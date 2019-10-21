 На корабель ВМС США встановлять перший бойовий лазер, здатний уражати невеликі судна і безпілотники

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє видання The Drive.
Повідомляється, що лазер, потужність променя якого сягає 150 кВт, стане першим подібним пристроєм на кораблях ВМС США.
Корпорація Northrop Grumman виграла контракт на виробництво бойового лазера ще у 2015 році. У 2018 році, коли USS Portland вводили в дію, вже було відомо, що перший дослідний зразок встановлять саме на цьому кораблі.
За допомогою лазера можна буде уражати невеликі судна, а також безпілотні апарати.
невидимки для РЛС..
"Мухосрань""Рязань" с 40-летними ракетами Р-29Р, одна из которых на недавних учениях под руководством ***** не захотела запускаться. Дрожи, Америка.
шах и мат.
Кривизна земли не помеха!
Сперли у инженера Гарина
Спутник-перехватчик программы «Бриллиантовая галька» (художественное изображение)
В ноябре 1986 года было выдвинуто предложение сделать основным компонентом СОИ миниатюрные спутники-перехватчики, поражающие цели кинетическим ударом при прямом столкновении. Тысячи таких крошечных сателлитов могли быть выведены заранее на орбиту, и в нужный момент - нацелиться на взлетающие ракеты или боеголовки и столкнуться с ними.
Проект «Бриллиантовая галька» (англ. Briliant Pebbles) предусматривал вывод на околоземную орбиту системы из более чем 4000 миниатюрных спутников, оснащённых самостоятельной лидарной системой наведения. Спутники должны были наводиться на поднимающиеся из атмосферы баллистические ракеты, и поражать их лобовым столкновением на встречном курсе. Удар 14-килограммового аппарата при скорости сближения порядка 10-15 км/с гарантировал полное уничтожение ракеты или боеголовки неприятеля.
Основным преимуществом системы была её практически полная неуязвимость для превентивного удара противника. Система состояла из тысяч крошечных спутников, разнесённых на десятки и сотни километров друг от друга. Принимая во внимание сложность отслеживания столь небольших объектов, противник физически не мог уничтожить за разумное время значительное их число: пополнить же потери можно было достаточно быстро. Стандартные методы ослепления и нарушения работы системы помехами также не были бы эффективны ввиду значительного количества сателлитов и отсутствия интеграции системы в иные компоненты СОИ.
Система «Бриллиантовая галька» рассматривалась как наиболее перспективная часть СОИ, так как была основана исключительно на доступных технологиях и не требовала никаких фундаментальных исследовательских программ для реализации. При этом потенциальная эффективность спутников-перехватчиков была бы весьма высока, и они могли поражать любой тип движущихся в космическом пространстве целей. Тем не менее, как и иные компоненты СОИ, «Бриллиантовая галька» не была реализована, и программа была закрыта в 1994 году. Во время войны в Персидском Заливе, ряд военных аналитиков считало, что даже частичное развёртывание «Бриллиантовой гальки» могло бы полностью нейтрализовать урон, наносимый иракскими баллистическими ракетами типа «Скад».