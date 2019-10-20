 Кабмін призначив в.о. голови НАЗК Наталію Новак

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
Новий керівник НАЗК має юридичну, економічну й історичну освіту. Заслужений економіст України.
Гончарук нагадав, що 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є удосконалення діяльності НАЗК. Його "тривалий час вимагало громадянське суспільство та рекомендували прийняти наші міжнародні партнери".
Упродовж двох місяців уряд має провести конкурс на посаду глави НАЗК відповідно до нового порядку. "Ми зробимо все можливе, аби цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління", - підкреслив прем'єр.
Глава уряду висловив упевненість, що навіть упродовж двох місяців Новак продемонструє якісні результати і зможе "істотно підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу".
Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак
совпадение?
Українка Людмила Бабак завоювала золоті медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на марафонські дистанції, який З 17 по 20 жовтня пройшов у китайському Шаосіні
пока очень хорошая кандидатура
дальше видим как и что .
Цинизм Зеленского удивляет. Сначала, всю избирательную кампанию они в пух и прах разносили кадровую политику Президента Порошенко, а сейчас, при дичайшем кадровом дефиците в своей команде они с удовольствием обращаются за помощью к тем самым кадрам Президента Порошенко.
Скільки вже таке бачили та проходили в нашій політиці,що звертати увагу на лизунів за викликом не варто
Вчера ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
ело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" тоже затухло.
Такие и здесь убытки.
@ Джон Сміт.
-Так.Буде так грамотно юридично красти,що не подкопаешься.А вороване так исторично ховати,як хрестоносцi Чашу Грааля