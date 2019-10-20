 Кабмін погодив звільнення керівників Київської та Луганської ОДА та призначення голів ОДА в 5 областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Новак Наталію Василівну.
Уряд також призначив:
Божка Миколу Петровича на посаду першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;
Ігнатовського Сергія Юрійовича на посаду заступника голови Фонду державного майна України.
Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державного агентства інфраструктурних проектів на Потапова Олега Леонтійовича.
Відсьогодні Кабмін звільнив:
Петренка Дмитра Сергійовича з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту;
Барінова Дмитра Анатолійовича з посади першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;
Балибердіна Дмитра Олександровича з посади заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;
Асташева Євгена Вікторовича з посади заступника голови Фонду державного майна.
Крім того, уряд погодив призначення кандидатур на посади керівників та їхніх заступників в обласні державні адміністрації:
голови Київської ОДА Чернишова Олексія Михайловича;
голови Кіровоградської ОДА Балоня Андрія Богдановича;
голови Луганської ОДА Гайдая Сергія Володимировича;
голови Харківської ОДА Кучера Олексія Володимировича;
голови Чернігівської ОДА Прокопенка Андрія Леонідовича;
заступника голови Донецької ОДА Клюшнікова Дениса Геннадійовича;
заступника голови Дніпропетровської ОДА Скрипніка Максима Володимировича;
першого заступника голови Запорізької ОДА Федорова Івана Сергійовича.
Кабмін погодив звільнення з посади:
голови Київської ОДА Бно-Айріяна Михайла Кареновича;
голови Луганської ОДА Комарницького Віталія Мар’яновича.
Також уряд узгодив призначення виконувача обов'язків директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" Немчинова Максима Олександровича.
Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Морської адміністрації і вніс зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
Теперь как попрёт !
Своим умом там живут 10 -15% населения .
Но это не точно .