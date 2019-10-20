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 Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту. ФОТОрепортаж

Українські прикордонники затримали на Дунаї румунський катер із громадянами країн ЄС на борту, який порушив держкордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ.

Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту 01

Прикордонний наряд, який ніс службу на мобільному посту біля села Стара Некрасівка Ізмаїльського району, помітив, як румунський цивільний катер обігнув острів Татару і зайшов в українську частину річки. Прикордонники на своєму катері наздогнали румунський.

Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту 02

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Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту 03

Порушниками виявилися громадяни Румунії та Італії. Вони пояснили, що хотіли порибалити і, не зорієнтувавшись, зайшли в українські води. Як зазначили в Держприкордонслужбі, плавзасіб обладнано супутниковим навігатором.

Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту 04

Щодо порушників кордону складено адміністративний протокол. Катер вилучено до рішення суду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154845
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапов почему то не задерживают ..Видно грубы они с ними... А ЕС это да.Реальные враги...Не брыкаются.
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рузге ты засрало все ветки, не сри вам можно иметь и два паспорта Пограничники задержали на Дунае румынский катер-нарушитель с гражданами стран ЕС на борту - Цензор.НЕТ 8514
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А был бы второй паспорт и проблем бы никаких не было.
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рузге ты засрало все ветки, не сри вам можно иметь и два паспорта
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показуха что б оправдять зарплаты по 11 000 грн
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Вы так пишите за 11000грн. как будто эта зарплата - 11000 долларов
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для московита с мухосранска это заоблачная зарплата.
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по сравнению с моей 2500 грн то да и я пашу как конь с 9 до 20-00
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Румына надо отпустить. Его дед не бомбил Одессу в 43 году
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А в каком году румыны прекратили сотрудничество с нацистами?
Так что, 43-й год ещё тот вопрос...
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То ось за що Михай_І мав орден "ПАбєда" від "сталіна"?
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Имели полное право. Чувачек, а почему ты "забыл" что Сралин отжал Бессар(тут вспоминает что могут потребовать обратно(взад)), ну в общем обижал румын? иди пить водку уже, если есть.
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Румыния на цензе в основном ассоциируется с контрабасом сигарет. Видно контрабаса не нашлось, лица у погранцов хмурые, день насмарку
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Граждане ЕС ломились в Украину на заработки?
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Кацапов почему то не задерживают ..Видно грубы они с ними... А ЕС это да.Реальные враги...Не брыкаются.
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Тю! Так румыны ж по безвизу в Украину перли. 😂
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Растет Украина,нелегалы уже тянутся к нам а не в ЕС.
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То вони через Україну в "процветающую засрашку" из "загивающего и отсталого ЄС" хотіли!
Європа очима москалів
Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту - Цензор.НЕТ 4551
Россія очіма всього світу

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Погрнцам свезло...Пока суд-пересуд будут на рибалку с семьями кататься...
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Это плата за экономический рост и процветание от нашего Народного Президента и партии Слуга Народа. Я и не сомневался что скоро в Украину полезут беженцы из нищей Европы. Скажем спасибо нашему Президенту за невероятный рывок из нищеты в богатство, когда уже не украинцы едут на заработки, а европейцы всеми правдами и неправдами перебираются к нам, и все это- за какие-то три месяца!
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Нет справедливости на свете, выкопали укры два моря, а москали им там плавать не дают.
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Офігєнно цікава новина.Але в Україні відбуваються й інші події. Пам'ятник москальському командиру Щорсу відреставрували; Чорновіл опустила журнашльондрика з шаріївської помийниці; г+г випустило черговий бидлосеріал про тупих хохлов "Великі вуйки" (ну,знаєте,гуцули з дерев злізли,не бачили унітаза,лічильника,ходять з топірцями,чудять...)
Тут ще чутки почали вилазити про виступ Мілованова на щорічному засіданні Світового Банку у Вашингтоні,тези :
"1. Академию наук надо приватизировать. :shock: Отдать в часные руки. :shock: На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с)
2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... :lol:
3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ...
Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности.
4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опора."

"Украина в настоящее время неспособна потянуть серьезные иностранные инвестиции. И причина тому в неподготовленной и неквалифицированной рабочей силе. Придет, скажем, голландский инвестор в с/х. Наши крестьяне не способны управлять их тракторами и джондирами. Наши работают и знают только лошадей и устаревшую совдеповскую технику. А западную наши не потянут... Придется голландцам везти к нам своих трактористов и комбайнеров. А нам это не надо. И соответственно и эти их инвестиции тоже ..."
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