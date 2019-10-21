 "Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав Радіо Свобода.

Коломойський спочатку сказав, що не бачив номер, утім, після запитань пообіцяв подивитися і зрештою відповів: "Браво!", – та додав, що номер йому "дуже сподобався".

"З приводу того (сподобалося. – Ред.), що "згоріла від сорому", – зазначив він.

"Вам саме ця фраза сподобалася?" – уточнила журналістка.

"Ну звичайно!" – відповів Коломойський.

Він також додав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валєрія думає на Валєріча".

На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні.

"Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?" – зазначив він.

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо "Квартал" жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів: "Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті (підпалу будинку Валерії Гонтаревої. – Ред.). Маніпуляціями тільки не займайтеся".

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Окрім того, Коломойський відкидає закиди про те, що номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої міг замовити саме він до її дня народження.

"Я не знаю, коли день народження у Валерії Гонтаревої, хоча це нескладно дізнатися за бажання. По-друге: я не брав і не беру участі в створенні контенту "Кварталу 95", тим більше на честь дня народження Гонтаревої (занадто багато їй честі)", – зазначив він.

Коломойський також додав, що з "Кварталом" не підтримує зв’язок з вересня минулого року і на політику їхніх жартів не впливає.

Нагадаємо, пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві. "Це сором!!! Насміхання над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві" - зазначила Гонтарева.

Відповідаючи на запитання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

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12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.