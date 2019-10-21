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 Політика України, Суспільство
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Все про:Квартал-95 (35) Коломойський (610) Гонтарева (338)

 "Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої

Український олігарх Ігор Коломойський прокоментував номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав Радіо Свобода.

Коломойський спочатку сказав, що не бачив номер, утім, після запитань пообіцяв подивитися і зрештою відповів: "Браво!", – та додав, що номер йому "дуже сподобався".

"З приводу того (сподобалося. – Ред.), що "згоріла від сорому", – зазначив він.

"Вам саме ця фраза сподобалася?" – уточнила журналістка.

"Ну звичайно!" – відповів Коломойський.

Він також додав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валєрія думає на Валєріча".

На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні.

"Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?" – зазначив він.

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо "Квартал" жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів: "Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті (підпалу будинку Валерії Гонтаревої. – Ред.). Маніпуляціями тільки не займайтеся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95"

Окрім того, Коломойський відкидає закиди про те, що номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої міг замовити саме він до її дня народження.

"Я не знаю, коли день народження у Валерії Гонтаревої, хоча це нескладно дізнатися за бажання. По-друге: я не брав і не беру участі в створенні контенту "Кварталу 95", тим більше на честь дня народження Гонтаревої (занадто багато їй честі)", – зазначив він.

Коломойський також додав, що з "Кварталом" не підтримує зв’язок з вересня минулого року і на політику їхніх жартів не впливає.

Нагадаємо, пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві. "Це сором!!! Насміхання над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві" - зазначила Гонтарева.

Відповідаючи на запитання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154884
 
   
 Топ коментарі
 
А как Бене понравился номер лондонского суда?
Номер суда округа Деллавер еще круче!
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"Браво!" - Коломойский ХОЗЯИН оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой..
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Странно как-то для представителя вечно "гонимого народа", радоваться преступлению в крупных размерах против имущества, видимо сбой в генах какой-то.
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не пойму, вы, быдло, действительно такое тупое?..
и что самое интересное - и быдло знает что оно было и нормальные люди понимают что это не к ним относится...
т.е. особи осознанно сидят в своих ячейках...
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Ждем когда этому бемолю пятки подпалят, отберут все и посодьют лет так на 300 (американци такое любят).
И это никакой не антисемитизм - просто хочется поржать от души
Смеяться, так смеяться
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Беня, надо отомстить пендосам за гонения. А ну-ка сваргань шутку-юмора про 11-е сентября. Пасмиёмси!
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Люди и этого циничного мафиози, нелюдя который ненавидитжизнь и людей, ни во что не верит, похоже не может созидать, а только мутить, разводить и воевать вы выбрали по факту президентом Украины, голосуя за комика.
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Ну, что, Беня - теперь будь уверен, что душа твоя ТОЧНО будет гореть в аду. Синим пламенем.
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Какое "горе"? Журнашлюха вообще мозгами поехала? Тётка наворововалась до "несхочу", сбежала из обворованной ею воюющей, нищей страны и теперь стоит на пути "светлого будущего" (своего, конечно), в преддверии получения английского гражданства, ради которого она и "пожертвовала" такой "мелочью"- незначительной частью того, что украла! Сравнивать её с людьми на Донбассе, которые потеряли ПОСЛЕДНЕЕ, заработанное ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ да еще не одним поколением- это шизофрения!
А вообще, Цензор превратился в желтый ресурс. Кто что спел, кто что сказал и кто что ответил! Не хотите написать, сколько украдено, сколько лет на нарах ей грозит в Украине и сколько за эти, украденные бабки домов могли построить себе простые люди- те же переселенцы, которые из-за войны потеряли ВСЁ!!! Цирк какой-то!
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Не надо было яныка выбирать. Не пришлось бы сейчас скулить про потерянное.
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Это никак не относится к теме. Хотя да, согласен, не надо было. Как и его последователя-однопатрейца барыгу мальдивского.
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Вот, выбирают сначала урода, а потом "это к теме не относится это не мы это Гонтарева".
Так же и с зеленкой скулить будут - "мы думали это по приколу выбрать голобородько"
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Да когда же до тебя наконец допрёт, что выбирали по принципу "лишьбынебарыга"?
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Вот блин секрет какой. Только у "лишьбынебарыги" плохого больше, чем у десятка "барыг" хорошего.
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Интересно, во сколько Коломойский оценил номер "Квартала-95" о поджоге дома Гонтаревой?
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А что еще может понравиться этому черту с манерами гопника и жлоба?
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Коломойський не розуміє що цим гидотним вчинком за його замовленням "95 кварталу" він осоромив Не себе , бо про його моральні якості і так всім все зрозуміло . А от цей ФАКТ обмазав брудом всю команду Зеленського і показав на весь Світ їх мораль і їх цинізм !! Якої правди і справедливості годі буде чекати від цих циніків- коміків для Країни і Її народу після таких вчинків ??? Сміється той , хто сміється останнім , а Коломойський думає що всіх можна купити - продати , бо має великі гроші які заробив на гешефтах і оборудках - то б то як і всі олігархи не чесним шляхом !
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Хитродупі вже геть страх втратили.
Мабуть думають, що це вже їхня країна...
Чи не так?
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