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Все про:Кабмін (3211) порт (183) звільнення (690) Морська адміністрація (1)

 Кабмін звільнив керівника Державної служби морського та річкового транспорту Петренка та двох його заступників

Кабінет Міністрів на засіданні 20 жовтня звільнив керівництво Державної служби морського та річкового транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відсьогодні Кабмін звільнив голову Державної служби морського та річкового транспорту Дмитра Петренка, його першого заступника Дмитра Барінова та заступника Дмитра Балибердіна.

Водночас уряд призначив Миколу Божка першим заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту.

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На посаду глави відомства буде оголошено конкурс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154848
 
 
 Топ коментарі
 
Чисто цифры:

1. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Украины составил 384 тыс. тонн.
2. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Монголии(сухопутной) составил 1 млн 355 тыс тонн.

На 2019- не знаю, но думается что разница ещё усилилась, не в нашу пользу. Ну и на кой хрен такие руководители Государственной службы морского и речного транспорта???
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Их видимо увольняют по весу,назначают худеньких а увольняют с мордами как у борова.
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Всьо ясно. Тому Петренко сьогодні і ошивався на Цензорі.
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Чисто цифры:

1. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Украины составил 384 тыс. тонн.
2. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Монголии(сухопутной) составил 1 млн 355 тыс тонн.

На 2019- не знаю, но думается что разница ещё усилилась, не в нашу пользу. Ну и на кой хрен такие руководители Государственной службы морского и речного транспорта???
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Увольнять можно без конечно, давай ПОСАДКИ. Иначе ты не президент. До Нового Года осталось НИЧЕГО.
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Говоря проще, отпетрушили и самого, и двух его замов.
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Уверен что их места займут достойные люди на основе конкурса!
Слава Великому Кормчему украинского народа!
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Как бы не так! Есть в Пирее улица Колокотрони. Там засела масса судовладельцев маленьких компаний и не только маленьких. Я туда попал в 1998-м, с корешем, владельцем крупнейшего, на тот момент крюингового агенства, в Мариуполе. Так я там был просто потрясён! Было ощущение, что я иду по коридорам Азовского морского пароходства, масса знакомых лиц! Оказалось- это были воры. Не в законе, а те береговые твари-начальнички, которые как раз и украли всё! Кто-то одно судно, кто-то больше, в зависимости от рангов в пароходстве. О, как! Кстати, кореш сказал, что они все тут живут нормально, друг-дружку- не подставляют и друг-дружке дорогу не переходят. Не знаю, как они там сейчас, смогли ли развиться как-то или- наоборот. Скорее- наоборот.
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После 1992 года, когда российская кегебня после московского "путча" массово, официально по бумагам и договорам за 1$ "выкупали" у продавшихся каммуняцких директоров весь украинский гражданский флот.
Туристические суда сразу тут-же же на украинских судозаводах переделывали под плавучие самоходные рестораны и гостиницы и гнали их через Черное море-Азов-Волго-Балт на Москву и Ленинград.
А весь торговый флот кегебня "выкупила" у украинских перекрасившихся партийных гондонов за пару десятков фургонов сигарет "Мальборо", сразу резали нормальный рабочий флот на металлолом а металл увозили или в Турцию или в Кацапстан.

в 90-е за 2 года кацапы и украинские прокацапы под руководством кегебни и при содействии "демократа Ельцина" уничтожили весь украинский гражданский флот и все украинские судостроительные и судоремонтные заводы в Украине.
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сколько у нас ещё всяких полезных и незаменимых контор и служб..?
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