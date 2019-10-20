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Все про:G-7 (211) саміт (251) Трамп (2156)

 Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів"

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт країн "Групи семи" на території свого гольф-клубу в Майамі.

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ та демократів ми більше не розглядаємо Trump National Doral у Майамі як місце для проведення саміту G7 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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Трамп повідомив, що адміністрація президента починає пошук іншого місця для зустрічі світових лідерів. Зокрема, розглядається можливість провести саміт у заміській президентській резиденції в Кемп-Девіді, штат Меріленд.

Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через ворожість ЗМІ та демократів 01
Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через ворожість ЗМІ та демократів 02

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Нагадаємо, про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.

Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.

Наступний саміт глав держав "Групи семи" призначено на 10-12 червня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154849
 
 
 Топ коментарі
 
в якості носітєля клюшок для персон G7 Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов" - Цензор.НЕТ 8343
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Всі руду бубочку зобіжають Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов" - Цензор.НЕТ 518 Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов" - Цензор.НЕТ 3512
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Круто!
Как вам удается ко всему прилепить Зе', уму непостижимо!
Теперь я понимаю, что значит высказывание: скудоумный, как порохобот...
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Далеко не ноль. Июнь во Флориде - мертвый сезон. А тут Орангутан выписывает сам себе многомиллионный гос. контракт.
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В любом детском саду и то посерьёзнее разборки Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов" - Цензор.НЕТ 6051
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це ви так зельку втішаєте ?
бо його не запросили Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов" - Цензор.НЕТ 1626
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Круто!
Как вам удается ко всему прилепить Зе', уму непостижимо!
Теперь я понимаю, что значит высказывание: скудоумный, как порохобот...
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с каких пор упоминание всуе ЕГО требует надбавки ?
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уму непостижимо то, что вы выбрали в президенты воюющей страны.
хйуло долго хохотал.
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Откуда такая информация о хохоте *****?
Рядом сидели?
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вы беретесь утверждать, что он плакал ?
рвал на себе волосы от досады ?
я ПРЕДПОЛАГАЮ, что он все таки ржал аки лавров.
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Всё правильно сказал. Нынче демократы -это такие американские обиженные лузеры. Как соевые.
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что значит "соевые" ?

это ассоциация кацапов об ингридиентах шоколада ?
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да. это про тебя и твою шайку троллей. соевые - ассоциация покацапных прихвостней.
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да ты уж ответь, пожалуйста.

при чём тут соя ?
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я тебе дал ответ, или у тебя, соевая вата, приступ дислексии?
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ты не дал ответа на вопрос про то, почему ты употребляешь слово "соевые" по отношению к сторонникам производителя украинского шоколада.

Ассоциация "шоколад-соя" работает только в кацапском мозгу.
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У ********** троллей новая установка. Всех кто против зебилов обзывать кацапами. Меня тут один Nikolai Amzirov вже четвертий день кацапом обзиває Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов" - Цензор.НЕТ 1088
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Когда вы Украинцев обзываете зебилами,то не удивительного ничего нету в этом порохоскот.
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Уж точно!
Кто не в секте Свютого Пютра, тот - зебил...
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а есть такая секта ?

основана она, я так понимаю, на наличии IQ не ниже 120.
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Судя по порохоботам, то намного ниже IQ 73
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ватан, ти палишся, соєві то вчорашній день... їх згадують лише кацапи... І то зі старими методичками...
По нових методичках треба обсирати нову владу
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Нет, я не ватан и я не палюсь. Ты ватан и ты палишься со своими кацапскими методичками. Соевыми вас называют патриоты Украины.
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схерали ты считаешь, что патриоты Украины не знают, что шоколад из сои делают в Кацапии, а не в Украине ?
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тебе,кацап, виднее из чего делают шоколад в кацапии.
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ты задом по ваЗЕлину не дрифтуй.

употребил слово " соевые" - обоснуй его значение и применение в данном случае.

А то, из чего делают продукты в твоей Кацапии - это не секрет ни для кого.
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не я, а ты задом дрифтуешь по ВаЗелину. Ты соевая порохо-вата из кацапии, а не я.
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я воююю за Украину в 54и бригаде..к Порошенко куча вопросов( я за него не голосовал), но к ЗЕсуществу у меня намного больше вопросов и это всего лишь за полгода власти Зе
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я не потребляю ей совсем. а ты попробуй меньше сои употреблять.
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жалуешься. но твои запоры стали реже после того, как ты начал потреблять меньше сои.
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а почему тебя именно соя волнует, а не агама, рапс, маниока, маис, рис ?
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Это не меня.
Это недопрофесора Мореарти.
Даже срать не может.
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А, да, извини.

Этот кацап просто не представляет, из чего делается шоколад в Украине
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Docent Moriarty я не знаю почему тебе плохо сериться?может тебе к врачу, а не на форум?
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Docent Moriarty 844bbd37, демократы сейчас контролируют палату представителей в Конгрессе...а так лузеры,конечно..
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А в сенате - шиш. Выборы президента продули. Лузеры, конечно.
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Цензор почав писати "Група семи", а не велика сімка.
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P.S.хотя теперь без разницы как писать!!?? ,,великая ШЕСТЁРКА" помнится уже довольно давно оттуда вылетела!! Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов" - Цензор.НЕТ 3877 Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов" - Цензор.НЕТ 9524
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справа в тому, що ніколи не існувало великої шестірки чи семірки.
це група 7.
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вынужден тебя/вас подправить:существовала ещё 7+1(которую кацапы и назвали ,,большая восьмёрка"откуда и пошло в мир всё мощное и,,велико"державное)а по факту оказалось как в анекдоте:нас было семеро!! я!! и мой друг ,,шестёрка!!" Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів" - Цензор.НЕТ 4544 Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів" - Цензор.НЕТ 882
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Правильно. Потрібно розширювати свій кругозір, а не тинятись на задвірках росіских пропогандонів.
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Кожен народ, за ВЛАСНУ дурість, отримує СВОЮ бубочку
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я хз..но трампон какой то идиот...не, я понимаю- это дело америкосов, но система выборов в США вызывает у меня легкое недоумение..Клинтон обошла Трампа на миллион голосов и проиграла..нда..
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кхм...
Натолкнули на мысль...
А если бы эта система была у нас, По' обошёл бы Зе'?
Просто любопытно...
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нет..Зеленый победил везде, кроме Львовской области и может Донецкой..это все навскидку, но зеленая волна реально смела всех..это надо принимать и понимать..только я понимаю еще одну простую вещь-от любви до ненависти один шаг..
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Жаль. Наш Народный Президент Владимир Александрович прекрасно выглядел бы на встрече в гольф-клубе в Майями!
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в якості носітєля клюшок для персон G7
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Информация для порохоботов- за последние три месяца валютные депозиты населения пенсионного возраста выросли на 34% и составляют уже почти 800 000 000 евро.Думаю, неплохой показатель эфективности работы нашего Народного Президента и его партии!
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Угу. Минус 16 млрд гривень налогов в бюджет. Достижение!
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Ante Gotovina‏ @antegotovina69 18 окт.

Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів" - Цензор.НЕТ 4540

Болгарія та Румунія боряться за розміщення в себе заводу VW. Болгарія навіть дає заводу 800 млн.€ дотацій.
А ї@бучі слугі наріда(мудрого та простого) виганяють з країни Арселор,Філіп Моріс,ВАТ,JIU,які платили до бюджету 50 млрд грн.
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НЭДОЛУГЫ, дайте совет Трампу, он к вам прислушается. Ксения первая.
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Кацапы, ваш выход: этот Рембо с дохлой белкой на голове сдулся, паходу... Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами из-за "враждебности СМИ и демократов" - Цензор.НЕТ 291
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Трындык! У этого чела семь пятниц на неделе: то хочу, то не хочу; то союзники, то уже не союзники...
Если эти два брата-акробата Трамп и ***** сильно подружатся, то над миром реально нависнет угроза апокалипсиса. Как это не печально...
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" Ты теперь не мой дружок и не какай в млй горшок, забирай свои бумажки, забирай свои какашки"(с). Браво господин Трамп! Я как гражданин США просто в шоке. Клоуны на мировых политических сценах, просто реально достали своей тупой простотой! Напомню господину Трампу, что собрание G 7- это не приватная вечеринка!
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Предлагаю Сан Франциско, чтобы навсегда отбить у мировых лидеров желание прогибаться перед левыми.


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Конечно передумал! Как он, в таком виде, будет Высоких гостей принимать???
Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі в Майамі через "ворожість ЗМІ та демократів" - Цензор.НЕТ 4951
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