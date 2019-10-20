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Все про:Коломойський (609) Арахамія (79)

 Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха

Ігор Коломойський назвав голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію своїм "найближчим товаришем".

Про це Коломойський заявив у Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.

Раніше в інтерв'ю LB.ua Арахамія заявив, що, як він чув, у фракції "Слуга народу" є 7-9 депутатів, пов'язаних із Коломойським. Водночас, за словами голови фракції, його самого олігарх не любить, зокрема за наявність і публічне вираження позиції.

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Журналісти попросили олігарха прокоментувати ці слова.

"Кого не люблю? Та це взагалі мій товариш, найближчий наш товариш", - сказав Коломойський.

Він додав, що на депутатів "Слуги народу" впливу немає, а на Арахамію - є. Також олігарх висловив сумнів, що той міг сказати про вплив Коломойського на депутатів.

"Але якщо казав, то на злодієві шапка горить. Він хороший хлопець, до речі, дуже розумний", - сказав він.

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Зазначимо, що в тому ж інтерв'ю Арахамія заявив, що знайомий з Коломойським опосередковано, а бачив лише одного разу в 2014 році, коли олігарх очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

Давид Арахамія відреагував на слова бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що вони "близькі товариші".

"Треба було ще сказати, що "найкращий друг", а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає. Що ж, завжди цінував гарне почуття гумору ІВК", - написав він у коментарях під постом журналіста Олега Деренюги у фейсбуці.

Коломойський назвав Арахамію найближчим товаришем, глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха 01

Нагадаємо, що Ігор Коломойський прилетів до Миколаєва, де відвідав баскетбольний матч між МБК "Миколаїв" і БК "Дніпро", де під номером 45 грає його син Григорій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154855
 
   
 Топ коментарі
 
На швыдкоруч в Москви робылы клоуна-зебилоида!
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Не, ну понятно, у Бени сейчас все друзья. Пр ват то надо как то возвращать или иначе окажется просто нищим. А кому нужны нищие хоть в Швейцарии, хоть в Израиле...
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За папу Беню не переживай.Сегодня его куклу поставили главой Киевской ОГА. Ткаченко вот-вот коронуют на Киев. Финансовые потоки Киева и области папа Беня прибирает к своим липким рукам. За Приват Бене обещали отвалить недешевой украинской земельки. Про его долги, электрику и уголек я уже не буду напоминать. Так что гэшефт для папы Бени растет как на дрожжах.
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Да вот только этим гешефтом он может оказаться в американской тюрьме. Как только америкснцы поймут, что Беня мешает их инвестициям в Украину, они быстро найдут способ обьяснить как очень легко встретится с америкснским прокурором и как тяжело с ним растаться.
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все нормально буде з Бєнею - амери якось не поспішають зі своїми інвестиціями в Україну ..))
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Вы глубоко ошибаетесь. Под словом инвестиция я имел ввиду не деньги.
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Геополитический проект. Мы к сожалению стали заложниками геополитический игры США и России.
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более того: и полгода не прошло - как инвесторы побежали из Украины.
Это при Порохе постоянно в новостях - "инвесторы открывают новые производства в Украине" и ВСУ нанесли удар, уничтожили .... боевиков, продвинулись вперед и освободили территорию..
При монике шмаркли видим обратную тенденцию: Арселор Миталл выводит инвестиции из Украины, Тобако А.Ко. закрывает офисы и производства, инвесторы покидают Украину, боевики нанесли удар и убили/ранили ... бойцов ВСУ (ответный огонь не открывался), ВСУ отвели войска и оставили территории...
Закономерность...?)
Как и то, что сдачу территории Украины моника шмаркля и Ко запланировали еще в юиле..
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Беня не полный идиот, хоть и козел. Зря он что-ли столько денег вбухал в приведение своих кукол к власти. Зеленую плесень у власти Беня будет держать до последнего. И руками и зубами. Украина для него - последний бастион, отступать некуда. На горизонте маячит суд в Делавэре. Он не моргнув глазом пойдет и на кровь. Вся его история жизни об этом говорит красноречиво. Ему на американские инвестиции посрать с высокой горки, ситуация с БАТ Украина и PLI Украина в пример.
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То, что пытаются изобразить Моню Зелю как бениного болванчика глубоко ошибаются. Там два еврея, которые думают, что друг друга перехитрили. Что ка ается частных америкснских компаний, то насколько я понимаю ни одной крупной компании в Украине кск не было так и нет.
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Цю картинку робили в москві нашвидкоруч,суцільна брехня яка немає нічого спільного з реальністю.Тупі порохоботи її розносять навіть не думаючи.
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На швыдкоруч в Москви робылы клоуна-зебилоида!
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А эту картинку сделали учителя, когда праздновали обещанное повышение зарплат. Или нет?

Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха - Цензор.НЕТ 9976
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Учителям там не платять з лютого місяця завдяки петіной рехвормі про децентралізацію,тому що голова ОТГ забив на цей закон і не фінансує згідно закону освітянську галузь.Якийсь порохобот провокатор намалював плакат і понеслась як завжди брехня
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100% - соєві просто не в темі , але ж їм зраду розганяти потрібно - їм ніколи новини читати ! ..))
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Задолженность на 10.10.2019 - 4 месяца. Математик хренов, расскажи еще что-нибуть про Петю.
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Их в трускавце только до трех научили считать.
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Ти виходить в школі буквар скурив.
Як таке може бути,що з усієї країни тільки в одному районі заборгованість вийшла,адже державну субвенцію на освіту дають всім вчасно.А тому шо місцева влада не хоче платити до якої Зеленський не має відношення,а вам ольгінським посіпакам якби тільки розносити гівно по мережах
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кацапозебил, а никто и не спорит - что бюджет Украины на 2020 рассчитывался в расеи Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 1868.
Сокращение в 2-6 РАЗ бюджета на лечение тяжелобольных детей.
Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 9931
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https://ukranews.com/news/625557-ukraintsy-mogut-poluchit-13-yu-pensiyu-uzhe-v-etom-godu-komu-vyplatyat-i-kak-eto-budet-rabotat

В Украине после автоматического перерасчета пенсий уже в этом году может быть выплачена "тринадцатая пенсия". Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет "Урядовий портал".
Так, Розенко убежден, что такая выплата может произойти уже в этом году.

Также он отметил, что "13-ю пенсию" могут получить люди с большим страховым стажем, но невысокой пенсией.

"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию ", - рассказал вице-премьер-министр.
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Ключове слово "13-ю пенсию" могут получить,а могут і не получить.
Лахта вибори давно пройшли а ти з брехнями возишся по цей день
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Ну да.. с зебилом тут даже без вариантов ! Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 8750 Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 8750 Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 8750
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моника зеленски пришла - и 13ю пенсию ОТМЕНИЛИ.
Закономерность.. как и факт, что учителям не платят ВООБЩЕ 4 месяца..

Зебилы из лахти орут "было в феврале" - помалкивая что за февраль проблему решили еще в марте и платили зп постоянно до прихода зеленой шмаркли.

И именно с июля - 4 месяца вообще не платят..
Закономерность - по факту, как и то что бюджет Украины на 2020 год писали в Кремле, иначе сокращение в 2-6 раз расходов на тяжелобольных детей ничем не объяснить, правда, кацапозебил?))
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Не переймайся,тебе вже ніякий бюджет не вилікує,ідіопатія це назавжди.
Пашу шовте забанили ,а під цим ніком тільки виліз з бану і пішло московське гівно по трубах.
Ти соя продажня за скільки москалям продався
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кацапоз****, тебе совсем нет смысла переживать за свой диагноз)
Просто ты идиот, переполненный зеленым лайном)
в чем твоё отличие от 87% ватников? Только в том что ты - тупее их, поверь)
И дело даже не в твоём зашкваре с гуглтранслейтом и "лубЬянкою"(с)Garsia UA Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 650
Тебя только что мордой ткнули в твою брехню с "долги с февраля" - а ты, облизнувшись - начал орать о своём диагнозе.. Д*****, бл*я))
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кацапозебил, как думаешь - сколько заплатили "слугам урода", чтобы они ПРОГОЛОСОВАЛИ за СОКРАЩЕНИЕ в 2-6 РАЗ бюджета на лечение тяжелобольных детей? Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 6953
 Неужто Порох заставил уменьшить в РАЗЫ бюджет на детей?
Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 6209
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Зебилоид, ты хоть почитай, что тебе пишут, если не понимаешь в чём суть прочти еще раз! Не будь существом!
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бюджет от "слуг урода".. составлен в кремле?))
Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 9231
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а ЧО - самый такой маЛЧик на побегушках )))
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А Голобородько залишився у весні. Як у одного маловідомого поета:
Весна кохання не вернеться,
Вона лиш в пам'яті зосталась
І Коломойський лиш сміється,
Як зеби на весні сміялись.
😁
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Слугу назвать товарищем - у Бени таки есть чувство юмора .
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Гаспадін назвав свого слугу любімой женой , а воно ще бач комизиться 😕
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ясный пень... всё дело в пропущенных буквах
абрамхамия не может не быть другом и одноверцем каломойши
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Коли з юрком луценком на курсах у Лондоні
Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха - Цензор.НЕТ 7835
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Господа товарищи, потрудитесь быть взаимно вежливы !
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Коломойский Кивой может только гвозди забивать или может использовать его рукоблудие для генерирования электрической энергии по зеленому тарифу
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Ну что вы такой серьёзный))
Вот ИВ с боольшим чувством юмора человек .
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а якби не назвав?
усі б вважали, що зелена шелупонь не має до бєні відношення?
ги
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В даному випадку я Коломойському вірю. Арахамія тут спалився. ☺️
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Коломойский прямо исходит красноречием...Наверное хочет пару-тройку миллиардов долларов.
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Он добавил, что на депутатов "Слуги народа" влияния нет, а на Арахамию - есть Джерело: https://censor.net.ua/n3154855

Охохо Коломойский назвал Арахамию "ближайшим товарищем", глава фракции СН заявил, что ценит чувство юмора олигарха - Цензор.НЕТ 1695
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Кстати о Бене; А Зеленский, Гончарук и Баканов не желают провести совещание и обсудить там «Центрэнерго», на тему - почему крупнейшая государственная теплогенерация получает миллиардные убытки с того момента, как туда зашел менеджмент Коломойского? Или хотя бы пост в фейсбуке написать, что происходит, и что с этим делать? Тишина в этом вопросе означает, что власть не контролирует энергетику от слова вообще. Похоже, что эта сфера, по понятийным договоренностям, была отдана на откуп Коломойскому. И приватизировать «Центрэнерго» Беня не собирается. А зачем ему это? У него и так все хорошо. Коломойский и так ведёт выгодный для него бизнес за счет государства, ну почти как в Укрнафте, и даже выгоднее. В Укрнафте у него хоть какая-то ответственность есть, а здесь - никакой. Пятый месяц он загоняет госпредприятие в долги, отпуская по прямым договорам электроэнергию своим заводам ниже себестоимости. А вдобавок ещё, через парламент (опять-же благодаря схематознику Герусу), Бене Коломойскому сделали импорт дешевой электроэнергии из **********. Если и возникнут когда-то претензии к «Центрэнерго» на миллиардные убытки, то уж точно не Коломойский за это будет отвечать. А если не он, то кто?
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що ви таке пишете ...це ж фейк кремля - мля..
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Ігор Коломойський, ну прям як "У битві екстрасенсів", він ще на початку літа вгадав прізвища голови Офісу президента, СБУ, Прем`єр-Міністра та міністра МВС.
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Жека Вольн 🌐в 🏳️‍🌈 25%‏ @prankotura 18 окт.

Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 6886
Потому что зеленые, это перекрашенные КРАСНЫЕ, которые не хотя работать, а хотят чтобы им ДАЛИ ПАЙКУ.
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истина где-то по середине...или нет "дыма без огня"...
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за лидера абидна-да...? Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 6393 вот гадские журналюги... Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 5132
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Вопросительный знак в отношении данного товаришЧа абсолютно лишний...
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а шо давидка спалил тебя изик каломыйский! товарищ ты его товарищ, и не кокетничай! все вы его слуги, товарищи и землячки.... блин смотреть на вас противно!
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- Изя, а почему нынешняя власть хочет забрать Приват у государства и отдать его Коломойскому. - Потому, Сёма, что к власти пришли антикоммунисты. Их лозунг «Забрать у бедных и отдать богатому!».
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Якщо господар каже, що в нього вумний пес, то це за те, що слух'яний - команди виконує, палки приносить, лащиться. І господар задоволений, і пес "вумний".
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Скукота була без Бєні,троляка ще той
Але краще якби він разом з пашинським був символом
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Наші Гроші- Г+Г- Коломойський - Фирмы жены Баканова фигурировали в деле СБУ . Коломойськй показує ЗЄ як буде нищити його рейтинг
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Зебилоиды, а коломойский и зеленский кто, вальцман или как там будет? Какие фамилии у них?
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Опять все друг другу сраки вылизывают.
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Ivan Luti II з Иваном Лютыєм.
6 год
Личные наблюдения:

1. В Сильпо:
- картошка - 25 грн;
- помидоры - 36 грн;
- гречка - 26 грн;

Вокруг ходят зелибобы с выпученными глазами.

Что ******, неожиданно??
Вам при "барыге" цыбуля была занадто дорогая, теперь жри-ТЕ при зеленой шмаркле дешевые продукты.

- Ну пасматрите как живут в Польше, а как у нас. Людям проста надаела тирпеть нищету.

Вы мои дорогие зебилы, что вы знаете вообще о Польше? В Польше сейчас так живут, потому что в 1990 году президентом выбрали Порошенко, а не Зеленского. Учите материал прежде чем говорить.

****** не обучаемые.

2. Выходя из салона-парикмахерской, подхожу к администратору:

- сколько с меня?
- сто гривен!
- случайно не подскажите номер телефона НАБУ?
- а зачем вам?
- сообщить об отсутствии кассового аппарата!

Выражение ее лица, сделало мой день.

3. «Может хоть кого-нибудь посадят?»,- неуверенно затянула сегодня утром ватная соседка, услышав от другой такой-же, что арестовали Гладковского.

Причём, кто он и в чём его вина они не знают. В этом вся суть этих глистов совка - «кого-нибудь». Их **** во все щели, а они всё ждут посадок.

4. В Днепре приостанавливают один из крупнейших металлургических заводов в стране, знаменитую "Петровку" (завод им. Петровского). Людей собираются везти в Киев, касками стучать. Лучше бы себе по пустым макитрам постучали. Дебилы ***...

5. Не перестаю удивляться людям. Как автомеханика, врача, плиточника, бухгалтера и т.п. , так подай им самого лучшего. Как руководить страной, так и тупой клоун-****-по-роялю подойдёт...пзд....

ФОПовцы, таксисты, врачи, учителя, пенсионеры, которых лишили субсидий, рабочие закрывшихся предприятий, киношники, которых лишили дотаций, ITшники, дети с онкологией, военные, волонтеры, вообще думающие люди, все они, по мнению зекоманды, ПОРОХОБОТЫ, которых "надо раскулачивать".

А ведь мы вас просили, мы вас идиотов умоляли, ролики в ютюбе показывали, посты писали, что мясо у вас заберут, вернут обглоданную кость. Напоминали вам, что оно ненавидит все украинское, что оно совок тупорылый, но вы предали свое будущее, будущее своих детей, не пойми за что.

"Дурень думкою богатіє".

Неожиданно оказалось, что это был главный лозунг зе-лохтората.

Когда у Дьявола спросили - как ему так легко удается обманывать людей, он ответил: Очень просто, я даю им пустой крючок, а наживку для себя они выбирают сами.

Вот так, на пустой крючок и взяли 75% болванов, которым ничего никто не обещал - их поймали на их собственные фантазии.
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Не переживайте зебобики, что Коломойнец вас сдает с потрохами, все вы его карманные псинки, чего ему бояться и стесняться?..))
Такие скромняги зебобики - верещат, хнычут, стрелочками в разные стороны тычут! Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха - Цензор.НЕТ 4323
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