 У питанні військової допомоги Україні йшлося суто про стратегічні наслідки, жодного тиску не було, - Помпео

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC, яке в неділю вийшло в ефір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, в питанні надання військової допомоги Україні йшлося суто про стратегічні наслідки.
"Я ніколи не бачив подібного в тому, що стосується процесу вироблення рішень, у якому я брав участь, рішень щодо того, чи варто надати допомогу по лінії Міністерства оборони США, а також Держдепартаменту, щоб дати відсіч Росії... Завжди йшлося про те, якими будуть стратегічні наслідки, чи надійдуть кошти туди, куди слід, чи будуть вони спрямовані туди, куди потрібно, у світлі корупції в Україні, як ми можемо гарантувати це. Чи доцільно для нас надавати оборонні озброєння", - сказав Помпео, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи керувалася адміністрація США таким підходом.
Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.
Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.
Будь скромнішою,жінкам це не дуже личить
жодної думки, жодного нормального допису... лише висєри.
90% брехні порохоботської,інше діфірамби ольгінцям
їх навіть в природі не існує, і ніколи не існувало.
досить вже марити.
Не знаю за чиїм замовленням чи розрахунком у 2019 році історію з поставками МАЗІв в 2014-15рр для української армії намагаються зробити головною політичною подією України. Ніхто вже й не пам'ятає, як у перші роки війни дефіцит нашої армії у важких тягачах оцінювався приблизно у 1000 штук.
Однак у цьому блозі я розкажу про Ізраїль, де в абсолютно нерівних умовах волелюбний єврейський народ відстояв свою незалежність і право на суверенітет у боротьбі з переважаючим ворогом.
Досвід, який нам варто знати і вивчати.
У 1947-1949 роках, коли за підтримки СРСР ООН схвалила резолюцію про створення в Палестині єврейської національної держави Ізраїль, сусідні арабські країни почали озброюватися і готуватися до війни.
За логікою тодішньої геополітичної боротьби Велика Британія продавала зброю всім ворогам євреїв: єгиптянам, сирійцям, ліванцям та іракцям А от єврейська самооборона навпаки наразилася на ембарго США, що забороняли постачання будь-яких видів озброєнь - Штати тоді були проти появи у Палестині, як вони тоді гадали, союзника СРСР.
Тому у євреїв не було іншого шляху, ніж контрабанда. Правдами і неправдами в обхід ембарго та заборон через посередників зброя та набої завозилися з Європи, якою вона була завалена після Другої світової війни, і навіть із Британії - держави, що відкрито підтримувала ворогів.
Ви вже вловлюєте аналогію? Адже в Україні скандал, який активно роздували після програми Бігуса, стосувався деталей літаків, які завозились в Україну з Росії попри заборони ФСБ через треті руки. До слова за 8 місяців розслідування НАБУ так і не змогло за тими матеріалами висунути підозри.
Ситуація на початок арабо-ізраїльської війни була ще більш катастрофічна, ніж в Україні у 2014 році. У війну за незалежність ізраїльська армія вступила маючи 45 тисяч мобілізованих, котрим роздали 22 тисячі гвинтівок. На початку Ізраїль володів лише 4-ма зламаними танками, які були на ходу, але не дуже могли воювати. Пишуть були ще дві гармати 1906-го року випуску...
З Європи у Палестину зброя йшла морем. Ізраїльтяни навіть примудрилися контрабандою доставити з Британії чотири винищувачі "Бофайтер". Щоб така схема спрацювала, їх везли для новозеландської кінокомпанії, яка "знімала фільм про британських пілотів у війні на Тихому океані". Зброя євреям надходила в тому числі із захоплених складів Вермахту, де чехи зібрали для Ізраїлю 25 винищувачів "Мессершміт".
Лише 60-х і 70-х роказ в Ізраїлі було налагоджене виробництво власних винищувачів і танків. Сьогодні ізраїльска оборонка є однією з найбільш технологічно розвинених в світі, співпрацює з США, а щорічний експорт продукції ВПК з цієї маленької країни становить понад $6 млрд.
То чому ж виграли євреї у тій начебто безнадійній війні проти найсильніших держав світу? Може тому, що в них не було внутрішньої політичної боротьби? Чи через те, що для виживання народу вирішили не дотримуватись чужих заборон?
Я думаю тому-що вони були розумними і після Голокосту дуже хотіли жити вільно у власній державі. Українці, а чого ж насправді хочемо ми?
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5dab02bf34be6/
"У суботу, 19 жовтня, в Луганську помер Володимир Феденко, який під позивним "Дядя Вова" брав участь у війні на Донбасі з самого початку бойових дій на боці незаконних збройних формувань. Про це з посиланням на соціальні мережі бойовика повідомив блогер Necro Mancer, передають Патріоти України."