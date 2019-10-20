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Все про:США (5682) Малвейні (1)

 В апараті президента США спростували зв'язок між затримкою допомоги Україні та її співпрацею в розслідуванні щодо виборів 2016 року

В.о. глави апарату президента США Мік Малвейні повідомив, що військову допомогу Україні було припинено не через питання співпраці Києва в поточному розслідуванні Міністерства юстиції США щодо втручання в американські вибори 2016 року.

Про це Малвейні заявив в інтерв'ю Крісу Волласу на каналі Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми призупинили допомогу з двох причин. Ми про це багато говорили. Перша причина - це шалена корупція в Україні. Корупція в Україні настільки розповсюджена, що у 2014 році Конгрес прийняв закон, який вимагає від нас запевнитись, що питання викорінення корупції рухається у правильному напрямку… Президент також був занепокоєний, чи інші країни, зокрема європейські країни, також допомагають", - заявив Малвейні.

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Малвейні визнав, що президент у минулому в розмовах із ним, у публічних розмовах з іншими, а також під час телефонної розмови із Зеленським говорив про розслідування атаки на сервер Національного комітету Демократичної партії. Втім, це питання, запевнив Малвейні, не мало жодного стосунку до затримки Білим домом військової допомоги.

"Щойно ми переконались, що Україна вирішує питання корупції, про це ми дізнались із наших розмов із президентом Зеленським. Щойно наш Офіс управління бюджетом дослідив питання надання допомоги Україні іншими країнами. Виявляється, що вони не надають майже жодної летальної допомоги, але вони надають їм значну фінансову нелетальну допомогу. Щойно ці два питання з’ясувалися, гроші розморозили. Ніколи не було жодного зв’язку між наданням допомоги та сервером", - запевнив Малвейні.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154850
 
 
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. Первая причина - это безумная коррупция в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3154850-так уже ж полгода как "конец эпохи бидности" ...и друг Трампа уже был в США с визитом...
но шо-то пошло не так....теперь имеем-активизация войск рфии на наших границах и такое "своевременное" задержание нам военной помощи от США...зато "садят" каррупционеров-папередникав...оце ПЕРЕМОГА... В апараті президента США спростували зв'язок між затримкою допомоги Україні та її співпрацею в розслідуванні щодо виборів 2016 року - Цензор.НЕТ 8817
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Просили передать
Фсбшные Семочки и их кремлевские кураторы получат от США:
- дырку от бублика
- блоху на аркане
- подушки и одеяла
- губозакаточный станок
А не стингеры и джавелины
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Врать тоже надо уметь , а связать военную помощь в виде оборудования , амуниции , катеров , Джавелинов и пр. с коррупцией - єто верх идиотизма.
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