 Законом передбачені кадрові комісії Офісу генпрокурора, тому створені при ГПУ органи не мають прав, - Горбатюк

Про це в коментарі hromadske розповів керівник управління спецрозслідування Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону про реформування органів прокуратури, всі прокурори і слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, мусять пройти атестацію, яку має оцінювати комісія Офісу генпрокурора.

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"Однак оскільки Офісу генпрокурора ще не існує, було створено інші комісії при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Отже, діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їхні рішення може бути оскаржено і, безперечно, скасовано", - зазначив Горбатюк.

Він додав, що наразі невідомо, за якими критеріями обирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.

Нагадуємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

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Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.