 Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.
Заплановано також низку двосторонніх зустрічей президента України з лідерами зарубіжних країн.
Да, ты еще скажи, что у нас в Украине 73% кремлелядей живет, а сейчас 65%. Идиоты порохосранские, взяли моду всех украинских граждан, кто ненавидит педро, записывать в кацапы. Илита опаная.
"95-й квартал" залучив хор Верьовки, щоб обсміяти спалену хату Гонтарево
ї
В анонсі гумористичного номера ведучий Степан Казанін назвав спалення будинку Гонтаревої "яскравою подією". "95-й квартал" присвятив їй "запальний фолк" - пісню у виконанні Євгена Кошового та жіночої частини Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.
"Лисий" із хором заспівали на мотив відомої народної пісні: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала…" - https://novynarnia.com/2019/10/20/95-y-kvartal-zaluchiv-hor-verovki-shhob-obsmiyati-spalenu-hatu-gontarevoyi/
супротив моники? супротив всемирно известного погоняла? ха...
моника зеленский - шедевр троллинга
та ні - справжня фігня , це результат Лоліти і його будки на останніх виборах !
*****************
Не знаю, хто така бубочка, але бабочка - то метелик українською.
-туристо облик- аморале!) Япония в ожидании клована з крывого рога!Джяпанахахатала!
Обама, певно, краще знає східний церемоніал, - він дитячі роки провів у Індонезії.
а заделанный - це твої дівоче прізвище ? ..))
******
Гугл жжот!
если попытаться поклониться.
Ми ж непогано жили з Японією!