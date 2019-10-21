 Майже 80 тисяч жителів Луганщини вже три дні залишаються без води через борги за електроенергію, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"18 жовтня у м. Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканал" ("ГТВ", "Білогорівська" та "Боровська"), унаслідок чого без централізованого водопостачання залишилися центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, загалом близько 80 тис. мешканців", - йдеться в повідомленні.
Водночас повідомляється, що протягом доби підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 167,5 м3 технічної води (від початку робіт 307,5 м3 технічної води).
моторилу, отих кізячків та чеченів, іншу бридоту ?
Здоровенний % людей взагалі НЕ платить. Не тому, що "нема", а тому, що "зачем?" Через 5-6 років розміняє 20 баксів і заплатить річний борг.
Купа людей буде жити в багатоквартирному будинку з водою в підвалі по пояс, але 30 КВАРТИР !!! (пятиповерхівка) з дорослим населенням в 100+ людей НІЯК не можуть допомгти собі самі. Ну скинулись по 5-10 баксів з квартири, купили трубу та необхідне та зробили би. Але 10 років НІХТО зад не підніме.
Так само й тут. Всі курять, пють, а ось 100-200 грн на компослуги НЕМАЄ.
2. Насамперед пишеться разом
3. Лисичанськ та Сіверськодонецьк
4. Піхва, бо матюччя пишуть лише кацапи
Висновок: Зарано ти, чуваше, в ніку м'який знак витер. Ой, зарано
П.С. До речі, а навіщо, чуваше, ти свої марення нашкрябав під моїм коментом? Який зв'язок між рудим тарганом Гудком та твоїм випорожненням?
КЛАЦ
А ты косоглазый маргинал и беззубый люмпен московит сколько потратил денег на ВСУ?
дмитродимитрий вечно постит всякую шнягу?
В квартире как вспомню, так вздрогну. Стояк прорвало, сантехника фиг нарисуешь, потом пришел, кран латунный 50 мм цена https://santehkomplekt.ua/krany-latunnye-du50/ в два раза выше, чем в магазине, "а разводной ключ у вас есть?". Только и пользы, что воду в подвале перекрыл. Соседи были очень рады.
В данной ситуации я сочувствую тем людям, которые платили и всё равно теперь сидят без воды.