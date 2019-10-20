 Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів"

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"З огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ та демократів ми більше не розглядаємо Trump National Doral у Майамі як місце для проведення саміту G7 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Трамп повідомив, що адміністрація президента починає пошук іншого місця для зустрічі світових лідерів. Зокрема, розглядається можливість провести саміт у заміській президентській резиденції в Кемп-Девіді, штат Меріленд.
Нагадаємо, про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.
Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.
Наступний саміт глав держав "Групи семи" призначено на 10-12 червня 2020 року.
бо його не запросили
Как вам удается ко всему прилепить Зе', уму непостижимо!
Теперь я понимаю, что значит высказывание: скудоумный, как порохобот...
хйуло долго хохотал.
Рядом сидели?
рвал на себе волосы от досады ?
я ПРЕДПОЛАГАЮ, что он все таки ржал аки лавров.
это ассоциация кацапов об ингридиентах шоколада ?
при чём тут соя ?
Ассоциация "шоколад-соя" работает только в кацапском мозгу.
Кто не в секте Свютого Пютра, тот - зебил...
основана она, я так понимаю, на наличии IQ не ниже 120.
По нових методичках треба обсирати нову владу
употребил слово " соевые" - обоснуй его значение и применение в данном случае.
А то, из чего делают продукты в твоей Кацапии - это не секрет ни для кого.
Я на запор не жалуюсь.
Это недопрофесора Мореарти.
Даже срать не может.
Этот кацап просто не представляет, из чего делается шоколад в Украине
це група 7.
Натолкнули на мысль...
А если бы эта система была у нас, По' обошёл бы Зе'?
Просто любопытно...
Болгарія та Румунія боряться за розміщення в себе заводу VW. Болгарія навіть дає заводу 800 млн.€ дотацій.
А ї@бучі слугі наріда(мудрого та простого) виганяють з країни Арселор,Філіп Моріс,ВАТ,JIU,які платили до бюджету 50 млрд грн.
Если эти два брата-акробата Трамп и ***** сильно подружатся, то над миром реально нависнет угроза апокалипсиса. Как это не печально...