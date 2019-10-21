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 Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

20 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

- поблизу Богданівки з напрямку Петрівського - зі стрілецької зброї;
- біля Водяного на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Павлополя, Пищевика та Невельського - з великокаліберних кулеметів;
- біля Пісків - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новомихайлівки - зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;
- біля Славного - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, та автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли:

- поблизу Кримського - з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Золотого-4 - з автоматичних станкових гранатометів;
- біля Оріхового - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр. ВIДЕО

"За минулу добу внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- біля Водяного на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Пищевика - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських сил з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів неподалік від Попасної.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154869
 
 
 Топ коментарі
 
Какие боевики? Та сторона, так вроде правильно. Люди с другим мнением. Нужно прекратить постреливать...

Может это они отводят, просто техника гремит, а ЗЕбилы?
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Добре, якщо так.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі !!!
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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Какие боевики? Та сторона, так вроде правильно. Люди с другим мнением. Нужно прекратить постреливать...

Может это они отводят, просто техника гремит, а ЗЕбилы?
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добкін взагалі не соромлячись, прирівняв наших ветеранів до терористів.
слава зе !
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Маємо ж міністра оборони і Головного командувача , нє? Штаб, РНБО...Чи це все, господи прости - пусте?
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Добре, якщо так.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горить у пеклі москалі !!!
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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Устойчівоє перемиріє достігнуто і Напольйон подався на гастролі до Іпонії.
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Втрат немає - головне......
Сподіваюсь, що так воно і є........
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брехня...преЗЕдент казав шо абстрелив немае и ваабще там наши люды як воны можуть па свааим пулять??
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