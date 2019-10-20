 Коломойський назвав Арахамію "найближчим товаришем", глава фракції СН заявив, що цінує почуття гумору олігарха

Про це Коломойський заявив у Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести.
Раніше в інтерв'ю LB.ua Арахамія заявив, що, як він чув, у фракції "Слуга народу" є 7-9 депутатів, пов'язаних із Коломойським. Водночас, за словами голови фракції, його самого олігарх не любить, зокрема за наявність і публічне вираження позиції.
Журналісти попросили олігарха прокоментувати ці слова.
"Кого не люблю? Та це взагалі мій товариш, найближчий наш товариш", - сказав Коломойський.
Він додав, що на депутатів "Слуги народу" впливу немає, а на Арахамію - є. Також олігарх висловив сумнів, що той міг сказати про вплив Коломойського на депутатів.
"Але якщо казав, то на злодієві шапка горить. Він хороший хлопець, до речі, дуже розумний", - сказав він.
Зазначимо, що в тому ж інтерв'ю Арахамія заявив, що знайомий з Коломойським опосередковано, а бачив лише одного разу в 2014 році, коли олігарх очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.
Давид Арахамія відреагував на слова бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що вони "близькі товариші".
"Треба було ще сказати, що "найкращий друг", а то не всі можуть повірити. А Дубинського не знає. Що ж, завжди цінував гарне почуття гумору ІВК", - написав він у коментарях під постом журналіста Олега Деренюги у фейсбуці.
Нагадаємо, що Ігор Коломойський прилетів до Миколаєва, де відвідав баскетбольний матч між МБК "Миколаїв" і БК "Дніпро", де під номером 45 грає його син Григорій.
Это при Порохе постоянно в новостях - "инвесторы открывают новые производства в Украине" и ВСУ нанесли удар, уничтожили .... боевиков, продвинулись вперед и освободили территорию..
При монике шмаркли видим обратную тенденцию: Арселор Миталл выводит инвестиции из Украины, Тобако А.Ко. закрывает офисы и производства, инвесторы покидают Украину, боевики нанесли удар и убили/ранили ... бойцов ВСУ (ответный огонь не открывался), ВСУ отвели войска и оставили территории...
Закономерность...?)
Как и то, что сдачу территории Украины моника шмаркля и Ко запланировали еще в юиле..
Як таке може бути,що з усієї країни тільки в одному районі заборгованість вийшла,адже державну субвенцію на освіту дають всім вчасно.А тому шо місцева влада не хоче платити до якої Зеленський не має відношення,а вам ольгінським посіпакам якби тільки розносити гівно по мережах
Сокращение в 2-6 РАЗ бюджета на лечение тяжелобольных детей.
В Украине после автоматического перерасчета пенсий уже в этом году может быть выплачена "тринадцатая пенсия". Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет "Урядовий портал".
Так, Розенко убежден, что такая выплата может произойти уже в этом году.
Также он отметил, что "13-ю пенсию" могут получить люди с большим страховым стажем, но невысокой пенсией.
"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию ", - рассказал вице-премьер-министр.
Лахта вибори давно пройшли а ти з брехнями возишся по цей день
Закономерность.. как и факт, что учителям не платят ВООБЩЕ 4 месяца..
Зебилы из лахти орут "было в феврале" - помалкивая что за февраль проблему решили еще в марте и платили зп постоянно до прихода зеленой шмаркли.
И именно с июля - 4 месяца вообще не платят..
Закономерность - по факту, как и то что бюджет Украины на 2020 год писали в Кремле, иначе сокращение в 2-6 раз расходов на тяжелобольных детей ничем не объяснить, правда, кацапозебил?))
Пашу шовте забанили ,а під цим ніком тільки виліз з бану і пішло московське гівно по трубах.
Ти соя продажня за скільки москалям продався
Просто ты идиот, переполненный зеленым лайном)
в чем твоё отличие от 87% ватников? Только в том что ты - тупее их, поверь)
И дело даже не в твоём зашкваре с гуглтранслейтом и "лубЬянкою"(с)Garsia UA
Тебя только что мордой ткнули в твою брехню с "долги с февраля" - а ты, облизнувшись - начал орать о своём диагнозе.. Д*****, бл*я))
Неужто Порох заставил уменьшить в РАЗЫ бюджет на детей?
Весна кохання не вернеться,
Вона лиш в пам'яті зосталась
І Коломойський лиш сміється,
Як зеби на весні сміялись.
😁
абрамхамия не может не быть другом и одноверцем каломойши
КИВА
Вот ИВ с боольшим чувством юмора человек .
усі б вважали, що зелена шелупонь не має до бєні відношення?
ги
Охохо
Потому что зеленые, это перекрашенные КРАСНЫЕ, которые не хотя работать, а хотят чтобы им ДАЛИ ПАЙКУ.
Але краще якби він разом з пашинським був символом
6 год
Личные наблюдения:
1. В Сильпо:
- картошка - 25 грн;
- помидоры - 36 грн;
- гречка - 26 грн;
Вокруг ходят зелибобы с выпученными глазами.
Что ******, неожиданно??
Вам при "барыге" цыбуля была занадто дорогая, теперь жри-ТЕ при зеленой шмаркле дешевые продукты.
- Ну пасматрите как живут в Польше, а как у нас. Людям проста надаела тирпеть нищету.
Вы мои дорогие зебилы, что вы знаете вообще о Польше? В Польше сейчас так живут, потому что в 1990 году президентом выбрали Порошенко, а не Зеленского. Учите материал прежде чем говорить.
****** не обучаемые.
2. Выходя из салона-парикмахерской, подхожу к администратору:
- сколько с меня?
- сто гривен!
- случайно не подскажите номер телефона НАБУ?
- а зачем вам?
- сообщить об отсутствии кассового аппарата!
Выражение ее лица, сделало мой день.
3. «Может хоть кого-нибудь посадят?»,- неуверенно затянула сегодня утром ватная соседка, услышав от другой такой-же, что арестовали Гладковского.
Причём, кто он и в чём его вина они не знают. В этом вся суть этих глистов совка - «кого-нибудь». Их **** во все щели, а они всё ждут посадок.
4. В Днепре приостанавливают один из крупнейших металлургических заводов в стране, знаменитую "Петровку" (завод им. Петровского). Людей собираются везти в Киев, касками стучать. Лучше бы себе по пустым макитрам постучали. Дебилы ***...
5. Не перестаю удивляться людям. Как автомеханика, врача, плиточника, бухгалтера и т.п. , так подай им самого лучшего. Как руководить страной, так и тупой клоун-****-по-роялю подойдёт...пзд....
ФОПовцы, таксисты, врачи, учителя, пенсионеры, которых лишили субсидий, рабочие закрывшихся предприятий, киношники, которых лишили дотаций, ITшники, дети с онкологией, военные, волонтеры, вообще думающие люди, все они, по мнению зекоманды, ПОРОХОБОТЫ, которых "надо раскулачивать".
А ведь мы вас просили, мы вас идиотов умоляли, ролики в ютюбе показывали, посты писали, что мясо у вас заберут, вернут обглоданную кость. Напоминали вам, что оно ненавидит все украинское, что оно совок тупорылый, но вы предали свое будущее, будущее своих детей, не пойми за что.
"Дурень думкою богатіє".
Неожиданно оказалось, что это был главный лозунг зе-лохтората.
Когда у Дьявола спросили - как ему так легко удается обманывать людей, он ответил: Очень просто, я даю им пустой крючок, а наживку для себя они выбирают сами.
Вот так, на пустой крючок и взяли 75% болванов, которым ничего никто не обещал - их поймали на их собственные фантазии.
Такие скромняги зебобики - верещат, хнычут, стрелочками в разные стороны тычут!