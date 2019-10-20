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 Політика України, Суспільство
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Все про:ГПУ (3277) Правоохоронні органи (273) реформи (1702) Горбатюк (307)

 Законом передбачені кадрові комісії Офісу генпрокурора, тому створені при ГПУ органи не мають прав, - Горбатюк

Створені при Генеральній прокуратурі кадрові комісії не мають права проводити атестацію прокурорів, оскільки в законі зазначено, що атестацію має проводити комісія Офісу генпрокурора, який лише планують створити.

Про це в коментарі hromadske розповів керівник управління спецрозслідування Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону про реформування органів прокуратури, всі прокурори і слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, мусять пройти атестацію, яку має оцінювати комісія Офісу генпрокурора.

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"Однак оскільки Офісу генпрокурора ще не існує, було створено інші комісії при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Отже, діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їхні рішення може бути оскаржено і, безперечно, скасовано", - зазначив Горбатюк.

Він додав, що наразі невідомо, за якими критеріями обирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.

Нагадуємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

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Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154858
 
   
 Топ коментарі
 
Да критериев там всего два...что бы был зеленый в доску...и тупой...правда второе автоматически вытекает из первого...
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в *ОПе презЕдента.. название созвучно смыслу))
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п.с. Журналисты LB нашли интересную закономерность в голосованиях Слуги Зеленского.
Когда спикер-разумков говорит «Прошу визначитись та голосувати» - это значит, что поддерживать законопроект необязательно.
Когда он говорит «Прошу ПІДТРИМАТИ та проголосувати» - это сигнал, что голосовать надо «за».Судя по всему, именно закреплением условных рефлексов по голосу Разумкова слуги в Трускавце и занимались. Потому как работают эти команды безотказно.
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Да критериев там всего два...что бы был зеленый в доску...и тупой...правда второе автоматически вытекает из первого...
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в тему:
http://www.infoport.live/news/ukraine-news/poigralis-s-narodom-i-hvatit-verhovnaya-rada-ukrainy-vernula-deputatskuyu-neprikosnovennost-drugim-sposobom/
Поигрались с народом и хватит: Верховная Рада Украины вернула депутатскую неприкосновенность другим способом
Недолго поиграв с народом Украины в «новую и честную власть», Верховная Рада Украины решила, что игра в «недоторканність» слишком уж затянулась, и для активных действий нужно себя обезопасить.
Но так как вернуть неприкосновенность было бы уж черезчур нагло и народ уж точно находясь сейчас в буйном настроении после формулы Штайнмаера, такой подляны бы точно не перенес и не простил.
Поэтому, Рада решила быть хитрыми и запретила какие-либо реальные следственные действия относительно нардепов, без разрешения самой же Верховной Рады (ну как это и было раньше, при всех властях прошлых, понятно, что никто, как и раньше, голосовать против своих не будет).
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п.с. Журналисты LB нашли интересную закономерность в голосованиях Слуги Зеленского.
Когда спикер-разумков говорит «Прошу визначитись та голосувати» - это значит, что поддерживать законопроект необязательно.
Когда он говорит «Прошу ПІДТРИМАТИ та проголосувати» - это сигнал, что голосовать надо «за».Судя по всему, именно закреплением условных рефлексов по голосу Разумкова слуги в Трускавце и занимались. Потому как работают эти команды безотказно.
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В узеленських офіс на офісі і офісом поганяє.
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в *ОПе презЕдента.. название созвучно смыслу))
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Если -бы только воняли.А ведь ещё и международные оффисы звонками обрывают "Зрадой"Зеленского.Там подобные Законы принимались с 1981-го,чтобы избавиться от коррупции в прокуратурах,а здесь сами себя тестируют уже 26-ть лет круговой порукой мародёры грёбаные и их от корыта хрен оторвёшь.
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и каждом офисе должен быть кассовый аппарат...
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эх. запасаюсь попкорном и наблюдаю за этим шоу. сокращение на 5 тысяч. там щас такая истерика стоит, аж жуть. люди, которые в 15-м году на конкурсе набирали по 90-баллов, теперь на тестировании по 65 набирают, из 70 проходных. будет весело)))
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совершенно очевидно, что система хотя и морально гнилая, весьма закостенелая и что б сломать её надо приложить титанические усилия
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там уже давно никакой системы нету. все давно похерено
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Гнилую систему нельзя сломать гнилыми методами нарушения законов.
Это будет просто новая гнилая система, где можно через колено, если очень нужно.
На подъеме президентской победы забили на закон о выборах в Раду - и что?
Пришли типа новые лица, которые тупо выполняют волю лиц старых и хитрожопых.
Под одно мордатое лицо перешили Администрацию президента в Офис - и что?
Теперь эта морда официально мутит свои дела и имеет нехилую власть в стране.
Уволить в обход законов?
Запросто.
А потом что?
За несмертельное превышение самообороны безальтернативный арест?
Встречайте политического преследуемого.
Никогда ж такого не было и вот опять.

И ладно бы "давили гадов" стерильными руками - так нет же, всё в пуху с мохнатых рыл.
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вони таке в законах понакручують, що потім ніхто вже не розбере..
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поїдання системи учасниками самої системи Закон предусматривает кадровые комиссии при Офисе генпрокурора, поэтому созданные при ГПУ органы не имеют прав, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1524
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"Согласно закону о реформировании органов прокуратуры, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора. Источник: https://censor.net.ua/n3154858"
эти клоуны нарисовали закон который сам себе противоречит и который НЕВОЗМОЖНО исполнить
ОНИ УЧАТСЯ )))))))))))))
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...жить становится веселее...про лучше- не знаю.... ...
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як смішно читати горбатюка який по перше просрав рослідування по рострілах на майдані, а потім киздів на пороха і югку, а тепер смокче струк. Ну так ви це зробили разом. Годі скігліті бери лапату і годуй сімью )))
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ага) Вирішив що йому тепер видадуть "бочку варєнья і ящік печенья". А воно вон воно як Законом передбачені кадрові комісії Офісу генпрокурора, тому створені при ГПУ органи не мають прав, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5138
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Мы вернулись даже не в эпоху Януковича, а времена пионерской зорьки! Подростки учатся государственному управлению. За наш счет,конечно. Такие же вакханалии происходят во всех органах власти. Все построено на мелком мошенничестве и шито белыми нитками. Вал судебных исков дойдет до ВСУ, перехлеснет его и на выходе,через года три из ЕСПЧ получим тысячи решений о незаконном увольнении. И бюджету придется выплачивать за эти годы миллионы компенсаций. А людей придется еще и трудоустраивать... все это вызывает аскому.
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