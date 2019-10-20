 Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії, 10 осіб госпіталізовано. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт mukachevo.net.
ДТП сталася поблизу села Несовіце дорогою в Брно. Мікроавтобус, у якому перебувало12 пасажирів, злетів із дороги та перекинувся на дах.
Унаслідок аварії 10 людей зазнали травм (3 жінки та 7 чоловіків).
За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.
причем, кацапы с удовольствием бы это сделали, свято веря что "спасают" братьев-сравянинов)
Насчет уснуть - так есть же вроде куча приборов шо не дадут уснуть. Еще вроде в "Автоцентре" писало давным-давно.
Ну у нас ведь тоже когда ВНЕЗАПНО выпадает снег(кто бы мог подумать?) то куча проблем(зачем резину менять, если и так хорошо едет?)
Венгрия...
Теперь Чехия...
Так я вот к чему: не следует удивляться этим авариям. Наших там полтора миллиона, так? Ну, вот и плата, за плотность трафика.
Мабуть сьогодні такий день.
Восстание бусов против украинцев получается...
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята.."