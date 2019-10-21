 "Ми на межі економічного прориву", - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.
"Повернувся зі США в Україну. Тут краще. Я люблю Київ, я люблю Україну.
Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося в усіх зустрічах у США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з цікавістю дивляться на Україну, і всі визнають спроможність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитись і точно переконатись", - написав він.
Милованов виокремив чотири напрямки, які цікавлять людей і бізнес за кордоном:
- Наскільки самостійно новий уряд ухвалює рішення і чи немає тіньового уряду, який вступає в гру в критичні моменти.
2. Чи відбудеться судова реформа та реформа правоохоронних органів і чи не залишаться вони підконтрольні новій владі та спеціальним інтересам, як відбувалось завжди.
3. Наскільки серйозно нова влада збирається боротись з власниками банків, які нанесли збитки платникам податків та клієнтам банків.
4. Чи однакові правила гри для всіх. Включно з питанням, чи відбудеться демонополізація і деолігархізація України і чи всі олігархи будуть грати за однаковими правилами.
"Я завірив всіх у позитивних відповідях на ці чотири питання. Але люди хочуть почекати і переконатись, що це справді так. Якщо ми переконаємо світ, то Україна почне швидко розвиватись, нас заллють інвестиціями, а ми нарешті станемо успішним. Шанс такий у нас є", - резюмував міністр економіки.
Нагадаємо, раніше Милованов повідомив, що місія МВФ, яка через два-три тижні прибуде до Києва, планує зосередитися на вивченні, зокрема, питань бюджету України на 2020 рік, земельної реформи та гарантій послідовності з боку нового уряду.
"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - резюмировал министр экономики. Источник: https://censor.net.ua/n3154870 .
"Палала хата"
уже дагаварился милаван про пакупку милиардатон угля в штатах.
и милиарда гамбургеров у амербизнисменов.
давольные остались амербизнисы
ахаха
Собрание в колхозе.
Старый колхозник говорит:
Со старым председателем наш колхоз стоял на краю пропасти
С приходом нового председателя наш колхоз сделал большой шаг вперёд...
Вам же, балбесам, написали - есть 4 условия, выполнение которых сделает Украину привлекательной для инвесторов.
Есть возражения по сути?
"и будут ли олигархи играть по одинаковым правилам"
Источник: https://censor.net.ua/n3154870
А то как же. Только каждый - "в свои ворота".
Если олигархи российские - уголовники, то олигархи украинские - очень тупенькие.
Почему тупенькие? А потому, что на чужих ошибках не учатся.
Кому давали самые длинные тюремные сроки китайские коммунисты, после того, как оккупировали Тибет? Разве буддийским монахам? Нет, тибетской аристократии. И если гос. чиновник самого низшего разряда (а гос. служащие были из аристократических семейств) ни за что, ни про что отсидел 15(!) лет, то сколько же дадут олигархам мышебратья?
А что мышебратья делают с "договорняками" показывет их подпись на Будапешском Меморандуме.