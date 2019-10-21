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Все про:Лисичанськ (50) Луганщина (1868) вода (292) Електрика (297)

 Майже 80 тисяч жителів Луганщини вже три дні залишаються без води через борги за електроенергію, - ДСНС

Унаслідок відключення від електропостачання 3 насосних станцій "Лисичанськводоканал" без води залишаються майже 80 тисяч жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"18 жовтня у м. Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканал" ("ГТВ", "Білогорівська" та "Боровська"), унаслідок чого без централізованого водопостачання залишилися центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, загалом близько 80 тис. мешканців", - йдеться в повідомленні.

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Водночас повідомляється, що протягом доби підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 167,5 м3 технічної води (від початку робіт 307,5 м3 технічної води).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154874
 
 
 Топ коментарі
 
Еще один смачный плевок торгового партнера Свыни рыжего Попутчика в своих дамбацких крепостных
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Цензор, новина не повна. Ви лише констатували факт. А де інформація про заборгованість населення перед водоканалом? Хто винен у відключенні? Люди, що не проплатили? Чи може люди проплатили, а водоканал не розрахувався з обленерго?
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дійсно. чому вони ніколи не висміювали сепарків ?
моторилу, отих кізячків та чеченів, іншу бридоту ?
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Цензор, новина не повна. Ви лише констатували факт. А де інформація про заборгованість населення перед водоканалом? Хто винен у відключенні? Люди, що не проплатили? Чи може люди проплатили, а водоканал не розрахувався з обленерго?
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Ось ще один економічний прорив від фахівців СН)))
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Еще один смачный плевок торгового партнера Свыни рыжего Попутчика в своих дамбацких крепостных
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А що люди не взмозі заплатити комуналку, а сЬО ТАКОЄ, хтось повинен за них платити, чи субсидії держава не перерахувала, звідки ті борги))
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це черговий привід для жартів 95 кварталу...вогонь, вода...лисий з луганська, він знає, як своїх посмішити
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дійсно. чому вони ніколи не висміювали сепарків ?
моторилу, отих кізячків та чеченів, іншу бридоту ?
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Та не надо тут "говорити" ерунду.
Здоровенний % людей взагалі НЕ платить. Не тому, що "нема", а тому, що "зачем?" Через 5-6 років розміняє 20 баксів і заплатить річний борг.
Купа людей буде жити в багатоквартирному будинку з водою в підвалі по пояс, але 30 КВАРТИР !!! (пятиповерхівка) з дорослим населенням в 100+ людей НІЯК не можуть допомгти собі самі. Ну скинулись по 5-10 баксів з квартири, купили трубу та необхідне та зробили би. Але 10 років НІХТО зад не підніме.
Так само й тут. Всі курять, пють, а ось 100-200 грн на компослуги НЕМАЄ.
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"Ну скинулись по 5-10 баксів з квартири, купили трубу та необхідне та зробили би." - это верно. Рабы сами должны платить за свой ошейник.
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1. При звертанні треба змінювати відмінок на кличний
2. Насамперед пишеться разом
3. Лисичанськ та Сіверськодонецьк
4. Піхва, бо матюччя пишуть лише кацапи
Висновок: Зарано ти, чуваше, в ніку м'який знак витер. Ой, зарано
П.С. До речі, а навіщо, чуваше, ти свої марення нашкрябав під моїм коментом? Який зв'язок між рудим тарганом Гудком та твоїм випорожненням?
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Мокшанське ЗЕчмо, на лінії Новозван.-Молодіжне-Золоте-5 маємо таку щільність оборонних споруд,ВОПів,опорних пунктів і ВП противника,що навіть"Лінія Манергейма"може їй позаздрити...95% цих позицій є контрольними і оперативними висотами,позиції які можуть підтримувати нступальні дії...
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На їхній захист хочу сказати, що заборгованість у 160млн.грн за півроку не набіжить.
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Уверен что Владимир Александрович решит эту проблему как только вернется из Японии, в которую его пригласили на коронацию императора!
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Треба стати на коліна. Змалювати з нього ікону, і молиться.
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А встати до лав ЗСУ тобі - гнилозубий мутант, не дозволив Порошенко?
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а мені хочеться як Мародьору... тирити, тирити, тирити на армії і шоб за це нічого не було
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Азіат Никанор Босой Порошенко витратив на українську армію власних 2 млрд грн

КЛАЦ

А ты косоглазый маргинал и беззубый люмпен московит сколько потратил денег на ВСУ?
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да, но сначала свиночолый ограбил сограждан на 200 лярдов, не так ли ?
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а ты со со свечкой стоял и наблюдал, значит соучастник
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він босой, а таких в армію не беруть Майже 80 тисяч жителів Луганщини вже три дні залишаються без води через борги за електроенергію, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4069
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Сань привет, объясни мне плиз зачем этот дмитро димитрий вечно постит всякую шнягу?
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Сек...* рускачелюстниє * бісяться ..То добре .
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ну да, на нас порохоботов портрет Степана Андреевича действует как крест и святая вода на вампиров Майже 80 тисяч жителів Луганщини вже три дні залишаються без води через борги за електроенергію, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5911
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\ затериая многоходовочка ахметки,водоканал чей ? ахметки как и все что есть в УКРАИНЕ ВСЕ АХМЕТОВА,ОН ОТКЛ ВОДУ И ГОВОРИТ ШО ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЗЕ, так как раньше такого никогда не было и виноват ЗЕ , накручивает всех против ЗЕ и продолжает дальше иметь свой навар.
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Так местное население так и будет винить во всем Зелленского, Киев, биндер с ЗУ, но не дадагого Ринатушку Леонидовича - это все происки его личных врагов у него за спиной!!!
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Беззубий маргінал бостууга ти отримуєш задоволення на пляшці?
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ну 73% вода в принципі не потрібна. Їх і уріна задовольнить, яка завше л"ється з каналу Г+Г Майже 80 тисяч жителів Луганщини вже три дні залишаються без води через борги за електроенергію, - ДСНС - Цензор.НЕТ 966
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Місцева влада (бачили очі, кого вибирали) яка на 2/3 оппоблок робить все можливе для дискредитації центральної влади. А чого мовчить Ахметка - спиши борги "кормільцям", благо Донбас по факту його власність і будуть цілувати не тільки ззаду. По-друге - а нах..... потрібні контори при Генпрокуратурі, які не можуть відслідкувати елементарні банківські операції, хоча зарплати одного їхнього чиновника достатньо для погашення всіх боргів "Лисичанскводоканала"
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Водоснабжение население - это всегда была стратегической задачей государства, а объекты режимные и должны быть под вооруженной охраной (ибо совершить диверсию и массовое заражение или отравление будет несложно), другой вопрос в менеджменте такими объектами, управленцев гнать в шею надо (раз не справляются со своими обязанностями), а если водоснабжение приватизировали и отдали в частные руки, то это не просто халатность, а преступление!
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Я уверен, 73% из них голосовали за Наркомана, остальные - за рыгов. Поэтому - нас рать!
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Ну так, мимоходом, Лисичанск контролирует Украина
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Как хорошо, что у нас своя скважина и септик. Да, менять самим надо, и яму выкачивать, зато свое.
В квартире как вспомню, так вздрогну. Стояк прорвало, сантехника фиг нарисуешь, потом пришел, кран латунный 50 мм цена https://santehkomplekt.ua/krany-latunnye-du50/ в два раза выше, чем в магазине, "а разводной ключ у вас есть?". Только и пользы, что воду в подвале перекрыл. Соседи были очень рады.
В данной ситуации я сочувствую тем людям, которые платили и всё равно теперь сидят без воды.
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