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Все про:Мінфін (376) Маркарова (69) Держаудитслужба (19)

 Кабмін повернув Держаудитслужбу в підпорядкування Мінфіну, - Маркарова

Кабінет Міністрів України повернув Державну аудиторську службу в підпорядкування Міністерству фінансів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Кабмін своїм рішенням після понад 3 років повернув Державну аудиторську службу під керівництво Мінфіну", - написала чиновниця.

За словами Маркарової, службу "дуже скоро буде реформовано в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії та місцеві бюджети без дублювання функцій Рахункової палати та внутрішніх аудиторів головних розпорядників".

Пропозиції Мінфіну щодо реформування Держаудитслужби буде оприлюднено найближчим часом.

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Нагадуємо, Державну аудиторську службу було створено в жовтні 2015 року на базі Державної фінансової інспекції України.

Кабмін повернув Держаудитслужбу в підпорядкування Мінфіну, - Маркарова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154853
 
 
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вісімнадцятивідсоткова мвфівська лярва ...
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Кстати, когда зеленые олигофрены зарулят иканомику в то самое место, маркарова будет идеальным виноватым вовсьом "порошенком".
Интересно она понимает єто или нет?)
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у нас новости огонь, назначил уволил передал забрал, мента поймали за взятку, 2,5,10 обстрелов, уволил назначил, але гараж, когда по итогам года каждому украинцу по 3000 долларов дадут, мне все равно кто эти люди, мне всеравно на эти организации половину которых я незнаю, я хочу в конце месяца сесть с женой и сказать блин 300 долларов осталось отложим на отпуск, я много не прошу, один дрочит сидит в ВР нестесняясь, те увольняют нанимают, когда это *************?
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А любительница золотых слитков при должности останется?
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