Милованов Тимофій (33)

 Номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - міністр економіки Милованов

Жарти "95 кварталу" проти Гонтаревої сприйматимуться як підтвердження зв'язків між олігархами і владою.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно "95 квартал" та хор Верьовки виступили з номером "Горіла хата" про пожежу у Гонтаревої. Для зовнішніх інвесторів це має дуже поганий вигляд. Поясню чому. Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. За її керівництва НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це технічні терміни, які описують, яким чином НБУ сьогодні ухвалює рішення. Новий тип ухвалення рішень дозволив, на думку експертів та інвесторів (і я погоджуюсь), забезпечити низьку інфляцію і стабільність курсу сьогодні. В той же час, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева перебуває під тиском від Коломойського через рішення щодо "Приватбанку". Також вони не розуміють наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. "95 квартал" асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматися як підтвердження зв`язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність. Тому номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні і цей вплив негативний", - заявив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої

Номер 95 Кварталу про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - міністр економіки Милованов 01

Нагадаємо, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154890
 
   
 Топ коментарі
 
"Логіка" простого наріду:
- Куме, у вас сарай горить.
- А що при Пороху було краще?
- Куме, вже і хата горить.
- Липецька фабрика, офшори..
- Куме, приберіть воза, най пожежні проїдуть.
- Мародер, барига, Свинарчуки...
- Все Куме, усе згоріло.
- Клятий Порошенко, це він у всьому винен!
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Так ленка из 95го переула сама жесказала шо главный зебил сам ихние шутки вычитывает. Вот и про Гонтареву небойсь тоже вычитал Номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом отрицательно влияет на инвестиционный климат в Украине, - Милованов - Цензор.НЕТ 8040
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Це не номер Кварталу впливає на інвестиційний клімат України, а команда Зе! Чому досі не розслідуваний цей підпал? Вже майже півтора місяці пройшло! Це виходить, що навіть будинок колишньої голови нацбанку можуть підпалити безкарно? На що тоді сподіватись інвесторам???
_________________
Зеленський підпалив будинок Гонтаревої.
Дострокові президентські і парламентські. Вовік і Пєця - одна і та шобла. Нас знову пошили в дурні.
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Ваня, ти що, ти ще місяць тому назад топив за Вовіка! Це тебе пошили в дурні! Не перекладай з хворої голови на здорову!..

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Все правильно сказав проФФесор і рИктор Трускавцького універу, за виключенням одного: "жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматися як підтвердження зв`язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність".
Насправді: ВЖЕ, ЗАЙВИЙ РАЗ підтверджують залежність зебільної влади від олігархів беніного клану
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Да, нет нормуль! Лучше "горела хата" только "горела в аду Валерка"
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а в нас тут буде один інвестор і власник - ігарь каламойский.
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А разворовывание инвестиций и кредитов НЕ отрицательно влияет на инвестиционный климат в Украине?
Воровать - хорошо!
Высмеивать потуги воров уйти от ответственности - табу.
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фактами можешь писать? ведь дом поджог ты по указанию бени
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я вообще то вам задал этот вопрос?))) или вы уже полные зебилы?
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Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 6268

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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Нехай Гонтарєва, якщо вона не злочинець, повернеться в Україну і доведе свою невинність.Тупо, це коли аферистка краде 60% доходів ВСІХ працюючих в Україні громадян, безпідставно девальвувавши державну грошову одиницю в 3 рази, втікає, не з'являється на виклики правоохоронців, влаштовує показні шоу, кокаїнові вечірки своєї мафії, потішається з лохів-українців, а ті ще шкодують за нею. Ми ніколи не будемо жити "хорошо".

Ми будемо жити гарно і добре.
P.S. Як будете жити ви, не знаю.
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амфаш - троляка, забив у пошук перший рядок твоєї фрази, знайшлося 399 такіх самих однакових спам-повідомлень. Скількі грошей платить шахрайка Лєра за один пост?
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Я в шоке, шутки клоунов отрицательно влияют на инвест климат. А птицы о том поют, инвесторы не разбегутся? Собаки правильно лаят? Пусть тогда господин министр составит перечень шуток положительно влияющих на экономику, и тогда только успевай деньги считать.
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ты настолько туп что даже понять не можешь что гонтарева это гос. деятель у которой сожгли дом в отместку за что то, а эти уроды радуются и отмазывают первого подозреваемого, беню. и происходит это в программе президента на канале подозреваемого
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Ну ты продвинутый чернигивнянин. Всех уже обвинил, оправдал, а по репертуару телеканала определил кто от кого зависит. Такой талант, мож резюме в ЦРУ отправишь?
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зебил, я никого не обвинял и не оправдывал, ты баран даже мысли в предложении поймать не можешь))
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отакої! це ж що за звізда така, що якісь жарти про неї можуть на щось вплинути - і навіщо ви там, якщо якийсь номер якогось кварталу може вплинути на інвестиційний клімат в Україні??? Номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 1430
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он шо идиот? да весь мир и так знал еще до выборов что будущая власть полностью будет зависеть от олигархов, а больше всего от бени. никаких инвестиций не будет, можно даже и не мечтать. суды опять стали ручными. все инвестиции будут с кипра))))
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Логика Шарикова цветет и пахнет в Украине! Об экономике судят менеджеры по клинингу !?? ( почему не про устройство синхрофазотрона?) Ярлыки "вора" ,"барыги" ,"мародера" смело навешивают на всякого ,кто им не симпатичен и прочее..А,доказательная база? А ,решение суда? Так зачем? Полуграмотный сосед или клоун всё объяснили!
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могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью.Источник: https://censor.net.ua/n3154890

А шо Коломойський вже не олігарх?
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Диб-л блин.....
А шо.... в США всех президентов песочат и в хвост и в гриву..... и что то это на инв климат ну никак не влияет!

Или вы просто нашли отмазку почему инвестор не идет?
Голимая отмазка....... Не катит......
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Это что за Бармалей взобрался на мовзалей?
Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые.
Кто загадке даст ответ, тот получит десять лет.
--------------------------

Я думал что времена этой шутки канули в лету.
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Укр777

@zsusso777

Два министра извинились перед гонтаревой, я бы на их месте пошел бы в отставку в знак протеста, ждем еще пополнения списка и надеюсь вылета нах, уй из кабмина.
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Укр777

@zsusso777

Вот вам уровень кабмина
@PMHoncharuk
от
@ZelenskyyUa, это пишет целый министр, который полностью уверен, что после выступления хор Веревки провалил инвестиции в страну, создает предпосылки для инфляции и негативный имидж для реформатора Гонтаревой. Дно где-то рядом
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«Долб@**»: Милованов считает, что шутка 95 Квартала про Гонтареву испугает инвесторов - политолог Октябрь 21, 2019Без рубрикиКомментарии

Кто придет, идиоты, кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов, с которыми вы заодно?
Что больше всего бесит в этих выдающихся адептах Винницкой школы экономики, так это их поистине яростная вера в зарубежных инвесторов.
Такое мнение, не скрывая раздражения, озвучил сегодня политолог Юрий Романенко.
Но я хочу спросить у этих святых истинноверующих одну вещь - какой серьёзный инвестор придёт сюда, если видит, что сами украинцы не хотят вкладывать в украинскую же экономику. Этот инвестор что, идиот?
Как этот мифический инвестор может пойти с инвестициями в страну, где министр экономики направо и налево радостно раздаёт сентенции по поводу ухода табачной кампании, кот заплатила в бюджет 16 ярдов налогов, мол, «уходит и ничего страшного, придут другие, это ж рынок».
В тему - Милованов обвинил табачные компании в шантаже правительства
Кто придет, идиоты, кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов, с которыми вы заодно?





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Зачем инвестору головная боль в виде еженедельно изменяющегося законодательства в угоду местным долб@**ам?
Он же бабло хочет заработать, а не благотворительностью заниматься.
Но чем больше видишь этот цирк, тем больше проникаешься мыслью, что никакого смысла в существовании этого государства, кроме комических представлений, нет.
Современная Украина - это один большой цирк, где нет никаких других функций, кроме развлекательно-истерических.
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Судить про климат будут по дебилам во власти, а не по номерам в шоу.
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можна подумати що, до цього у нас був процвітаючий інвестиційний клімат, а тут бух і не стане.
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Хор им. Верёвки - это один из символов Украины, своего рода визитная карточка. И опускаться до участия в низкопробном шоу "95 квартал" с шуточками на уровне туалетного юмора, не стоило даже если бы там не было песни про сгоревший дом Гонтаревой. И если руководитель этого хора не понимает, что национальный хор не должен принимать участия в разных тупых шоу для поколения пива и семок, значит такого руководителя нужно увольнять как можно скорее. Возможно, надо уже сейчас начинать собирать голоса под петицией о его немедленном увольнении.
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а ще, прискориться глобальне потепління і є загроза припинення обертання Землі.
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это министо экономики больше инвесторов распугает, чем 10 "кварталов"
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