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 Політика України
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 Рада має відкоригувати закон про люстрацію, - генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка впевнений у необхідності коригування закону про очищення влади.

Про це він заявив в інтерв'ю ICTV, передає Цензор.НЕТ.

За словами генпрокурора, після рішення Європейського суду з прав людини на користь звільнених за цим законом чиновників є ризик, що велика частина "люстрованих" прокурорів буде поновлена.

За його словами, Рада має відкоригувати закон про люстрацію.

"Я думаю, що парламент насамперед має ухвалити рішення щодо чинного закону про очищення влади і відповідним чином його відкоригувати, щоб він відповідав європейським стандартам щодо дотримання прав людини", - розповів Рябошапка.

Генпрокурор також додав, що чистка органів прокуратури триватиме.

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Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року Закон про люстрацію набув чинності. Відповідно до закону, заходи з люстрації застосовуються до вищих чиновників, які обіймали посади під час режиму Віктора Януковича. Відповідно до закону вводиться заборона на заняття державних посад протягом 10 років особами, які в період із 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року строком понад 1 рік обіймали високі посади. Аналогічна заборона діє стосовно осіб, які обіймали перераховані вище посади менше 1 року, але включно з періодом із 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.

17 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення на користь п'яти люстрованих прокурорів. Суд дійшов висновку, що звільнення державних службовців на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації) призвело до порушення їхніх прав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154865
 
   
 Топ коментарі
 
Усё откорректируют Витек покупай билет на рейс Ростов-Киев, здесь все свои
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Моего внука хотели люстрировать в Украине, даже он попал в список. Старший сын забрал его из детского сада", - рассказал Янукович.
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Брехлива Зебільна мерзота. Спочатку офіс президента створюють, щоби корупціонера Богдана вивести з під Закону, а потім лохам на вуха локшину вішає. Закон зворотньої дії не має. Можеш ти там, що хочеш змінювати. Українці за усе це знову заплатять з податків...
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Усё откорректируют Витек покупай билет на рейс Ростов-Киев, здесь все свои
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Моего внука хотели люстрировать в Украине, даже он попал в список. Старший сын забрал его из детского сада", - рассказал Янукович.
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Народ відсмокче. В чергове. Тупі це роюлять завжди.
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Рада должна откорректировать закон о люстрации, - генпрокурор

Ну , раз надо , значит проголосуют . Рябошапка , мне понравилась прошлая неделя , но мне мало , чертовски мало . Я готов отдать свой голос за вашу политсилу на следующих выборах только в том случае , если аресты достигнут массовых масштабов .
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Закон фикция, чтобы создать белый шум и имитацию очищения власти от рыгов. Уже кто только не говорил, что докажите вину гражданина, а потом увольняйте .
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Це проблеми українського народу. Він нічого доводити не бажає, та й 99% довести неможливо. Я писав тисячу разів. Не поьрібні ні які люстрації, конкурси... перейменували орган, бажаючі далі працювати на поліграф! Я би подивився як у ГПУ зараз би мітингували... умі пішли би самі, і жоден суд би не допоміг...
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да я думаю что нужен отстрел на месте по заветам Сашка Билого
а первый в ссписке - свин ))
ну и его гоп-партейка пес ))
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Приятно видеть что наша власть уже начала возвращать професионалов времен Виктора Федоровича!
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Брехлива Зебільна мерзота. Спочатку офіс президента створюють, щоби корупціонера Богдана вивести з під Закону, а потім лохам на вуха локшину вішає. Закон зворотньої дії не має. Можеш ти там, що хочеш змінювати. Українці за усе це знову заплатять з податків...
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Ну если Портнов просит, как ему отказать?
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fnafworld
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