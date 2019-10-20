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Все про:Зеленський (3299) Японія (182) Офіс Президента (134)

 Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто

21-24 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Японію, де візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Заплановано також низку двосторонніх зустрічей президента України з лідерами зарубіжних країн.

Дивіться також: Гончарук зустрівся з делегацією Японії: запропонував інвестувати в зону відчуження ЧАЕС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154851
 
   
 Топ коментарі
 
Нахерато Это летит к Нарухито
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Главное что бы интронизацию с диджитилизацией не перепутал проффессор.
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Моникой уже был в Штатах...кем он вернется с Японии?... Зеленский летит в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 3119
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А что, уже дефолт наступил, или все как и раньше, порхосранские предсказания продолжаются?
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Не знаю как дефолт но учителя уже бастуют , 4 месяца нет зарплат...Это факт.
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так 4000"баксов"-каждаму-надо ещё ж "насобирать"...
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Боже ж ты мой, неужели сраного гетьмана не возьмет с собой, которого и не подумали пригласить. Как же ж, как же ж без него то международные дела будут двигаться. Неужели и в Японии прознали, что его народ на выборах похерил и сейчас дает ему 11% доверия и 65% недоверия? Ой лышенько то.
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Кацапы все Петю забыть не могут. Все ноют в каждом коменте. Только за это ему спасибо сказать нужно
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Ну ты только про кацапов вспоминаешь. А мне они по хрену. Я как гражданин Украины жду не дождусь, когда этот *****, доведший нашу страну до ручки, до нищеты, ответит за все. И пока не сядет с конфискацией я его не забуду и буду про существование этой швали на свободе вспоминать и напоминать.

Да, ты еще скажи, что у нас в Украине 73% кремлелядей живет, а сейчас 65%. Идиоты порохосранские, взяли моду всех украинских граждан, кто ненавидит педро, записывать в кацапы. Илита опаная.
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Мы потому так плохо и живём, что 73% населюков - тупое быдло!
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Депил-неудачник. Петя должен кормить твое тупое рыло? Если ты при Пете нищее,то при зеле вообще ждет полный п
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Не каждый год есть возможность заказать себе на праздник не просто клоуна, а клоуна-президента. Торопитесь бронировать заранее.
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А как он полетит , неужели через Рашку ?
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Нужно напомнить главе пресс-службы презЕдента (которая мендель), что зеленский посещает именно Японию, а не Ямайку, что столица Японии называется Токио, а не Киото. А то может получиться как это было => Латвия-Литва.......
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100% согласен - клоуна пригласили гостей развлекать, корпоративчик отработать. Японские императоры всегда были ещё теми выдумщиками и шутниками, вот и сейчас решили президента - клоуна нанять для развлечения, рояль я надеюсь уже приготовлен...Позор для Украины.
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Договаривайся сразу, - им Курилы нам Кубань а китайцам по Казань...
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а шо про ето скаже нарідний хір імєні Мотузкі?

"95-й квартал" залучив хор Верьовки, щоб обсміяти спалену хату Гонтарево
ї
В анонсі гумористичного номера ведучий Степан Казанін назвав спалення будинку Гонтаревої "яскравою подією". "95-й квартал" присвятив їй "запальний фолк" - пісню у виконанні Євгена Кошового та жіночої частини Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.
"Лисий" із хором заспівали на мотив відомої народної пісні: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала…" - https://novynarnia.com/2019/10/20/95-y-kvartal-zaluchiv-hor-verovki-shhob-obsmiyati-spalenu-hatu-gontarevoyi/
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Можливо було послати якогось пристайку, так ні, я ж есьм Царь
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Царь в твоей по прежнему лапотной России, которая даже в космос не в состоянии уже космические корабли снаряжать без Украины.
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ну всё,капец...теперь и Япония прекратит нам военную помощь...
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не пройдет месяц Императору или Премьер-Министру Японии объявят импичмент Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 5461
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японці вже позвикали до цунамі землетрусів і тайфунів. не сумуйте . зєля їде до вас.
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Сколько у порохатых яда и кала! Это же как обидно за синьоносого гетьмана, он на фиг никому не упал, ой, пардон, его не пригласили...))
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Ну насчет кала ты на первом месте-слонам не снились те обьемы, которые ты тут выделяеш.
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твої кацапські висери одразу в спам відправляю - я все правильно роблю ?
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Ну, до тебя, кацапоидное, мне точно далеко...
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Надеюсь на бояру вам,************** хватает. А большего вы,гниды,не заслуживаете.
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Убейся об стену, кацасрань
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Стоит спрятать ситары-мало ли чего может случиться
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А почему японцы Сеню Кролика не пригласили ? Он же, по его словам, настоящий камикадзе !
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Воно взагалі почне колись працювати? Прес-конференція 14 годин, потім поїздка до Одеси, потім візит до Латвії, теперь до Японії. В Україні вже все чудово, і президенту немає що робити?
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Да, шмарклю-бедоносца не каждый японец отважицца пригласить! )
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Зелёная катастрофа надвигается на Японию ,там где моника там беды и катастрофы. У бабки меркель трясучка , у трампа имичмент , во Франции собор сгорел ,Украину за три месяца ушатал , теперь император
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Тобто герб України на фоні зоновської параші- це для тебе нормально?
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Это его новое президентское кресло, он же до сих пор себя считает президентом Украины.
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Ще раз питаю, ти на одній картинці зобразив зоновську парашу і герб України- це нормальним вважається?
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успіхів президенту Зеленському в Японії - народ України вірить , що він зможе гідно представити Україну за кордоном ! Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 4769
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Угу.В Штатах-Моникой стал.Дуже "гiдно".
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кажуть , один Хряк соєвий , в РФії став Лолітою ... і нічого ? ..))
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та то фигня...
супротив моники? супротив всемирно известного погоняла? ха...
моника зеленский - шедевр троллинга Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 5727
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та то фигня...

та ні - справжня фігня , це результат Лоліти і його будки на останніх виборах ! Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 1189
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Вже довели, що то фейк. Лахтоботи з датами налажали
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Зеленский только собирается лететь в Японию, к тамошнему императору, а зато Пеця уже успел пролететь как фанера над Парижем ! Аперидил.
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У Мони Бубочки "Шмаркли"-все "пролёты" ещё впереди,будет в своё время завидовать Пете.
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анпиратор несказанно рад - развлекать на праздновании будет препизент-шут Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 5530
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важнейшее мероприятие после купания в красных труселях
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Да.... порохоботы твари уникальные 13% ворья в перемешку с долбаньем шобло серьезное.
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Одно слово - петерасты, сэр.
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комсюк, думаю шо твой хозяин изя каломыйский ворует поболее.... так шо чья б корова мычала, слуги каломыйского! шо приват скоро отдадите? а из рашки кроме электричества шо еще импортировать придумали? а воду в крым? если начну перечислять у тебя же уши завянут камсюк! и вообще про пороха забывайте уже, ваш буратино скоро как полгода правит....
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Есть информация, что японцы помогли Украине даже больше чем Штаты и Европа вместе взятые. Только помогают по-восточному, по-тихому. Ведь на Россию у японцев свой зуб за Курилы. Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 6024Прада это нигде не афишируется..... Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 6024 Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 6024 Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 6024
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Есть информация, что японцы идут нахрен. Если за 60 лет не смогли вернуть острова, то учиться у них может разве что император Зелехито.
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Летить в Японію не Зеля, а Україна. Запросили не Зелю, а Україну. Чому не литить порохівня? Не знаю, запитайте у японців. Мабуть, порохівня перетворилася в дещо те, що японці більше до уваги не сприймають?! Бабочка летить тільки тоді, коли вона вміє літати. Вона літає тільки, коли живе.
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Бабочка летить тільки тоді, коли вона вміє літати.
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Не знаю, хто така бубочка, але бабочка - то метелик українською.
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ти дебіл хельга? воно летить а ти сплачуєшь! ну і шо Україні від того імператора? шо листа з поздоровленнями надіслати не можна було? і головний в Японії не імператор а прем'єр. шо нам з того царя японського?
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Зе
-туристо облик- аморале!) Япония в ожидании клована з крывого рога!Джяпанахахатала!
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Щось я не пригадую, щоб японці любили дивитися Вофкіну гру на роялі . Аби чого доброго самураї потім бубочці бо-бо не зробили чи там з його кишок ліверну ковбасу для щурів 😕
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Як тиснули руку імператору Акіхіто президенти Трамп і Обама.
Обама, певно, краще знає східний церемоніал, - він дитячі роки провів у Індонезії.

Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 3232
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ИВК - Ісправітєльно-Воспітатєльная Колонія
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я смотрю тут у любителей Офшоренко скулы сводит от Зеленского? а шо так? в корытце больше уже не наливают горячего шоколаду?
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а при чем тут зеленский когда изя каломыйский есть? а ты видать при совке шоколаду обкушался? а заделанный?
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Sharl
а заделанный - це твої дівоче прізвище ? ..))
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а як це ти здогадався а незайманий?
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Пора бы и нам назначить императора. Порохито! Звучит?
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Пора бы и нам назначить императора. Порохито!
******
Гугл жжот! Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 8992

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Господи… Трампа мало было? Страна тонкой традиционности, там если обхезаешься то это до конца века запомнят. Может лучше где корпоратив забецать?
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Обама чувстувет вину за Хиросиму, а Трамп чувствует, что штаны не сходятся на жопе,
если попытаться поклониться.
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Судя по визиту Зеленского в США, Японии стоит напрячься.
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Самая короткая воздушная трасса лежит над Россией, через Сибирь
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Там все и полетят, кроме императора Зелехито.
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В ближайшее время на Японии обрушится цунами,или будет землетрясение,или то и другое сразу. Чмо едет в Японию на интронизацию.Других проблем больше нет.Вернее осталась одна,сдать Украину при личной встрече в Норм.формате Ху
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Воно дістало гроші платників податків витрачати "по пріколу" !!!
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А нафига ему император? Попиариться? Пиарился бы на фронте, пока война!
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Император расскажет ему как правильно поступить при сливе всего, откуда куда резать и т.п.
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Може не треба?
Ми ж непогано жили з Японією!
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Порохошобло рашенки отрабатует,аж гай шумить
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Чтобы Украине стать развитой страной, то для этого нужно большое финансирование науки! США сделали огромный скачек, когда начали большое финансирование науки! Украина должна вкладывать больше денег в развитие науки и также в это нужно инвесторов привлекать. То бишь создается допустим в любом городе инфраструктура под разработку IT-технологий и там же в этом городке или селе проводится набор на обучение в этом месте и там же эти люди и потом работают и создают технологии и это могут спонсировать инвесторы и Украинские и иностранные и государство тоже может финансировать такие проекты. И это не только IT-компании, а и в другие науки, как Био-инженерия и можно создать инфраструктуру по разработке техники будущего и т.д. И такие проекты будут расти и приносить огромные деньги! Главное создать первые инфраструктуры, а дальше они будут организмами, которые сами развиваются! Взять пример Силиконовой Долины в США и посмотреть ее развитие бесконечное и она растет по инфраструктуре бесконечно и все время шире и шире становится и по населению и по компаниям и по капиталам и Силиконовая Долина в Калифорнии была страной, то она бы входила в топ 5 экономк мира! Самые богатые компании мира оттуда - это майкрософт и гугл и фейсбук амазон, эпел, и т.д. Украине нужно не просто одну строить Кремниевую Долину, а нужно их строить в каждом городе и каждом селе и там строить учебные заведения с детства специализированные, чтобы дети там и жили и учились и развлекались и работали и полностью были погружены в разработки и создание и это будет для них не просто работа, которую они ненавидят, а их будет не оторвать и это будет наука и развлечение в одном и это будет приносить море денег и им и экономике потому что они деньги будут тратить в экономику страны.
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