 Кабмін звільнив керівника Державної служби морського та річкового транспорту Петренка та двох його заступників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Відсьогодні Кабмін звільнив голову Державної служби морського та річкового транспорту Дмитра Петренка, його першого заступника Дмитра Барінова та заступника Дмитра Балибердіна.
Водночас уряд призначив Миколу Божка першим заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту.
На посаду глави відомства буде оголошено конкурс.
1. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Украины составил 384 тыс. тонн.
2. На начало 2017 года дедвейт морского торгового флота под флагом Монголии(сухопутной) составил 1 млн 355 тыс тонн.
На 2019- не знаю, но думается что разница ещё усилилась, не в нашу пользу. Ну и на кой хрен такие руководители Государственной службы морского и речного транспорта???
Слава Великому Кормчему украинского народа!
Туристические суда сразу тут-же же на украинских судозаводах переделывали под плавучие самоходные рестораны и гостиницы и гнали их через Черное море-Азов-Волго-Балт на Москву и Ленинград.
А весь торговый флот кегебня "выкупила" у украинских перекрасившихся партийных гондонов за пару десятков фургонов сигарет "Мальборо", сразу резали нормальный рабочий флот на металлолом а металл увозили или в Турцию или в Кацапстан.
в 90-е за 2 года кацапы и украинские прокацапы под руководством кегебни и при содействии "демократа Ельцина" уничтожили весь украинский гражданский флот и все украинские судостроительные и судоремонтные заводы в Украине.