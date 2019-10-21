 Через рішення ЄСПЛ "люстровані" прокурори можуть повернутися на свої посади, - Рябошапка

Про це сказав генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в програмі "Факти тижня", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ті, хто з місцевої прокуратури не проходили переатестацію, переходили в вищу прокуратуру. Через Закон "Про люстрацію", так, певна частина прокурорів була звільнена, але зараз є ризик того, що велика частина з них буде поновлена, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов'язань у рамках конвенції".
Рябошапка також додав, що чистка органів прокуратури продовжуватиметься.
"Певна частина людей покинула свої посади, люди втрачають вплив в прокуратурі. Саме через це так багато критики, в тому числі критики реформи", - пояснив він.
Нагадаємо, 16 жовтня 2014 року Закон про люстрацію набув чинності. Відповідно до закону, заходи з люстрації застосовуються до вищих чиновників, які обіймали посади під час режиму Віктора Януковича. Відповідно до закону вводиться заборона на заняття державних посад протягом 10 років особами, які в період із 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року строком понад 1 рік обіймали високі посади. Аналогічна заборона діє стосовно осіб, які обіймали перераховані вище посади менше 1 року, але включно з періодом із 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і не звільнених за власним бажанням.
17 жовтня ЄСПЛ ухвалив рішення на користь п'яти люстрованих прокурорів. Суд дійшов висновку, що звільнення державних службовців на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації) призвело до порушення їхніх прав.
Це слова з нового закону про державну службу...
Конкурс, підстави для припинення служби...
Я б сказав написати про можливий реванш... Судячи з того, що відбувається...
Добрий день, синочок мамки Римми!
Почну, напевно, з найцікавішої нісенітниці. Слуга народу (за його словами він не членом політичної сили Слуга Народу), Хилько подав законопроект, який зараз розглядають в комітеті з прав людини, про створення реєстру людей, що живуть статевим життям.
"Метою реєстру є спонукання, підтримка громадян у створенні та розвитку здорової сім'ї, безпечного інтимного життя" - пише той слуга на свої сторінці. Спосіб створення такого реєстру - мобільний додаток. Хильці чомусь здається, що використання подібного додатка призведе до зменшення кількості випадків педофілії. Бо педофіли ж добровільно будуть реєструватися в додатку разом з діточками, то ж воно ясно-понятно, всі злочинці так роблять, спочатку, наприклад, йдуть в поліцію і реєструються, як злочинці, а потім вже йдуть грабувати банк. Ще поки неіснуючий додаток нам обіцяє наявність кнопки SOS, яка гарантує невідкладні слідчі дії у випадку, якщо поступила інформація про зґвалтування чи насилля. При чому йдеться про утворення подружніх пар, які в інший спосіб не зареєстрували свої відносини, тобто насильник, який напав на вулиці, не враховується, я так розумію. "Основними "червоними лініями" буде виявлення громадян які дуже часто реєструються з новими партнерами" - повідомляє далі нардеп.
Коротше кажучи, дуже серйозний додаток, за користування ним передбачена не одна стаття карного кодексу, наприклад, за дачу неправдивих відомостей про себе. Щоб секс легким не здавався.
Скажу більше, масштаби цього проекту від депутата можна назвати космічними,це саме цей депутат місяць тому подав до профільного комітету ВРУ законодавчу ініціативу про створення космічних військ України. Ні, ну а шо, педофілів в космічні війська ми не візьмемо! До того ж діточкам вчитися треба, щоб зростати красивими та розумними. Саме тому слуги планують запровадити у школах штрафи за прогули дітей для батьків: попереджувальний - від 850 до 1700 грн,
повторний прогул - до 5100 гривень. Ібо ж воно нєфіг, хай батьки слідкують за своїми доньками та синочками, як свого часу робила мама Римма, тому й виріс в неї цілий, як то кажуть, гідрант. Ото не треба ті записки в школу розводити, звикли вони, державі немає з кого стягнути кошти. Біда! Саме тому вже ухвалений закон про верифікацію та моніторинг державних виплат, який обов'язково призведе до скорочення субсидії для соціально незахищених верств населення. Які такі пільги, яке незахищене населення, всі на цвинтар! Бо держава вже піклується про ваше здоров'я, саме тому в нас закрився тютюновий гігант в Прилуках. Навіть не знаю, що буде тепер курити Гадя Савченко, проте, 16 мільярдів податків від того гіганта то тьху, не гроші, держава ті гроші буде стягувати з батьків та незахищеного населення. І, звісно, з корупціонерів. Бо щодо законопроекту №1010 «Про стукачів» - в сенсі, про цікаві новітні методи «запобігання корупції», скаржитися тепер можна повністю анонімно. Навіть )(уйло на Порошенка може анонімно поскаржитись, бо в нас зараз є легалізація повністю анонімного доносу (а не права інформатора на нерозголошення його даних). Ну тож добре, розвиваємося і реформуємося. Хто написав? Анонім! Дав жеж Бог прізвище.«Королева бензоколонки», 1963 рік. Буде, як в срср.
Грошей в Україні буде досхочу, тому вже можна роздавати подарунки. Андрій Портнов святкує погром Верховного Суду і Вищої Ради Юстиції, а по постанові свого кишенькового суду він ще має отримати від держави великі гроші. Бо в нас тут, знаєте, на Панама, це там на нього карна справа. А в нас яскраве осіннє літо та суцільне свято для поплічників овоча. А кому щось не подобається, хай радіє арешту Свинарчука в ресторані, з барної стійки того ресторану він мав вилетіти на захід, але тут його й схопили, так і незрозуміло за що, бо кіно від Бігуса було липовим. Ось і будуть в нас гроші від Свінарчука, а ще й від таксистів, яких хочуть обкласти податками. Не дарма, ти, Вовка, посміхався в Америці тому Приберу, перепрошую, голові Uber! А нехай отримує! І всі інші разом з ним.
До речі, в мене теж свято! Вчора, я, нарешті зрозуміла, що саме слуги перейняли у Трампа, якій розповів президенту Італії про тисячолітню історію відносин США з Італією і назвав Серджо Маттарелла - моцарелою. Ось це ви й перейняли: Літва, Латвія, Лівія, Ліван? Для твого Офісу Зеленського (ОЗ) різниці немає. Ну реально, яка різниця між Мендель та пенделем? На мою думку - ніякої.
Проте, війна в нас вже закінчується, є бажання обох сторін її закінчити, пояснив ти, Вовочко, в Ліберії (бо яка різниця?), стукнув молоточком собі по лобі, як дитина 2 рочків, яка любить погратися з брязкальцем. Саме тому "друга сторона" з 87-м "гумконвоєм" вкотре нелегально перетнула наш кордон та доправила вантаж на окупований Донбас. А НЗФ РФ вчора підступно здійснили два обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм (8 мін) та 82 мм (5 мін) на ділянці розведення №2 Золоте-4, де ти, Вовочка, плануєш відступати. Так всі хочуть миру, що я ж в захваті!
Підсумовуємо. "Артистом, як і ідіотом, треба народитися" - казав Богдан Ступка. Але ти в нас, Володька, як кіндер-сюрприз недержавного зразка, іграшка та шоколадка - артист-ідіот в ролі ***********.
Твоя Параска. Село Великі Цицьки.
Казав один знайомий суддя,який не захотів платити за петіну класифікаційну комісію та звільнився,що судді кому потріпали нерви та здоїли майже останнє на перекфаліфікацію,ждуть не діждутся,щоб рвати всю петрову рать,яка з них знущалася в ході безпрецендентної судової рехворми
и его 100500 рехВормам
счас вот 2-жды пискун пшокин восстановится и будет 2 главных)))
тем что меньше занес? ))))