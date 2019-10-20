 Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ.
Прикордонний наряд, який ніс службу на мобільному посту біля села Стара Некрасівка Ізмаїльського району, помітив, як румунський цивільний катер обігнув острів Татару і зайшов в українську частину річки. Прикордонники на своєму катері наздогнали румунський.
Порушниками виявилися громадяни Румунії та Італії. Вони пояснили, що хотіли порибалити і, не зорієнтувавшись, зайшли в українські води. Як зазначили в Держприкордонслужбі, плавзасіб обладнано супутниковим навігатором.
Щодо порушників кордону складено адміністративний протокол. Катер вилучено до рішення суду.
Так что, 43-й год ещё тот вопрос...
Європа очима москалів
Россія очіма всього світу
Тут ще чутки почали вилазити про виступ Мілованова на щорічному засіданні Світового Банку у Вашингтоні,тези :
"1. Академию наук надо приватизировать. :shock: Отдать в часные руки. :shock: На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с)
2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... :lol:
3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ...
Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности.
4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опора."
"Украина в настоящее время неспособна потянуть серьезные иностранные инвестиции. И причина тому в неподготовленной и неквалифицированной рабочей силе. Придет, скажем, голландский инвестор в с/х. Наши крестьяне не способны управлять их тракторами и джондирами. Наши работают и знают только лошадей и устаревшую совдеповскую технику. А западную наши не потянут... Придется голландцам везти к нам своих трактористов и комбайнеров. А нам это не надо. И соответственно и эти их инвестиции тоже ..."