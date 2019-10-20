 Зеленський летить до Японії на церемонію інтронізації імператора Нарухіто

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Заплановано також низку двосторонніх зустрічей президента України з лідерами зарубіжних країн.

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