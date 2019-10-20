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 Політика України
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Все про:Кабмін (3211) ОДА (682) Комарницький (6) Бно-Айріян (3)

 Кабмін погодив звільнення керівників Київської та Луганської ОДА та призначення голів ОДА в 5 областях

Сьогодні, 20 жовтня 2019 року, на своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Новак Наталію Василівну.

Уряд також призначив:

Божка Миколу Петровича на посаду першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Ігнатовського Сергія Юрійовича на посаду заступника голови Фонду державного майна України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державного агентства інфраструктурних проектів на Потапова Олега Леонтійовича.

Відсьогодні Кабмін звільнив:

Петренка Дмитра Сергійовича з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Барінова Дмитра Анатолійовича з посади першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Балибердіна Дмитра Олександровича з посади заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Асташева Євгена Вікторовича з посади заступника голови Фонду державного майна.

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Крім того, уряд погодив призначення кандидатур на посади керівників та їхніх заступників в обласні державні адміністрації:

голови Київської ОДА Чернишова Олексія Михайловича;

голови Кіровоградської ОДА Балоня Андрія Богдановича;

голови Луганської ОДА Гайдая Сергія Володимировича;

голови Харківської ОДА Кучера Олексія Володимировича;

голови Чернігівської ОДА Прокопенка Андрія Леонідовича;

заступника голови Донецької ОДА Клюшнікова Дениса Геннадійовича;

заступника голови Дніпропетровської ОДА Скрипніка Максима Володимировича;

першого заступника голови Запорізької ОДА Федорова Івана Сергійовича.

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Кабмін погодив звільнення з посади:

голови Київської ОДА Бно-Айріяна Михайла Кареновича;

голови Луганської ОДА Комарницького Віталія Мар’яновича.

Також уряд узгодив призначення виконувача обов'язків директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" Немчинова Максима Олександровича.

Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Морської адміністрації і вніс зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154844
 
 
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ну нарешті робота серйозна йде в Кабміні! Скоро буде економічний вибух від Гончарука.
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Это он нашел картинку под каким-то забором и решил , шо будет дюже оригинально если запостить ее на Цензоре .
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З президентського другого туру мабуть.
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В Пугабии 86% полностью поддерживают плешивого Пучхе .
Своим умом там живут 10 -15% населения .
Но это не точно .
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