 Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Чехії, 10 осіб госпіталізовано. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт mukachevo.net.

ДТП сталася поблизу села Несовіце дорогою в Брно. Мікроавтобус, у якому перебувало12 пасажирів, злетів із дороги та перекинувся на дах.

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Унаслідок аварії 10 людей зазнали травм (3 жінки та 7 чоловіків).

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.

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