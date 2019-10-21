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 Політика України, Суспільство
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Все про:Квартал-95 (35) жарт (5) Гонтарева (338)

 Насміхання над горем неможливо уявити в цивілізованому суспільстві, - Гонтарева про номер "Кварталу 95"

Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева прокоментувала номер студії "Квартал 95" про підпал її будинку.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це сором!!! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!" – зазначила Гонтарева, додавши, що про номер дізналася від друзів.

Відповідаючи на запитання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

"Щодо цинізму "95-го Кварталу" сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору - це вже сором для всієї країни", – додала ексголова НБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154866
 
   
 Топ коментарі
 
Днище и скотство. Как бы кто ни относился к Гонтаревой но в данном эпизоде нормальные люди на ее стороне
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Из рубрики "В мире животных". Долбоебы из 95 квартала сочинили веселую песенку про сгоревшую хату Гонтаревой. В зале все хохочут и хлопают в ладоши. Я даже не знаю как этот гребаный стыд комментировать. Это бл*дь какая-то кунсткамера. Цирк уродов
(С)
@natohawks
☹️
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Я вже писав в іншій темі.Що в США І Європі це все подивляться.І прийдуть до висновку,що Україна жлобська,дика і не європейська держава,якій не потрібно допомагати.
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тьху, якісь кацапи щоб про них ще щось знати, та якось абсолютно пофіг.
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Встречный вопрос- а как в цивилизованном обществе относятся к убийству 13000 украинцев?
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Не 13000, а около 20000. Сепаратисты тоже украинцы. Говоря о "цивилизованном обществе" я иронизировал об Украине
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Я тоже иронизировала, но не про Украину... Чувствуешь разницу? Ты себя показал ху из Ху.
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Если ты о Раше, то эта тема, абсолютно не актуальна.
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А хор Александрова для тебя актуален почему-то...
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А відома журналістка Соня Кошкіна стверджує що президент України Зеленський міг особисто затвердити і пропустити в ефір "95-го кварталу" гучний підступний номер-насмішку над згорілим будинком Гонтаревої, так як він до сих пір вносить правки і вичитує всі сценарії свого дітища. Та й актриса студії "95-го кварталу" Є.Кравець говорила, що президент України В.Зеленський досі присутній у всіх чатах, вносить правки і вичитує і затверджує всі сценарії.
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Посмотрел песню. Пытался охватить себя возмущением - не получилось...
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Хор имени Веревки и исполнил песню Мыла, "Не пора бы ли тебе, Лера ?"
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Что не говори, а гривна при презе Зеленском не посыпалась вниз, как при всех предыдущих.....ЗНАЧИТ НЕ ВОРУЕТ....или пока не даёт воровать.
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Идиот, а где деньги из бюджета, которые по словам зедебилов воровал Порошенко? Порошенко не ворует, а денег больше не стало? куда подевались?
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Пєця крав, а Вовік взагалі добиває економіку.
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Знаєте, що таке ОВДП? Це облігації внутрішньої позики. Їх кабмін продає під 17% річних(позика МВФ - 2% річних, для порівняння). Іноземний капітал заходить, міняє долар на гривню і купує цю держпозику. Долар виявивсь у надлишку, тому він і падає. Але ви тільки уявіть - вся країна живе на позику!!! Коли власники цих паперів підуть забирати свої гроші, долар стане 200.
_______________
Чому так? А тому, що у Вовіка роблять все, як не треба робити. Дрібний бізнес витискують в тінь, а останні два найбільших інвестори, Міттал і Прилуцька табачка, згортають виробництво, а це десятки мільярдів податків мінус. Нові інвестори на Україну навіть не дивляться. З митниці і так дохлий струмок грошей ще зменьшивсь за півроку, а бюджет другого піврічча невиконується. Цей Мілованов взагалі зіц-голова Фукс, який навіть економічної освіти не має, звичайний пройдисвіт з вулиці.
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Смеяться над этим нельзя - дело такое, как-бы переходное. Но если бы кто-то организовал публичное сожжение на костре обоих проходимцев - Леры и КолоМойши - я б не удержался и пришёл бы с гармошкой.
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Хор порохоосья глубоко отсо...л.На хатынку в Украине скиньтесь гонтаревой,а то бомжует в лондонской больничке.
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а за какие шиши ты **** ********* в Лондон а такими масштабами ******* у нищей страны это цывилизовано гнида?
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Правильно. Смеяться нельзя. Учитывая, что одна из версий - Гонтарева с Порошенко организовали эти поджоги, чтобы спрятаться за политеческим убежижещем в Великобритании и недавать показания на партии БПП, НФ и прочее.....
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Особливо соромно дійсно за такий відомий і професійний Народний Хор Імені Григорія Верьовки , яки до того ж має звання ; Національний Заслужений і Академічний !!! Цей хор відомий у Всьому Світі ! Кожен рік має гастролі за кордоном ! І це не так просто втягнути його в таку брудну АВАНТЮРУ , бо зробити це без відома Президента НЕ МОЖЛИВО ! А далі причинно - наслідковий Зв'язок який випливає з цього ФАКТУ : який моральний стан і виховання має Зе і його команда ??? Відповідь очевидна !
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яке горе?
горе, це коли те стерво обібрало мільйони манюпасів
і здриснуло в Лондон безкарно
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Скільки прокладок бородатої бабці набігло! Жесть!
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