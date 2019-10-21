EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  40063  668
Матеріали за темою:
Все про:Квартал-95 (35) підпал (267) Гонтарева (346) Бородянський Володимир (15)

 Мені соромно за хор імені Верьовки, - міністр культури Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95"

Міністр культури Володимир Бородянський вибачився перед колишньою очільницею Нацбанку за пісню "Кварталу 95".

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вибачте, Валеріє Олексіївно, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насміхання над горем неможливо уявити в цивілізованому суспільстві, - Гонтарева про номер "Кварталу 95"

Мені соромно за хор імені Верьовки, - міністр культури Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт Кварталу 95 01

Нагадаємо, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154867
 
   
 Топ коментарі
 
Квартал нічим здивувати вже не може. Якби заспівав тільки він, ніхто б і уваги не звернув. Але мета була спаскудити національну українську гордість, Хор ім. Верьовки, і це змогла таки кошерна шобла, якій народ-ідіот довірив долю України. Цей продавшийся Хор вже не має права співати ні Гімн, ні Реве та й стогне, ні інші пісні, бо забруднить і їх. За Авдієвського таке не могло б трапитись.
 показати весь коментар
 
Действительно! вопрос где он набрал эти 73% дебилов...
 показати весь коментар
 
Трепло кукурузное, а шо там ваш недоросль, уже поднял зарплаты учителям? Или может коммуналку снизил? Или сидит кто-то? Какие же вы жалкие дебилы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 7 з 7
<<<1 2 3 4 5 6 7
 
в вашем понимании все украинцы - быдло, только воры и коррупционеры по-вашему ылита
 показати весь коментар
 
 
пздц. Украина превратилась в страну тупого улюлюкающего быдла. Это уже не "дно пробито", это просто пздц.
 показати весь коментар
 
 
А вот эти все господа-товарищи, многократно ограбившие сорокамиллионную страну, они и в самом деле рассчитывают на какое-то сочувствие от народа, в случае чего? Они, что так и не поняли, что они сделали со страной и с народом?
 показати весь коментар
 
 
"Згоріти від стида" повинні кошевой, кожна солістка хору , а також глядачи говношоу-95. Це не гумор. Це "заказуха коломойского".
 показати весь коментар
 
 
Когда 95 Квартал превращается в слуг ранее беглого олигарха - это днище. Выпускать номер и приглашать целый хор чтобы публично поглумиться над горем другого человека (Гонтарева при всех своих недостатках в первую очередь человек и женщина) - это стыд позор. Так поступают на росии/кацапстане, но не в цивилизованных странах. 95 квартал - вы не Украинцы, вы малоросы с рабской ментальностью и президент ваш такой же.
 показати весь коментар
 
 
ой, пострадала несчасна Лерочка, так постраждала. 90% населення України хотіло б замість неї так постраждати.
 показати весь коментар
 
 
Спалить Лысому, Зе и Бене дома! А мы посмеемся и споем!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот и активизировались порохоботы! Валерочку Гонтареву им **** жалко! А народ Украины который она со своим дружаней Порохом обокрала не жалко? Порохобот Бородянский, а что же ты за хор им Веревки вспомнил, когда они с твоего дружка Петю и его подельницу Валерку потролили, а не тогда когда они у тебя повысить им зарплату просили?
 показати весь коментар
 
 
В каждой шутке есть доля правды.
Уперед. Аудит в Нацбанке во времена Гонтаревой. И куда, на какие острова "уехало" "РИФИНАНИНСИРОВАНИЕ".
Крапка.
ПС. Я это должен делать? Или НАБУ или кто там СБУ?
Почему не делают? У нас тюрем мало ... с ВИП камерами.
 показати весь коментар
 
 
Стыдно ему,да пошел ты на х....,вместе с
Со старой,пропитой лондонской ******
 показати весь коментар
 
 
а теперь стань перед зеркалом, посмотри на себя и повтори еще раз то, что ты сказал Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 786
 показати весь коментар
 
 
Желаю, чтоб тебе спалили батьковскую хату и что ты безграмотный хохол запоёшь. Смеется тот т смеётся оледеним.
 показати весь коментар
 
 
На Лерку так наїхала машина що вона три роки буде ще гіпс на палі ноги носити.
 показати весь коментар
 
 
Характерно, что в отличие соевых дебилов-моралистов, обычные украинцы, сидевшие в зале, восприняли номер весьма благосклонно, справедливо полагая что вор должен сидеть в тюрьме, а не скрываться от правосудия в Лондоне
 показати весь коментар
 
 
"обычные украинцы, сидевшие в зале"

жлобы не мы, мы не жлобы.... начала ликнепа Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 2317
 показати весь коментар
 
 
А ЗА шо извеняться при Гонторевой на разнице в курсе доллара каждый , я повторяю каждый Украинец потерял деньги , при попустительстве этуй (уки нас всех ограбили Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 7433 Так почему я не могу посмеяться за ее счет Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 7433 Тем более , что поджог и аварию в Лондоне она инсценировала Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 7433 Ее место на нарах рядом со Свинарчуком- Гладковским Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 7433
 показати весь коментар
 
 
Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 8868 dd13 До тебя не доходит , что твоя Лерочка ограбила всех Украинцев Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 9030
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ПОРХАТОБОТ Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 8140 А ПОЧЕМУ НЕ С ВАЛЬЦМАНА КОТОРЫЙ

5 лет КРЫШЕВАЛ КОРРУПЦИЮ

СОЗДАВАЛ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОЛИГАРХАМ НЕ ЗАМЕЧАЯ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ РОТТЕРДАМ+ ФРАНКФУРТ+

СПОСОБСТВОВАВШИЙ СКУПКЕ АХМЕТОВЫМ ПОЧТИ ВСЕХ ОБЛЭНЕРГО В УКРАИНЕ, БЕСПРЕДЕЛУ ОБЛГАЗОВ ФИРТАША..........
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ГЕНОЦИДИЛ ПЕНСИОНЕРОВ

ДОПУСТИЛ ТРАГЕДИИ ИЛОВАЙЦЕВСКОГО и ДЕБАЛЬЦЕВСКОГО КОТЛОВ

НЕОБОСНОВАННО ПОДНИМАЛИСЬ ЦЕНЫ НА ГАЗ и ТАРИФЫ ЖКХ

НА 300% ОПУСТИЛ КУРС ГРИВНЫ К ДОЛЛАРУ

А САМ ТОЛЬКО ЗА 2018 год УВЕЛИЧИЛ СВОЙ КАПИТАЛ НА 82%

В ТО ВРЕМЯ КАК ПРОСТОЙ НАРОД ВЫНУЖДЕН БРОСАТЬ СЕМЬИ ЕХАТЬ НА ЗАРАБОТКИ ЗА ГРАНИЦУ

А СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В МИРЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ.
 показати весь коментар
 
 
так и начинала бы твоя горемычная гонтариха с бени и ахметки...так нет, они за счет обычных людей свои проблемы порешали...и неплохо так для себя порешали...
 показати весь коментар
 
 
Хор " Вірьовки" обгидився, факт. Та хто ж наштовхнув їх на цю ганьбу? Кажуть, що Вовочка особисто вичитує сценарії виступів і дає "добро"
 показати весь коментар
 
 
Хор Верьовки молодец и настоящий талант. А ганьба воровке Гонтаревой и ее шоколадному пахану.
 показати весь коментар
 
 
Хор талант, голоси пречудові, та мізки і гідність відсутні. Лондонський суд довів, що Порох та Гонтарева захистили Україну від обкрадання Коломойським. А які у вас з докази? Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 440
 показати весь коментар
 
 
Я из Днепра и в 2014 году видел как Коломойский в городе гнид , бегающих с кацапскими флагами , по центральному проспекту передавил. Низкий поклон ему за это. А шоколадная мразь с Леркой - Облигацией обворовали всю страну и меня лично . И о какой защите вы там херню несете ?
 показати весь коментар
 
 
Ни кто не возражает против вашего поклона. Только не надо обвинять Коломойского в патриотизме. Совпали интересы олигарха и государства - вот и все что было. И в этом нет ничего плохого.
 показати весь коментар
 
 
Как и положено любому бизнесу - покинуть зону боевых действий, это страх и неуверенность в том что независимая власть будет существовать, а будет домбабве с лугандонией.
 показати весь коментар
 
Це виправдовує крадіжку людських грошей? Лондонський суд довід, що саме це робив Коломойський
 показати весь коментар
 
 
Квартал - *уки конченные во главе с Зебобиком.
 показати весь коментар
 
 
Уже забыли их "шутки" про эбонитовые палочки на Майдане?
У этого дна нет дна!
 показати весь коментар
 
Именно благодаря тому, что у нашего народа мозг «включается» только на скандалы, очень легко можно создать для этого/такого народа параллельную реальность. В которой народ - уже не думает ни о войне, ни о наказании тех, кто его ограбил, ни о своей бедности, а, - к примеру, - очень «негодует» по поводу какого-нибудь квартала 95/хора имени Веревки… Вот так и работают СМИ НЛП- и прочие полит- технологии…
 показати весь коментар
 
 
Я вам больше скажу, о войне уже давно не думают 73% - все мысли о том, как их ограбили. Вы правильно все понимаете, но к сожалению не до конца осознаете, что "шоколадный барыга" - это именно это самое ЛНП.
 показати весь коментар
 
 
Радість зебілів передбачувана, Квартал своїм низкопробним гівногумором не здивував (це ж не над ЗеМоньою і Беньою жартувати) - з ними давно все ясно. Питання лише до хору: ця ганьба того варта? Хоч баблішка нормально Беня дав?
 показати весь коментар
 
 
Перед кем извиняться ? Перед воровкой , которая с главным паханом разворовала всю страну ? Да этот сожженный дом с машиной для нее как грязь из под ногтя. На украденные деньги она таких тысячу построит. А 95 квартал молодцы, таких мразей как Гонтарева надо в навозе публично валять.
 показати весь коментар
 
 
Да, помню, до Порошенко и Гонтаревой была просто квитуча краина - наши пенсионеры осаждали Лас-Вегас. Все разворовали....
 показати весь коментар
 
Лично у меня была цветущая жизнь , а теперь прозябание и плевал я на Гонтареву и барыгу шоколадную. Желаю им той жизни которую они нам создали.
 показати весь коментар
 
 
БРАВО!! хор Верёвки!! потуже затягивайте петлю на горле мафии Гонтаревой-Потроха!!
 показати весь коментар
 
 
Жалюгідне враження справляє міністр, що так улесливо прогинається перед екс-поршенківською видрою!
 показати весь коментар
 
 
Згоріла остання хата
Разом із какао-садом...
Збиткуються супостати...
Вдавить би їх шоколадом!!!
 показати весь коментар
 
 
Зато на первых страницах кому надо прогнулись. Они потом не читают. Нагадили и ладно.
 показати весь коментар
 
Горіть в пеклі тій що зробила 2/3 людських заощаджень
 показати весь коментар
 
 
Если при пожаре дома Гонтаревой было несколько очагов возгорание, то ясно что их заложили заранее. А заложили те кто имел доступ внутрь дома. Ясно чьи это были люди. Так что не за что было извиняться. Одна шайка-лейка
 показати весь коментар
 
 
Довбонуті ушльопки з 95 кварту...від яких головних подій ви тепер народ відволікаєте, суки.. ???
 показати весь коментар
 
 
До речі, мені соромно. я теж частково повівся.
Дивитися слід у корінь!
ХТО НАПИСАВ ТЕКСТ? ХТО СЦЕНАРИСТ?
СЦЕНАРИСТА В СТУДІЮ!
ЧОМУ НІ ХТО НЕ ЗАЦІКАВИВЯ СЦЕНАРИСТОМ, А КИНУЛИСЯ ТРІПАТИ ВИКОНАВЦІВ?

ХТО ПИСАВ СЦЕНАРІЙ? ХТО ПИСАВ ДИБІЛЬНИЙ ТЕКСТ?
 показати весь коментар
 
Ни один порохоботик не спасобен спалить даже сарай а что уж там говорить про передовую и защиту от агрессора УКРАИНЫ а вот капитулировать - торговать с агрессором это петя-боты всегда за!
 показати весь коментар
 
 
Ось і скинула маску порохоботка цензора- Лерку Облігацію з героями АТО порівнюючи!Напевно Бог таки карає-захворіла раком за брехню,що в АТО з Леркою волонтерила та почуття гумору втратила!Але навіть із таких тут ніхто не сміється,а на повному серьйозі їм співає:"Шашлик від Лерки доїмо-до Петі в Козин підемо-палити хату будемо!"А свиней,що від чуми здохли-таки-так-спалюють,бо ліків людство від такої хвороби ще не придумало."Вкрав-би і втік"-це чума для таких поросенко лярв.Їх не шкода-нехай виздихають усі-мародери!
 показати весь коментар
 
 
"Мне стыдно за хор имени Веревки.."
Т.е. за тех, кто эту *уйню придумал тебе не стыдно?

Это дно мусорного бака. Мы Скабрезовубееву называем "сливным бачком", а свои доморощенные "юмористы" у нас - похлеще этой скудоумной мерзости...
 показати весь коментар
 
 
А чего стыдно то. Это был сеанс саморазоблачения: артисты показали себя какими они и есть. За денюшку готовы на что угодно, моральных тормозов и просто чистоплотности - 0
 показати весь коментар
 
 
Интересно по чём руководитель хора солисток в розницу продаёт?
 показати весь коментар
 
Когда хата сгорает у хороших людей,то вот их действительно жалко и больно, но почему я должен жалеть воровку и преступницу Леру Лондонскую,обокравшую всю страну вместе с Петром, залезшую в карман к каждому из нас..
 показати весь коментар
 
 
Молодцы 95 квартал и хор им.Веревки номер суперовый, не пойму почему парашеботы скулить начали.
 показати весь коментар
 
 
подумаешь хор им. Веревки. Культура нищая и споет и спляшет кому угодно и что угодно. Министр культуры бы лучше извинился перед артистами что не может обеспечить достойное финансирование. В 2013 торгаши -Гереги , они же депутаты рыгоаналы заказали Державному Академичному козацькому ансамблю "Козаки поділля" проспівати просто жахливий витвір під назвою .... Герега-центр - епіцентр))) і ніхто не вибачався, лише в інеті тролили
 показати весь коментар
 
Следующее выступление будет про пожар в "Токио-стар" в Одессе?
 показати весь коментар
 
Зелёнка окончательно опорохобрюхатился.Тьфу!Где он такие кадры берёт? Окромя Дубилета-дундук на дундуке сидит дундуком погоняет.Пенсионеры от них к НГвымрут.Ужатие бюджета приведёт к окончательной стагнации и вымиранию.Во всех странах пенсионеры -двигатели роста национальной экономики.
 показати весь коментар
 
А Зеленый прЗЕдент обязан извиниться за свой "Рошен," за все то, что ОН лично производил с ним до своего *** президентства ... Он же вычитывает их сценарии - поэтому и он в этом ГОВНОШОКОЛАДЕ под названием квартал -ПОЗОР!
 показати весь коментар
Сторінка 7 з 7
<<<1 2 3 4 5 6 7
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору