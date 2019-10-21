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 Політика України, Суспільство
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Все про:Квартал-95 (35) підпал (264) Гонтарева (338) Бородянський Володимир (15)

 Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95"

Міністр культури Володимир Бородянський вибачився перед колишньою очільницею Нацбанку за пісню "Кварталу 95".

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вибачте, Валеріє Олексіївно, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насміхання над горем неможливо уявити в цивілізованому суспільстві, - Гонтарева про номер "Кварталу 95"

Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт Кварталу 95 01

Нагадаємо, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154867
 
   
 Топ коментарі
 
Квартал нічим здивувати вже не може. Якби заспівав тільки він, ніхто б і уваги не звернув. Але мета була спаскудити національну українську гордість, Хор ім. Верьовки, і це змогла таки кошерна шобла, якій народ-ідіот довірив долю України. Цей продавшийся Хор вже не має права співати ні Гімн, ні Реве та й стогне, ні інші пісні, бо забруднить і їх. За Авдієвського таке не могло б трапитись.
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Трепло кукурузное, а шо там ваш недоросль, уже поднял зарплаты учителям? Или может коммуналку снизил? Или сидит кто-то? Какие же вы жалкие дебилы.
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Действительно! вопрос где он набрал эти 73% дебилов...
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В мене громадянство України, напевно грає у вільний час, такі навики треба відпрацьовувати))
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Від 95 кварталу не чекаю кращого. Мене особисто мало обурила пісенька. Мене обурив склад хору на сцені, це далеко не весь склад. Думаю, що не всі клюнули на гроші.
Найбільше обурення - це реакція залу! Сміх, аплодисменти... слів бракує.(((
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Найбільше обурення - це реакція залу! Сміх, аплодисменти... слів бракує.(((\\\\\\\\\\\\\\

Так худоба так само ржала з того кліпу де "затанцюєм москалів". Худобу обзивають салоїдами-геями, а вона рже. Чого тут дивуватись?
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Звичайно можна вже й не дивуватись. Але все ж теплиться надія, що ми люди і варті кращого.
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Разве это впервые .? А вспомните шутки квартала в 2014 г про армию , и ржущий как лошади , зал , в самый разгар сражений на Донбассе https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/videos/2439672626129391/UzpfSTEwMDAwMjYwMDMyNDExMToyNDYzMjM3ODczNzcyODY2/?eid=ARCIC8b0jPPPCGaoKgJqqkigNQxPo7luWPJy5QtPxKj1nGQ2ADqb4BSLokcuUcl27A6UW6wkRn7u-5lY. В то время когда наши воины гибли десятками .

А заливающийся хохотом зал, от " шуток" про эбонитовые палочки , во время Майдана .

Народ у нас всё же очень глупый , он не понимает где можно смеяться , а где нельзя . Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 5632 .
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Горемычная, блин, сама устроила пожар, убрав перед этим охрану, чтобы не мешали, клоунесса на пенсии. Цель сего спектакля - получить убежище в Британии, там у неё всё, и недвижимость настоящая и бабки. Квартал один сказал и показал суть, высмеял, и правильно сделал. Для неё этот сгоревший дом ничего не стоит по сравнению с перспективой оказаться за решеткой, как говорится - "на войне все средства хороши". А вы, сердобольные нищеброды, жалейте её, мало она с бандой вас вздрючила, ничему вас жизнь не учит, надо было доллар по 50 сделать...
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Готнарева в Англии. Есть доказательства ее воровства - неси в Высокий суд . Тем более, что он как раз дело Коломойского и "Привата" разбирает.
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На конкурсе дури это высер на 3м месте.
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И вам того же , Светлана, по тому же месту
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Сумно, що Пєця і Вовік - два російських шпигуна. Ніхто ж Пєцю з шоблою не переслідує. Вже два місяці, як новий прокурор і пшик.
____________
Дострокові президентські і парламентські.
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Ну і шо воно дасть? Не всі клоуни спробували булаву тримати? Знову буде "абинеюлька" та "абинепорох".
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Якщо Пєцю і Воху відкинути, то буде Юля. І Україна нарешті видужає.
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хер там...на подходе Дизель-шоу... Те тоже в президенты попрутся... Дури в этой стране хватит на годы, если не на века...лишь бы страна выжила...
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так вот кто спалил дом за честно украденные деньги!!!
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прихвостней москальских хлоркою не вытравить... - Зе, как лакмусовая бумажка им.
КВАРТАЛ И ЗЕЛЕНСКИЙ - ЛУЧШИЕ!!!!!! ватоголовым, в сухарях на задницах - скулить продолжать сакралами
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А этот высер достоин быть представленным на конкурсе зебилизма, пока только критериев оценки степени оного не разработан
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такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу
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Нарид as is

В контексте старой лекции пана Профессора про нарид, который так против коррупции, шо аж кюшать не может
"Коррупция - это не опухоль. Это такое свойство организма, типа наркозависимости... дело не в конкретном чиновнике, а в самой системе. Которая, впрочем, устраивает всех - как наркомана устраивает его состояние. Его ломка не устраивает. И пониженый социальный статус. А в остальном ему *******.
Ему не ******* только когда все вокруг наркоманы, такие же как и он. Например пилот самолета, который его везет в отпуск, или врач, который оперирует ему сердце, или бухгалтер, который ведет его отчетность по фирме. О-о-о! Тут с наркоманией надо бороться решительно. И наркоман оказывается в первых рядах борцов с наркоманией, шо само по себе уже шутка уровня "Вечернего квартала".
Так вот, самодеятельные борцы с коррупцией предлагают решительно карать симптомы, не меняя образа жизни. Продолжать блаженно торчать, ликвидируя ломку, как злостное проявление коррупции.." вспомнился момент из итальянского сериала "Спрут", отлично иллюстрирующий суть поста (видео).

Если кто не смотрел или забыл, то краткое содержание: в сицилийский городок приезжает абсолютно честный комиссар Каттани и начинает бороться с мафией и олигархами (что, впрочем, одно и то же), но на стороне олигархов не только деньги и власть, но и нарид...
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был хор стал хер, в новое время "конец бедности" Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 4073
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недавно одна симпатишная журналистка, не знаю ее фамилии, брала интервью в Лондоне у "Лерки-два бакса", та в качалке сидела, шо Тимошенко после Качановки, мне казалось она щас забудет, встанет и поломает это качалку об колено... а глазки поросячьи, шо у бывшего харанта...
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Хор Веревки теперь пора переименовать в хор Мыла и Веревки
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пусть сатановская приедет в Украину и расскажет, откуда у нее миллионы и недвижимость а Лондоне .
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А Беня в Лондон або США і розкаже те саме.
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Что то я не видел возмущения Лучшего банкира мира ,когда горели сбережения народа после " реформ" данного банкира .... Не зли других и сам не злись,
Мы гости в этом бренном мире.
И, если что не так - смирись!
Будь поумней и улыбнись.
Холодной думай головой.
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернется непременно.- Омар Хайям
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Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 6656

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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Беня обокрал я не спорю ,но по карману мне ударила Гонтарева ,и мне не важно как и из за кого , решайте проблемы так что бы это не касалось моего кармана, садите Беню ,вешайте ,четвертуйте мне все равно ,на это вам дана власть в государстве ,но решайте не за мой счет
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амфаш - троляка, забив у пошук перший рядок фрази з поста, знайшлося 399 такіх самих однакових спам-повідомлень. Скількі грошей платить шахрайка Лєра за один пост? Скільки тролів вона вже прийняла в свою злочинну організацію?
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Нехай Гонтарєва, якщо вона не злочинець, повернеться в Україну і доведе свою невинність.Тупо, це коли аферистка краде 60% доходів ВСІХ працюючих в Україні громадян, безпідставно девальвувавши державну грошову одиницю в 3 рази, втікає, не з'являється на виклики правоохоронців, влаштовує показні шоу, кокаїнові вечірки своєї мафії, потішається з лохів-українців, а ті ще шкодують за нею.

"Ми ніколи не будемо жити хорошо". Ми будемо жити гарно і добре.
P.S. Як будете жити ви, не знаю.
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а что вы хотели, пошла деградация, какой президент такие и подчиненные. посмотрите на рашу, путин бандюк и везде по раше у власти баньдюки. кстати а где расследование на каком основании хор попал к этим клоунам и сколько и как они получили гонорар? ведь содержим этот хор мы, налогоплатильщики
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Про квартал - плоские жидовские шутки
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Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Соня Кошкина
"Не/законность - не важна".
https://lb.ua/news/2019/10/10/439484_zelenskiy_provodil_soveshchanie.html
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Мерзость.
Я представляю, какую юмористическую сценку они (95кв) сыграют, если у Порошенко, например, умрёт сын!
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почему поросенковцы не хрюкали, когда гонтарева подожгла все сбережения украинцев, когда вместе с мародером опустила гривну и сделала нищими всех украинцев, обнулив их сбережения, подняв в несколько раз цены, тарифы и коммуналку?
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ДЕ ТАКІ ТУПІ РОСТУТЬ І ЩО ЇДЯТЬ? Після того, як янек вівіз все під чисту і почалась війна дійсно було важко, але на третьому році почався, хоч і не значний, але підйом! Люди почали відвідувати театри, ресторани, почала рости заробітна платня! І ПОЧАЛОСЬ З БЕНІНИХ І СМЕРДВЕДЧуцьких КАНАЛІВ ЛИТИСЬ ГО,,НО! ВКРАВ,,,ВКРАВ, ГАВКАЛИ У ВСІХ НОВИНАХ! А
ТУТ, ЩЕ І ГОЛОБОРОДЬКА, ДЛЯ БИДЛА, ЗМАНТУЛИЛИ ТА НЛП ТЕХНІКИ ПІШЛИ В ДІЛО І ВИЗРІЛО ОТЕ, ЩО МАЄМО!! ДУРНІ ЗРОБИЛИ НАС!, НЕ ВСІХ, АЛЕ у тих хто має інтелект 50 (це вимірюється звичайними методиками) їм важко в чомусь розібратись. Від цього і маємо, чому бідний бо дурний!
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Что-то при Поршенковом "нищенстве" мы жили как-то получше, чем при сегодняшнем иЗЕбилии.
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это лупоглазое чмо со своим рашенычем обвалили гривну ниже плинтуса за что должны бы сидеть долго и нудно в клетке. но вот это, т.н. "искусство" от 95-го квартала, еще то днище. как вообще веревкинцы могли подписаться на такую муйню?
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Хоч один розумний, по рівняно з іншими, в команді зе..біків!
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Небойсь спецом вместе с вещьдоками сожгла, да и теперь есть причина не возвращаться потому что некуда
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Артисты и певцы это проститутки, кто платит тому и поют!
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Мне стыдно за хор имени Веревки, - министр культуры Бородянский извинился перед Гонтаревой за шутку "Квартала 95"



хор веревки - енто классика на века-визитка украины.

95 квартал - енто пошлятина.

моральные уроды.

енто то же самое как распитие шампанского на францущзском куротре под гимн украины богданом.

или мальдивские каникулы.

дно





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Можливо "95 квартал - енто пошлятина" але коли аферистка краде 60% доходів ВСІХ працюючих в Україні громадян, безпідставно девальвувавши державну грошову одиницю в 3 рази, втікає, не з'являється на виклики правоохоронців, влаштовує показні шоу, кокаїнові вечірки своєї мафії, потішається з лохів-українців, а ті ще шкодують за нею, це не просто "пошлятина", це набагато гірше.
Нехай Гонтарєва, якщо вона не злочинець, повернеться в Україну і доведе свою невинність і не гадає, що якщо її мафії вдалося кинути країну, їй або її дітям, якщо з нею щось станеться, не доведеться повертати вкрадені гроші.
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а мне не стыдно за хор имени Веревки. Не исключено, что они тоже пострадали. И вообще, нашли святую Валерию. Мені соромно за хор імені Верьовки, - Бородянський вибачився перед Гонтаревою за жарт "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 485
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пздц. Украина превратилась в страну тупого улюлюкающего быдла. Это уже не "дно пробито", это просто пздц.
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А вот эти все господа-товарищи, многократно ограбившие сорокамиллионную страну, они и в самом деле рассчитывают на какое-то сочувствие от народа, в случае чего? Они, что так и не поняли, что они сделали со страной и с народом?
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