 Законом передбачені кадрові комісії Офісу генпрокурора, тому створені при ГПУ органи не мають прав, - Горбатюк

Про це в коментарі hromadske розповів керівник управління спецрозслідування Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідно до закону про реформування органів прокуратури, всі прокурори і слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, мусять пройти атестацію, яку має оцінювати комісія Офісу генпрокурора.
"Однак оскільки Офісу генпрокурора ще не існує, було створено інші комісії при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Отже, діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їхні рішення може бути оскаржено і, безперечно, скасовано", - зазначив Горбатюк.
Він додав, що наразі невідомо, за якими критеріями обирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.
Нагадуємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.
23 вересня закон підписав президент Зеленський.
Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.
Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.
http://www.infoport.live/news/ukraine-news/poigralis-s-narodom-i-hvatit-verhovnaya-rada-ukrainy-vernula-deputatskuyu-neprikosnovennost-drugim-sposobom/
Поигрались с народом и хватит: Верховная Рада Украины вернула депутатскую неприкосновенность другим способом
Недолго поиграв с народом Украины в «новую и честную власть», Верховная Рада Украины решила, что игра в «недоторканність» слишком уж затянулась, и для активных действий нужно себя обезопасить.
Но так как вернуть неприкосновенность было бы уж черезчур нагло и народ уж точно находясь сейчас в буйном настроении после формулы Штайнмаера, такой подляны бы точно не перенес и не простил.
Поэтому, Рада решила быть хитрыми и запретила какие-либо реальные следственные действия относительно нардепов, без разрешения самой же Верховной Рады (ну как это и было раньше, при всех властях прошлых, понятно, что никто, как и раньше, голосовать против своих не будет).
Когда спикер-разумков говорит «Прошу визначитись та голосувати» - это значит, что поддерживать законопроект необязательно.
Когда он говорит «Прошу ПІДТРИМАТИ та проголосувати» - это сигнал, что голосовать надо «за».Судя по всему, именно закреплением условных рефлексов по голосу Разумкова слуги в Трускавце и занимались. Потому как работают эти команды безотказно.
Это будет просто новая гнилая система, где можно через колено, если очень нужно.
На подъеме президентской победы забили на закон о выборах в Раду - и что?
Пришли типа новые лица, которые тупо выполняют волю лиц старых и хитрожопых.
Под одно мордатое лицо перешили Администрацию президента в Офис - и что?
Теперь эта морда официально мутит свои дела и имеет нехилую власть в стране.
Уволить в обход законов?
Запросто.
А потом что?
За несмертельное превышение самообороны безальтернативный арест?
Встречайте политического преследуемого.
Никогда ж такого не было и вот опять.
И ладно бы "давили гадов" стерильными руками - так нет же, всё в пуху с мохнатых рыл.
эти клоуны нарисовали закон который сам себе противоречит и который НЕВОЗМОЖНО исполнить
ОНИ УЧАТСЯ )))))))))))))