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 40 конгресменів-демократів звернулися до Держдепу з проханням внести "Азов" до списку терористичних організацій

Сорок членів Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Про це йдеться в листі, опублікованому на сайті конгресмена від штату Нью-Йорк Макса Роуза, який є ініціатором звернення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Крім Роуза, звернення підписали 39 конгресменів із різних американських штатів, всі вони належать до Демократичної партії.

"Сьогодні, якщо американський громадянин присягає на вірність Ісламській державі і поширює їхні повідомлення терору, в уряду є кілька інструментів, як протистояти загрозі. Однак якщо той же американський громадянин присягає на вірність насильницькій білій екстремістській групі за кордоном і поширює їхню терористичну риторику, федеральний уряд не має доступу до тих же інструментів", - йдеться в листі.

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До списку іноземних терористичних організацій, куди вимагають внести "Азов", включено і Аль-Каїду, Хамас, Хезболлу, Боко Харам тощо. З європейських організацій в списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) і ЕТА (терористична організація, яка виступає за незалежність Країни Басків).

"Батальйон "Азов" - відома ультранаціоналістична організація в Україні, яка відкрито запрошує неонацистів до своїх лав... У відносно короткій історії цієї групи ООН зафіксувала порушення прав людини і випадки тортур. Незважаючи на ці факти, за даними ФБР, "Азов" рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян роками", - пишуть у зверненні конгресмени.

Також вони говорять про зв’язок між "Азовом" і терористом, що влаштував стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року. "У своєму маніфесті стрілець згадував, що тренувався разом із "Азовом" в Україні. Обидва стрільці в містах Повей  (Каліфорнія) та Ель-Пасо (Техас) казали, що на них прямо вплинув теракт у Крайстчерч. Зв’язок між "Азовом" і терактами в Америці очевидний", - стверджують американські законодавці.

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Крім "Азову", конгресмени просять внести у список терористів праворадикальні органазації Nordic Resistance Movement (Нордичний рух спротиву) зі Швеції та National Action (Національна дія) з Великої Британії.

У список Держдепу вносять іноземні організації, які залучені або мають намір приєднатися до тероризму і становлять загрозу для громадян США або для національної безпеки, міжнародних відносин або економічних інтересів Сполучених Штатів.

Ініціатор звернення, конгресмен Макс Роуз, у своєму твіттері написав: "Насильницькі групи білих націоналістів відповідають всім критеріям Держдепу для внесення до списку іноземних терористичних організацій, але з якоїсь причини в Держдепі відмовляються визначати такі групи терористами (якими вони є), перешкоджаючи можливості правоохоронних органів захищати нас".

Нагадаємо, у 2018 році Конгрес США заборонив використовувати кошти з військової допомоги США для України для "озброєння, тренування чи іншої підтримки  "Азову".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154861
 
   
 Топ коментарі
 
Зато ДНР и ЛНР это не террористические организации. Вот поэтому Украина отдала свое ядерное Оружие и подписала Будапештские Гарантии чтобы Украине все указывали что делать украинцам у себя дома на украинской земле.
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А ЧВК по всему миру Госдеп не хочет объявить террористическими организациями?
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Це політична гра демократів проти Трампа, якому, схоже, закидатимуть "підтримку тероризму". Проте ця гра спирається на інші, нацультрарадикальні ігри керівництва та "ідеологіа" "Азова", які не мали абсолютно нічого спільного з опором Кремлю...
Небезпечна ситуація для України. Складається вкрай небезпечна зовнішньополітична ситуація.
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Max Rose is a fourth-generation New Yorker. His paternal grandfather, a Russian Jew left Odessa (then part of Russia, now part ofUkraine) for the United States when he was 14 years old.

Макс Роуз нью-йоркець в четвертому поколінні. Його дідусь, по лінії батька, російський єврей, покинув Одесу і емігрував до США коли йому було 14 років.
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что плохо? то что он российский или то..что он еврей?
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не полк а батальон - он давно отсутствует - потому ничем не грозит 40 конгресменів-демократів звернулися до Держдепу з проханням внести "Азов" до списку терористичних організацій - Цензор.НЕТ 2875
даже если внесут - ничем не грозит ))) но республиканцы их скорее всего продинамят))
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"Ни чем не грозит" говоришь - не надо быть таким узколобым. В любом случае имиджевые потери страны и опять же рыжему лишние козыри в руки - типа лозунг "кому мы даем военную помощь, там у них на линии фронта террористы" - оно Украине надо?
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В данном конкретном случае Зеля не при чем - еще при Порохе при передаче первой партии джавелинов США сделали оговорку, что это вооружение не должно попасть в полк "Азов", т.е. уже тогда были к ним претензии.
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Охренеть!!! Вот это лицемерие и двойные стандарты! Значит, РФ, которая устраивает теракты в Англии, вмешивается в выборы в США, травит сирийских детей газами и бомбит там глубинными бомбами подземные госпитали - не террористическая организация. А борцы за свободу Украины им не нравятся. Лишний раз убеждаюсь в том, что американские демократы - дерьмо!
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А РФ они не хотят внести в этот список террористических организаций? Или хотя бы организации ЛНР и ДНР? А может это просто РФ и платит за продвижение этих законов? Что-то США уже не те, на дурачков стали похожи которыми РФ легко манипулирует. Наверное с приходом Трампа началось отупение. Так смотри РФ скоро США и развалит на отдельные независимые штаты. А место мирового лидера займёт Китай.
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