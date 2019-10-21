 Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95"

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вибачте, Валеріє Олексіївно, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки", - написав він.
Нагадаємо, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Найбільше обурення - це реакція залу! Сміх, аплодисменти... слів бракує.(((
Так худоба так само ржала з того кліпу де "затанцюєм москалів". Худобу обзивають салоїдами-геями, а вона рже. Чого тут дивуватись?
А заливающийся хохотом зал, от " шуток" про эбонитовые палочки , во время Майдана .
Народ у нас всё же очень глупый , он не понимает где можно смеяться , а где нельзя . .
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Дострокові президентські і парламентські.
КВАРТАЛ И ЗЕЛЕНСКИЙ - ЛУЧШИЕ!!!!!! ватоголовым, в сухарях на задницах - скулить продолжать сакралами
В контексте старой лекции пана Профессора про нарид, который так против коррупции, шо аж кюшать не может
"Коррупция - это не опухоль. Это такое свойство организма, типа наркозависимости... дело не в конкретном чиновнике, а в самой системе. Которая, впрочем, устраивает всех - как наркомана устраивает его состояние. Его ломка не устраивает. И пониженый социальный статус. А в остальном ему *******.
Ему не ******* только когда все вокруг наркоманы, такие же как и он. Например пилот самолета, который его везет в отпуск, или врач, который оперирует ему сердце, или бухгалтер, который ведет его отчетность по фирме. О-о-о! Тут с наркоманией надо бороться решительно. И наркоман оказывается в первых рядах борцов с наркоманией, шо само по себе уже шутка уровня "Вечернего квартала".
Так вот, самодеятельные борцы с коррупцией предлагают решительно карать симптомы, не меняя образа жизни. Продолжать блаженно торчать, ликвидируя ломку, как злостное проявление коррупции.." вспомнился момент из итальянского сериала "Спрут", отлично иллюстрирующий суть поста (видео).
Если кто не смотрел или забыл, то краткое содержание: в сицилийский городок приезжает абсолютно честный комиссар Каттани и начинает бороться с мафией и олигархами (что, впрочем, одно и то же), но на стороне олигархов не только деньги и власть, но и нарид...
мерзость.
Мы гости в этом бренном мире.
И, если что не так - смирись!
Будь поумней и улыбнись.
Холодной думай головой.
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернется непременно.- Омар Хайям
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
"Ми ніколи не будемо жити хорошо". Ми будемо жити гарно і добре.
P.S. Як будете жити ви, не знаю.
"Не/законность - не важна".
https://lb.ua/news/2019/10/10/439484_zelenskiy_provodil_soveshchanie.html
Я представляю, какую юмористическую сценку они (95кв) сыграют, если у Порошенко, например, умрёт сын!
ТУТ, ЩЕ І ГОЛОБОРОДЬКА, ДЛЯ БИДЛА, ЗМАНТУЛИЛИ ТА НЛП ТЕХНІКИ ПІШЛИ В ДІЛО І ВИЗРІЛО ОТЕ, ЩО МАЄМО!! ДУРНІ ЗРОБИЛИ НАС!, НЕ ВСІХ, АЛЕ у тих хто має інтелект 50 (це вимірюється звичайними методиками) їм важко в чомусь розібратись. Від цього і маємо, чому бідний бо дурний!
хор веревки - енто классика на века-визитка украины.
95 квартал - енто пошлятина.
моральные уроды.
енто то же самое как распитие шампанского на францущзском куротре под гимн украины богданом.
или мальдивские каникулы.
дно
Нехай Гонтарєва, якщо вона не злочинець, повернеться в Україну і доведе свою невинність і не гадає, що якщо її мафії вдалося кинути країну, їй або її дітям, якщо з нею щось станеться, не доведеться повертати вкрадені гроші.