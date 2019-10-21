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 Економіка
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Все про:економіка (301) Милованов Тимофій (33)

 "Ми на межі економічного прориву", - Милованов

Україна має шанс здійснити економічний прорив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"Повернувся зі США в Україну. Тут краще. Я люблю Київ, я люблю Україну.

Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося в усіх зустрічах у США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з цікавістю дивляться на Україну, і всі визнають спроможність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитись і точно переконатись", - написав він.

Милованов виокремив чотири напрямки, які цікавлять людей і бізнес за кордоном:

  1. Наскільки самостійно новий уряд ухвалює рішення і чи немає тіньового уряду, який вступає в гру в критичні моменти.
    2. Чи відбудеться судова реформа та реформа правоохоронних органів і чи не залишаться вони підконтрольні новій владі та спеціальним інтересам, як відбувалось завжди.
    3. Наскільки серйозно нова влада збирається боротись з власниками банків, які нанесли збитки платникам податків та клієнтам банків.
    4. Чи однакові правила гри для всіх. Включно з питанням, чи відбудеться демонополізація і деолігархізація України і чи всі олігархи будуть грати за однаковими правилами.

"Я завірив всіх у позитивних відповідях на ці чотири питання. Але люди хочуть почекати і переконатись, що це справді так. Якщо ми переконаємо світ, то Україна почне швидко розвиватись, нас заллють інвестиціями, а ми нарешті станемо успішним. Шанс такий у нас є", - резюмував міністр економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов перерахував підприємства, які мають залишитися в держвласності і назвав цілі приватизації

Нагадаємо, раніше Милованов повідомив, що місія МВФ, яка через два-три тижні прибуде до Києва, планує зосередитися на вивченні, зокрема, питань бюджету України на 2020 рік, земельної реформи та гарантій послідовності з боку нового уряду.

Ми на межі економічного прориву, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154870
 
   
 Топ коментарі
 
В Днепре закрывают один из крупнейших металлургических заводов в стране, знаменитую "Петровку" (завод им. Петровского). Людей собираются везти в Киев, касками стучать. Лучше бы себе по пустым макитрам постучали. Дебилы бля...
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Скоро до ЮМЗ очередь дойдет. Зп за апрель еще не выдали.
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Ведь указал условие, когда начнется прорыв. Прочитал заголовок- осудил, судя по комментам.
"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - резюмировал министр экономики. Источник: https://censor.net.ua/n3154870 .
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Учитывая, как крупные инвесторы тикают из Украины, то скорее ждет экономический нарыв.
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Петя-раша боты прорыв к вам не относится - бомжи шлюшки нищеброды и предатели Украины вы! ))))) Молитесь на своего петю и путю лошье )))
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Ето всьо курітєльниє смєсі. Отсєль і прорив у Мієлофонова в одном мєстє
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...интересно, чего вкурил этот экономист 3-го тысячелетия в той Гамерике, шо так будку снесло "Ми на межі економічного прориву", - Милованов - Цензор.НЕТ 2859 ... какие инвеститции кто сюда заведет теперь, когда весь запад еще весной понял, что за 73% дебильных папуасов здесь обитает, дай Бог кредиты бы дали какие, иначе вашше кырдык..
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А 95-й квартал убил все надежды. "Ми на межі економічного прориву", - Милованов - Цензор.НЕТ 4132
"Палала хата"
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"Мы на грани экономического прорыва", - Милованов



уже дагаварился милаван про пакупку милиардатон угля в штатах.

и милиарда гамбургеров у амербизнисменов.

давольные остались амербизнисы

ахаха




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"Мы на грани экономического прорыва" угу Нью Васюки
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Послушайте, Милованов, хватит популизма, надоело по горло. Будет прорыв - скажете. Но его НЕ БУДЕТ! Пока мы не видим даже его предпосылок, оснований для него. Нет ключевых реформ, прежде всего, Налоговой. Вернее есть "реформы", благодаря которым останавливаются предприятия - главные налогоплательщики страны и свои офисы переводят в соседние страны. Крупный же бизнес как не платил, так и не платит должные налоги. Пока вы не наведете порядок с ним, ваш результат пока отрицательный Оффшоры не закрыты. Обнал не закрыт. Налоги и пошлины суммарные - неразумно большие и их не будут вам платить, как бы вы не бегали по передачам, от них будут уходить. О чем вы говорите, вообще? На кого это рассчитано?
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я в шоці,яким тебе бути дібілом щоб проголусувати за Зеленського,це ******* мені на голову це не налазить,що має бути в голові у людини щоб таке витворити,це як страшний сон взнати що у твоїй країні живе 73 відсотка повних довбойобів
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Цікаво те, що слова накштал - "*******", "довбойоб" та ін., використовують саме ті, хто за нього не голосував.
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И вот такие дебилы собираются торговать украинской землей.
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милованову пора переехать в дурдом для лечения.
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Вспомнился старый старый Советский анекдот(не сочтите за сепара)
Собрание в колхозе.
Старый колхозник говорит:
Со старым председателем наш колхоз стоял на краю пропасти
С приходом нового председателя наш колхоз сделал большой шаг вперёд...
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Эта бездарь собирается прорыв сделать на продаже госпредприятий и земли! Вали нах... назад в америку соросовский выкормыш!
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На грани грандиозного шухера если на разпродаже страны будет облом то все прапало шеф.
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Ещё лет 50-100, и возможно, чудо произойдёт...Но для этого, нужно специальную космическую программу осуществить. Всё самое крупное ворьё Украины, на другую планету отправить.. "Ми на межі економічного прориву", - Милованов - Цензор.НЕТ 5485
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А ви не знаєте, що курить цей "високоповажний" зебілоїд?
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Ну народ.....
Вам же, балбесам, написали - есть 4 условия, выполнение которых сделает Украину привлекательной для инвесторов.
Есть возражения по сути?
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Это точно, скоро "прорвет" и будет очень-очень грязно.

"и будут ли олигархи играть по одинаковым правилам"
Источник: https://censor.net.ua/n3154870

А то как же. Только каждый - "в свои ворота".
Если олигархи российские - уголовники, то олигархи украинские - очень тупенькие.
Почему тупенькие? А потому, что на чужих ошибках не учатся.
Кому давали самые длинные тюремные сроки китайские коммунисты, после того, как оккупировали Тибет? Разве буддийским монахам? Нет, тибетской аристократии. И если гос. чиновник самого низшего разряда (а гос. служащие были из аристократических семейств) ни за что, ни про что отсидел 15(!) лет, то сколько же дадут олигархам мышебратья? "Ми на межі економічного прориву", - Милованов - Цензор.НЕТ 8032
А что мышебратья делают с "договорняками" показывет их подпись на Будапешском Меморандуме.
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