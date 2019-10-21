 Мені соромно за хор імені Верьовки, - міністр культури Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95"

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вибачте, Валеріє Олексіївно, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки", - написав він.
Нагадаємо, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Уперед. Аудит в Нацбанке во времена Гонтаревой. И куда, на какие острова "уехало" "РИФИНАНИНСИРОВАНИЕ".
Крапка.
ПС. Я это должен делать? Или НАБУ или кто там СБУ?
Почему не делают? У нас тюрем мало ... с ВИП камерами.
Со старой,пропитой лондонской ******
жлобы не мы, мы не жлобы.... начала ликнепа
5 лет КРЫШЕВАЛ КОРРУПЦИЮ
СОЗДАВАЛ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОЛИГАРХАМ НЕ ЗАМЕЧАЯ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ РОТТЕРДАМ+ ФРАНКФУРТ+
СПОСОБСТВОВАВШИЙ СКУПКЕ АХМЕТОВЫМ ПОЧТИ ВСЕХ ОБЛЭНЕРГО В УКРАИНЕ, БЕСПРЕДЕЛУ ОБЛГАЗОВ ФИРТАША..........
ДОПУСТИЛ ТРАГЕДИИ ИЛОВАЙЦЕВСКОГО и ДЕБАЛЬЦЕВСКОГО КОТЛОВ
НЕОБОСНОВАННО ПОДНИМАЛИСЬ ЦЕНЫ НА ГАЗ и ТАРИФЫ ЖКХ
НА 300% ОПУСТИЛ КУРС ГРИВНЫ К ДОЛЛАРУ
А САМ ТОЛЬКО ЗА 2018 год УВЕЛИЧИЛ СВОЙ КАПИТАЛ НА 82%
В ТО ВРЕМЯ КАК ПРОСТОЙ НАРОД ВЫНУЖДЕН БРОСАТЬ СЕМЬИ ЕХАТЬ НА ЗАРАБОТКИ ЗА ГРАНИЦУ
А СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В МИРЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ.
У этого дна нет дна!
СМИНЛП- и прочие полит- технологии…
Разом із какао-садом...
Збиткуються супостати...
Вдавить би їх шоколадом!!!
Дивитися слід у корінь!
ХТО НАПИСАВ ТЕКСТ? ХТО СЦЕНАРИСТ?
СЦЕНАРИСТА В СТУДІЮ!
ЧОМУ НІ ХТО НЕ ЗАЦІКАВИВЯ СЦЕНАРИСТОМ, А КИНУЛИСЯ ТРІПАТИ ВИКОНАВЦІВ?
ХТО ПИСАВ СЦЕНАРІЙ? ХТО ПИСАВ ДИБІЛЬНИЙ ТЕКСТ?
Т.е. за тех, кто эту *уйню придумал тебе не стыдно?
Это дно мусорного бака. Мы Ска
брезовубееву называем "сливным бачком", а свои доморощенные "юмористы" у нас - похлеще этой скудоумной мерзости...