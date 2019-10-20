 Прикордонників на посади призначають за рейтингом, а не за телефонним дзвінком, - глава ДПСУ Дейнеко

Про це глава Держприкордонслужби розповів в інтерв'ю 24 каналу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

Він повідомив, що призначення на посади тепер відбувається за заслуги, знання і совість, за результатами відповідного відбору і в порядку рейтингу.

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"Я хочу показати, що в Держприкордонслужбі всі мають рівні можливості. Неважливо, чий ти родич, кум, сват, хто щодо тебе зателефонує, попросить. Всі рівні", - сказав Сергій Дейнеко.

Окремо він згадав прикордонників, які охороняють закордонні представництва.

"Я розумію, що це важка щоденна праця - перебувати у закордонному відрядженні десь у Парижі, Туреччині, США. Дуже важко. І коли мені надходять листи, щоб я заохотив, нагородив, то я відверто не розумію, чому я маю заохотити того, хто живе в мирному Парижі, а не того, хто проходить службу в зоні проведення ООС", - резюмував Сергій Дейнеко.

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