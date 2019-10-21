 НБУ сподівається досягти угоди з МВФ до кінця року, - Рожкова

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.

"Я би не робила якихось прогнозів щодо часу, щоб не формувати певних "надочікувань", які завжди потім дуже складно пояснювати. Насамперед ми говоримо про трирічний термін програми", - зазначила Рожкова.

За її словами, нині ведуться переговори про велику програму, яка є більш тривалою за обсягами й часом, ніж попередня. Тому зараз важливо обговорити всі умови Фонду, чітко зрозуміти, що стоїть за тими чи іншими зобов'язаннями для України, щоб не виникало непорозумінь під час реалізації.

"Ми дуже сподіваємося на те, що цього року завершимо (переговори. - Ред.) і цього ж року досягнемо staff-level agreement (домовленості на робочому рівні. – Ред.), підпишемо меморандум, і команда МВФ, яка працює з нами, зможе подати Виконавчій раді МВФ все необхідне для затвердження програми", - зауважила Рожкова.

Вона зазначила, що загальна сума фінансування за програмою на нинішньому етапі не обговорюється.

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"Насамперед потрібно порахувати потреби. Ми знаємо, що на наступні два роки заплановані великі виплати, а також витрати, пов'язані з обслуговуванням державних боргів. Але цього року ми бачимо рекордний притік іноземних інвесторів на наш внутрішній ринок, що принесло нам валютні надходження", - пояснила вона.

Представник НБУ підкреслила, що ці параметри, необхідні для визначення суми за програмою МВФ, постійно змінюються, так само як валютна складова державного боргу й показники фіскальної політики уряду.

"Ми дійдемо до них (до зазначених показників. – Ред.) у процесі переговорів, бо наразі вони не є для нас основними. Для нас головніше дати сигнал всім інвесторам, що країна рухається в правильному напрямі, що країна буде захищати свої права, захищати своїх інвесторів", - підкреслила перший заступник голови НБУ.

Вона також зауважила, що на відміну від коштів попередніх програм МВФ, які зазвичай поповнювали міжнародні резерви України, нове фінансування Фонду разом із зовнішніми інвестиціями дасть прямий поштовх для розвитку економіки.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту в Україну керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною протягом найближчих тижнів.

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