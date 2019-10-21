 Туск оголосить рішення про відтермінування Brexit "найближчими днями", - переговорник ЄС Барньє

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це була дуже коротка і звичайна зустріч постпредів країн ЄС щодо запуску подальших кроків з ратифікації угоди", - заявив він журналістам.

Він зазначив, що питання відстрочки Brexit безпосередньо стосується голови Європейської ради Дональда Туска, і він оголосить рішення "найближчими днями". Тому тема відтермінування виходу Британії з ЄС на зустрічі не обговорювалася.

Як пише газета The Guardian, Барньє після зустрічі пожартував з журналістами, сказавши їм: "Ви дуже терплячі". Потім він додав: "Я теж, я теж".

За даними видання, в ЄС вважають, що необхідно дочекатися чергового голосування в палаті громад Британії, і потім вирішувати, чи слід надавати Британії нову відстрочку. Проте Європарламент отримає текст угоди про вихід Британії з ЄС у понеділок, 21 жовтня. Голосування щодо нього може відбутися в четвер, 24 жовтня, якщо угоду на той час схвалять в британському парламенті. Туск до вівторка, 22 жовтня, буде консультуватися з лідерами 27 країн союзу, щоб дізнатися їхню думку щодо відстрочки, пише газета.

Також читайте: Рада Європи отримала лист про відстрочку Brexit, - Туск

Раніше в неділю британський міністр Майкл Гоув, який відповідає за підготовку до можливого Brexit без угоди, заявив, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня. При цьому він переконаний, що парламент Британії встигне схвалити угоду з ЄС, розроблену прем'єром Борисом Джонсоном.

Проте, за словами Гоува, ризики виходу Великої Британії з ЄС без угоди зросли, і тому в Лондоні в неділю відбулася зустріч кабінету міністрів щодо цієї теми. Він розповів, що уряд активізує план під назвою Yellowhammer.

"Це означає, що ми запускаємо операцію Yellowhammer. Це означає, що ми готуємося до того, що у разі неотримання відстрочки, а ми не можемо цього гарантувати, ми будемо робити все можливе, щоб підготуватися до виходу без угоди", - сказав він.

Текст цього документа потрапив у британські ЗМІ в серпні, в ньому йдеться про те, що у разі виходу Британії з ЄС без угоди країна зіткнеться з перебоями постачання свіжих продуктів, медикаментів, про затримки під час перетину кордону. У ньому також ідеться про ризик зростання порушень громадського порядку.

Також читайте: Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур