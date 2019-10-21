 Рада має відкоригувати закон про люстрацію, - генпрокурор

Про це він заявив в інтерв'ю ICTV, передає Цензор.НЕТ.

За словами генпрокурора, після рішення Європейського суду з прав людини на користь звільнених за цим законом чиновників є ризик, що велика частина "люстрованих" прокурорів буде поновлена.

За його словами, Рада має відкоригувати закон про люстрацію.

"Я думаю, що парламент насамперед має ухвалити рішення щодо чинного закону про очищення влади і відповідним чином його відкоригувати, щоб він відповідав європейським стандартам щодо дотримання прав людини", - розповів Рябошапка.

Генпрокурор також додав, що чистка органів прокуратури триватиме.

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Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року Закон про люстрацію набув чинності. Відповідно до закону, заходи з люстрації застосовуються до вищих чиновників, які обіймали посади під час режиму Віктора Януковича. Відповідно до закону вводиться заборона на заняття державних посад протягом 10 років особами, які в період із 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року строком понад 1 рік обіймали високі посади. Аналогічна заборона діє стосовно осіб, які обіймали перераховані вище посади менше 1 року, але включно з періодом із 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.

17 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення на користь п'яти люстрованих прокурорів. Суд дійшов висновку, що звільнення державних службовців на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації) призвело до порушення їхніх прав.