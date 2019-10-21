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 За кордоном
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Все про:ВМС (439) США (5682) лазерна зброя (3)

 На корабель ВМС США встановлять перший бойовий лазер, здатний уражати невеликі судна і безпілотники

Бойовий лазер доставлено в Сан-Дієго, де його незабаром встановлюватимуть на десантний корабель USS Portland.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє видання The Drive.

Повідомляється, що лазер, потужність променя якого сягає 150 кВт, стане першим подібним пристроєм на кораблях ВМС США.

Корпорація Northrop Grumman виграла контракт на виробництво бойового лазера ще у 2015 році. У 2018 році, коли USS Portland вводили в дію, вже було відомо, що перший дослідний зразок встановлять саме на цьому кораблі.

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За допомогою лазера можна буде уражати невеликі судна, а також безпілотні апарати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154872
 
   
 Топ коментарі
 
А запоребриком судя по всему начнут на кораблики устанавливать весла😂😂
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хуйлу срочно рисовать мультик про то, как робот фёдор отражает боевой лазарь
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А запоребриком судя по всему начнут на кораблики устанавливать весла😂😂
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У кацапов есть атомная подлодка "Мухосрань" "Рязань" с 40-летними ракетами Р-29Р, одна из которых на недавних учениях под руководством ***** не захотела запускаться. Дрожи, Америка.
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прочитал по фрейду "дрочи" америка ))
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Прицел - Воронеж и ракета взлетает даже без команды.
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А вот Владимир Владимирович на днях анонсировал суперпупер новое оружие, которого нет ни у кого ни на этом свете, ни на том..Но никому не показал, а только хитро прищурил свои и так прищуренные глазки.. Глыба, а не человек! На корабель ВМС США встановлять перший бойовий лазер, здатний уражати невеликі судна і безпілотники - Цензор.НЕТ 352
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После высмеянных прошлых анонсов уже стесняется хвастатся вундервафлями
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похоже начинается новая гонка вооружений, как после создания ЯО в прошлом веке.
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Только штатам гоняться не с кем, сами с собой разве что могут.
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почему не с кем? Китай, Япония, Европейские государства. хватит конкурентов.
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Да, только им это не нужно, разве что Китаю
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в прошлую гонку вооружений тоже никому не нужно было...
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***** срочно рисовать мультик про то, как робот фёдор отражает боевой лазарь
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точно украли чертежи у великих рузских ученых американские шпионы
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На россии уже готовят научно-популярную телепередачу о том, что первый лазер в мире изобрел в 17-ом веке житель Воронежа Иван Иванович Иванов.
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Первый в мире лазер уже приписали к Архимеду. Опоздал "житель Воронежа Иван Иванович Иванов" На корабель ВМС США встановлять перший бойовий лазер, здатний уражати невеликі судна і безпілотники - Цензор.НЕТ 5784
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А как тебе то шо Архимедов был русским, а? На корабель ВМС США встановлять перший бойовий лазер, здатний уражати невеликі судна і безпілотники - Цензор.НЕТ 4538
шах и мат.
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а если беспилотник обвешать катафотами ?
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По заданию мудрого Владимира Владимировича ассиметричный ответ уже готовится в недрах студии «Союзмультфильм».
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А траектория луча предсказуемая?
Кривизна земли не помеха!
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Не порядок! не порядок!!! Рассея что малчим?! Давай догоняй! Где новая разработка бластеров фалоимитаторов?
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Не, ну разработани то разработани, а на озброєння вони вже поступили в пабедоносную?
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Возможно и поступили... И призваны заменить бутылки, без которых руззге воины жить не могут! На корабель ВМС США встановлять перший бойовий лазер, здатний уражати невеликі судна і безпілотники - Цензор.НЕТ 7305
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Пока только один такой, только размером поменьше, у рабсиян есть. Это их Главнокомандующий.
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Ну вот и читай фантастику
Сперли у инженера Гарина
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Идея Рейгана (СОИ) размещать боевые лазеры на околоземной орбите и сбивать ими кацапские ядерные боеголовки была правильной и необходимой, а установка боевых лазеров на самолеты закрыло бы окончательно проблему с низколетящими крылатыми ракетами и изменяющими постоянно свою траекторию (от луча не увернется все равно, не хватит скорости))! Жаль, что не была реализована СОИ, сейчас бы кацапское яо никому (кроме них самих) не представляло бы угрозы и лишило бы ымперцев единственного козыря для шантажа и вымогательств!
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В те годы за счет низкого на тот момент развития соответствующих технологий система вышла бы слишком громоздкой и запредельно дорогой. Сейчас с учетом развития НТП, возможностью массового запуска орбитальных спутников (привет Илон Маск!), не удивлюсь если к этой концепции и впрямь вернутся.
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Кинетические спутники-перехватчики

На корабель ВМС США встановлять перший бойовий лазер, здатний уражати невеликі судна і безпілотники - Цензор.НЕТ 5091


Спутник-перехватчик программы «Бриллиантовая галька» (художественное изображение)
В ноябре 1986 года было выдвинуто предложение сделать основным компонентом СОИ миниатюрные спутники-перехватчики, поражающие цели кинетическим ударом при прямом столкновении. Тысячи таких крошечных сателлитов могли быть выведены заранее на орбиту, и в нужный момент - нацелиться на взлетающие ракеты или боеголовки и столкнуться с ними.
Проект «Бриллиантовая галька» (англ. Briliant Pebbles) предусматривал вывод на околоземную орбиту системы из более чем 4000 миниатюрных спутников, оснащённых самостоятельной лидарной системой наведения. Спутники должны были наводиться на поднимающиеся из атмосферы баллистические ракеты, и поражать их лобовым столкновением на встречном курсе. Удар 14-килограммового аппарата при скорости сближения порядка 10-15 км/с гарантировал полное уничтожение ракеты или боеголовки неприятеля.
Основным преимуществом системы была её практически полная неуязвимость для превентивного удара противника. Система состояла из тысяч крошечных спутников, разнесённых на десятки и сотни километров друг от друга. Принимая во внимание сложность отслеживания столь небольших объектов, противник физически не мог уничтожить за разумное время значительное их число: пополнить же потери можно было достаточно быстро. Стандартные методы ослепления и нарушения работы системы помехами также не были бы эффективны ввиду значительного количества сателлитов и отсутствия интеграции системы в иные компоненты СОИ.
Система «Бриллиантовая галька» рассматривалась как наиболее перспективная часть СОИ, так как была основана исключительно на доступных технологиях и не требовала никаких фундаментальных исследовательских программ для реализации. При этом потенциальная эффективность спутников-перехватчиков была бы весьма высока, и они могли поражать любой тип движущихся в космическом пространстве целей. Тем не менее, как и иные компоненты СОИ, «Бриллиантовая галька» не была реализована, и программа была закрыта в 1994 году. Во время войны в Персидском Заливе, ряд военных аналитиков считало, что даже частичное развёртывание «Бриллиантовой гальки» могло бы полностью нейтрализовать урон, наносимый иракскими баллистическими ракетами типа «Скад».
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Сколько времени надо было разогнаться 14 килограммовому аппарату до скорости 10-15 км/с??? Учитывая что для разгона до 5 км/с в невесомости, массы топлива должно быть в 7 раз больше массы нагрузки. Инерционность в космосе еще никто не отменял.
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