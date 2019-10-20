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 Політика України
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Все про:Новак Наталія (7) НАЗК (654) Гончарук_Олексій (173)

 Кабмін призначив в.о. голови НАЗК Наталію Новак

20 жовтня 2019 року на своєму засіданні Кабінет Міністрів України тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Наталію Новак.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Новий керівник НАЗК має юридичну, економічну й історичну освіту. Заслужений економіст України.

Гончарук нагадав, що 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є удосконалення діяльності НАЗК. Його "тривалий час вимагало громадянське суспільство та рекомендували прийняти наші міжнародні партнери".

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Упродовж двох місяців уряд має провести конкурс на посаду глави НАЗК відповідно до нового порядку. "Ми зробимо все можливе, аби цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління", - підкреслив прем'єр.

Глава уряду висловив упевненість, що навіть упродовж двох місяців Новак продемонструє якісні результати і зможе "істотно підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу".

Читайте також: На час проведення конкурсу на посаду голови НАЗК припиниться проведення повних перевірок декларацій, - Мангул

Кабмін призначив в.о. голови НАЗК Наталію Новак 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154847
 
   
 Топ коментарі
 
Українка виграла чемпіонат світу з веслування

Українка Людмила Бабак завоювала золоті медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на марафонські дистанції, який З 17 по 20 жовтня пройшов у китайському Шаосіні

Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак - Цензор.НЕТ 2184

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пэтя очкует после а́реста братушек
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Училкой у меня в школе была. Мамка - директор, доця Нахата - учитель. Потом - политика, из партии в партию, Киевсовет, Кличко, БПП. Одного понять не могу, как она, будучи человеком Порошенко, туда попала. Отвечать за неё придётся Зеленскому.
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Ви чекаєте на своє призначення в НАЗК? Кабмін призначив в.о. голови НАЗК Наталію Новак - Цензор.НЕТ 6549
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В держорган з таким керівником? Я вже зараз можу передбачити і спрогнозувати, яка доля чекає на цю установу та її керівництво в майбутньому.
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Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК.

Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак

совпадение?
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Українка виграла чемпіонат світу з веслування

Українка Людмила Бабак завоювала золоті медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное на марафонські дистанції, який З 17 по 20 жовтня пройшов у китайському Шаосіні

Кабмин назначил и.о. председателя НАПК Наталью Новак - Цензор.НЕТ 2184

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Лучше бы она веслом пару кацапов замочила )) И сказала ,шо сами под винт попали.
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Плохо что ты так к русским относишься. Не все плохие. У нас своих хохлов тоже хватает тварей
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Если бы у тебя была хата в Донецке и остановившееся производство там..То ты бы тоже к ним плохо относился.
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И к чему ты это запостило? Она что-ли декларации проверять будет?
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це ви вже Білецького соєю назвали? Швидко
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зебилы очкуют, судя по форуму.. им все петя снится ))))
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А как же конкурсы с иностранными специалистами??? И эта кобыла тоже будет себе премии по 100 тыс выписывать или как????
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іноземні кобили себе за наш рахунок не зобижали себе також, дивує одне, що до влади ідуть старі морди замість нових, як обіцяли слуги хрін зна кого
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Согласен со всем. Кроме того, что слуги что то обещали.
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а где та тетка, которая показала как премии надо выписывать?
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Подмывает задницу, тому кто ее назначал. Премия та же.
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Новак - это человек Гриценко
пока очень хорошая кандидатура
дальше видим как и что .
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А гриценко- гарна людина людина, порядна та чесна? То він вже прилаштував одного свого "по конкурсу". аПаршина. Чувака, для якого, як і для його шефа, армія, це "надлишкове майно"
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Человек Гриценко?? Даже само выражение - человек (кого то там) Автоматически намекает шо это повязанное кодло - кум, брат, сват, по блату, по знакомству. И пошло поехало..ты мне я тебе...свои люди всегда договоряца..Ясно понятно..
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Аля Паненко Павло Нусс. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье назначил бывшую депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Наталью Новак временно исполняющей обязанности главы обновленного Национального бюро по предотвращению коррупции.

Цинизм Зеленского удивляет. Сначала, всю избирательную кампанию они в пух и прах разносили кадровую политику Президента Порошенко, а сейчас, при дичайшем кадровом дефиците в своей команде они с удовольствием обращаются за помощью к тем самым кадрам Президента Порошенко.
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Гнуса нікуди не запрошують от і скавчить,якби запропонували посаду,то тут же почав би лити лайно на порошенко і хвалити Зелю.Як свого часу було у нього з Януковичем
Скільки вже таке бачили та проходили в нашій політиці,що звертати увагу на лизунів за викликом не варто
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При совдепії запроторювали до психлікарень усіх хто не любив владу. uyt Nik, а тебе пора лікувати в закритих закладах за надмірну любов до "прєзідєнта Пятра Лєксєічя".
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...в Ницце или Каннах ласковый прибой......там она, в хатынке своей...спасибо лохам, жизнь удалась... Кабмін призначив в.о. голови НАЗК Наталію Новак - Цензор.НЕТ 7534
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Дык эту старую коммунистку даже по возрасту на эту должность назначать нельзя.
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Гончарук тролит ЗЕбилов, говорит хорошие мол новости мы на должность Порошенковскую старую гвардию назначили. И все ЗЕбилы такие в замешательстве.. шо делать бедному ЗЕбилу?? Восхвалять мудрую ЗЕкоманду, это как бы согласица шо кадры Порошенко это хорошо, а выступить против кадров Порошенко это значит выступить против решения ЗЕкоманды и бубачки 4режды уклониста... И что прикажете делать ЗЕбилу??
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Итак, Бигус рассказывал нам, что от "схем Гладковского" на контрабанде деталей из РФ нанесены 250 млн грн. убытков.
Вчера ГЛАДКОВСКОМУ вручено подозрение: "государству были нанесены более 10,62 миллиона грн. убытков.". Было 250 млн, стало 10 млн. "Схема века" по мародерству в армии здулась в 25 раз. Но и эти "убытки" не на том, что рассказывал Бигус. Это не контрабанда деталей из РФ, которая благодаря БИГУСУ теперь остановлена, как и остановлено восстановление техники для армии. Это "завышенная цена МАЗов".
Стоп. А где схемы о контрабанде? Наши полномочия всё? Закончились?
Еще там недекларирование ГЛАДКОВСКИМ якобы доходов жены от сдачи жилья в аренду, но это уже вообще клоунада.
Вымышленные переписки БИГУСА, которых нет в материалах следствия, они доказать не смогли. Подозрений по этому пришить ГЛАДКОВСКОМУ тоже они не смогли. Они придумали новые дела. А сказки БИГУС закончились с окончанием эпохи лжи. Привет, остолопам!
Бигус выполнил основную задачу - распространил гнойные микробы, которые разрушили доверие к Порошенко. И в этом была его основная функция. Ну а "убытки 10 млн на МАЗах", то тоже вилами по воде. Если нет комплексной экспертизы машины (а ее 100% нет, потому что такую экспертизу они провести просто не успели бы), то и убытков нет. Таких машин поставлено в армию сотни. На сотнях единиц 10 млн грн доп выгоды? При контракте в миллиард? Хахаха. Бред сумасшедшего.
ело о "хищении топлива для армии" на "250 млн убытков" развалилась.
Дело бронежилетов о "100 млн убытков" тоже затухло.
Такие и здесь убытки.
@ Джон Сміт﻿.
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Така заслуженна куме!И юрист!И историк!
-Так.Буде так грамотно юридично красти,що не подкопаешься.А вороване так исторично ховати,як хрестоносцi Чашу Грааля
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