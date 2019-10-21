 Через рішення ЄСПЛ "люстровані" прокурори можуть повернутися на свої посади, - Рябошапка

Про це сказав генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в програмі "Факти тижня", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ті, хто з місцевої прокуратури не проходили переатестацію, переходили в вищу прокуратуру. Через Закон "Про люстрацію", так, певна частина прокурорів була звільнена, але зараз є ризик того, що велика частина з них буде поновлена, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов'язань у рамках конвенції".

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Рябошапка також додав, що чистка органів прокуратури продовжуватиметься.

"Певна частина людей покинула свої посади, люди втрачають вплив в прокуратурі. Саме через це так багато критики, в тому числі критики реформи", - пояснив він.

Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року Закон про люстрацію набув чинності. Відповідно до закону, заходи з люстрації застосовуються до вищих чиновників, які обіймали посади під час режиму Віктора Януковича. Відповідно до закону вводиться заборона на заняття державних посад протягом 10 років особами, які в період із 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року строком понад 1 рік обіймали високі посади. Аналогічна заборона діє стосовно осіб, які обіймали перераховані вище посади менше 1 року, але включно з періодом із 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.

17 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення на користь п'яти люстрованих прокурорів. Суд дійшов висновку, що звільнення державних службовців на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації) призвело до порушення їхніх прав.

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