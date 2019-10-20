EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2323  25
Все про:ДТП (2560) українці (1139) Чехія (264) заробітчани (253)

 Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії, 10 осіб госпіталізовано. ФОТО

Вночі 20 жовтня мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт mukachevo.net.

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії, 10 осіб госпіталізовано 01

ДТП сталася поблизу села Несовіце дорогою в Брно. Мікроавтобус, у якому перебувало12 пасажирів, злетів із дороги та перекинувся на дах.

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії, 10 осіб госпіталізовано 02

Дивіться також: Через ДТП в Угорщині постраждали 10 українців, трьох уже прооперували. ФОТОрепортаж

Унаслідок аварії 10 людей зазнали травм (3 жінки та 7 чоловіків).

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії, 10 осіб госпіталізовано 03

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.

Дивіться також: У ДТП у Чехії загинули двоє громадян України. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154846
 
 
 Топ коментарі
 
Убаюкивает,я в другом значении применил. Приведу пример. В Германии идеальные автобаны. Но стоит ударить гололедице,так километровые пробки из ударенных друг-друга машин.- А причина - дороги идеальны. Машины тоже. Но физику не отменяли. Если едешь 120-150 км. Также частенько видел выброшенные на поворотах именно двухместные джип-Вранглер. Тоже переоценка возможности этого вездехода.
 показати весь коментар
 
Водилы хронически недосыпают,уверен что днем он только приехал из Украины.
 показати весь коментар
 
Не спорю,только Вы не учли что они ездят с завидной регулярностью.К стати за сегодняшний день это уже вторая авария вот из такими перевозчиками,в Венгрии тоже бацнулись об дерево на ровном месте.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да. Хорошие дороги тоже несут свою опасность. Убаюкивают и расслабляют. И хорошая техника вызывает переоценку возможностей.
 показати весь коментар
 
 
Ясно шо надо чехам разбомбить дороги, отнять все машины, а выдать - ВАЗы и прочие дарагие "москвичи" Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Чехии, 10 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 7865
причем, кацапы с удовольствием бы это сделали, свято веря что "спасают" братьев-сравянинов)

Насчет уснуть - так есть же вроде куча приборов шо не дадут уснуть. Еще вроде в "Автоцентре" писало давным-давно.
 показати весь коментар
 
 
Убаюкивает,я в другом значении применил. Приведу пример. В Германии идеальные автобаны. Но стоит ударить гололедице,так километровые пробки из ударенных друг-друга машин.- А причина - дороги идеальны. Машины тоже. Но физику не отменяли. Если едешь 120-150 км. Также частенько видел выброшенные на поворотах именно двухместные джип-Вранглер. Тоже переоценка возможности этого вездехода.
 показати весь коментар
 
 
Ну да. Отлично уточнил, как хороший препод - понятно)
Ну у нас ведь тоже когда ВНЕЗАПНО выпадает снег(кто бы мог подумать?) то куча проблем(зачем резину менять, если и так хорошо едет?)
 показати весь коментар
 
Сегодня у наших "не тот день"?
Венгрия...
Теперь Чехия...
 показати весь коментар
 
Водилы хронически недосыпают,уверен что днем он только приехал из Украины.
 показати весь коментар
 
 
хорошие новости плохо комментятся, больше нервов и выторг фармацевтов возрастает
 показати весь коментар
 
Исторический факт: когда Штаты, с союзниками, организовали воздушный мост, в Западный Берлин, в июне 1948, а завершили, после снятия советской сухопутной блокады, в мае 1949-го, то количество авиакатастроф, на этом мосту, составило около 500(пятисот)!!! Самолёты, в Берлине, садились каждые 3(ТРИ!!!) минуты. Их- никто не сбивал.

Так я вот к чему: не следует удивляться этим авариям. Наших там полтора миллиона, так? Ну, вот и плата, за плотность трафика.
 показати весь коментар
 
20.10.19 10:44 В результате ДТП в Венгрии пострадали 10 украинцев, троих уже прооперировали.

Мабуть сьогодні такий день. Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії, 10 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 235
 показати весь коментар
 
Вот и я об этом же...
Восстание бусов против украинцев получается...
 показати весь коментар
 
А вчера тогда, восстание мотоциклов БМВ против лиц женского пола??? Таки два смертельных случая. Не! Всё дело в плотности трафика таки. Вот именно движения наших. Их очень много.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
рік чи два назад була на цензі новина про загиблих українців в дтп в Росії. Слюні радості від порохоскотів текли через єкран. Як там Лиля Стацька, не ікаєтьтся їй від радості?
 показати весь коментар
 
Лично знаю таких ужгородских перевозчиков которые еще и хвастаются что за сутки успевают смотаться в Прагу и назад а это ни много ни мало 1600 км.Так какая может быть внимательность у водителя при собачей усталости.
 показати весь коментар
 
 
Лично я, ездил в Киев, смотрел там футбол, дважды не оставался ночевать, а выезжал обратно, в Мариуполь, ночью. И- ничего. Правда мне тогда было 35-38 лет. Я вааще не ведал- что такое усталость. А, ну да: это 1720 км.
 показати весь коментар
 
Не спорю,только Вы не учли что они ездят с завидной регулярностью.К стати за сегодняшний день это уже вторая авария вот из такими перевозчиками,в Венгрии тоже бацнулись об дерево на ровном месте.
 показати весь коментар
 
 
Чем больше наших там будет, тем более будет с ними ДТП. Сами понимаете, иначе- никак.
 показати весь коментар
 
Не в наших там дело а в перевозчиках которые чтоб кто-то другой не заработал работают без сна и отдыха и без надлежащего ухода за бусиком.Всем почему-то кажется что именно их пронесет а другие лохи и найменьше думают о безопасности тех кого перевозят.
 показати весь коментар
 
 
Не в наших, согласен. А в их количестве. Повышается процент риска. Это- жизнь такая, на дорогах.
 показати весь коментар
 
Скоро очередь самолетов, потом нефтехранилищ и складов вооружения.
 показати весь коментар
 
" А ми

Розлізлися межи людьми,

Мов мишенята.."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору